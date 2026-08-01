Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Karolína Gorylová získala korunku na Miss Supranational. Skončila pátá

Autor:
  11:00
Karolína Gorylová na Miss Supranational 2026 (červenec 2026)

Karolína Gorylová na Miss Supranational 2026 (červenec 2026) | foto: Facebook/Karolína Gorylová

Finalistka Miss Czech Republic 2025 Karolína Gorylová
Karolína Gorylová získala titul Miss Supranational Czech Republic 2025.
Finalistka Miss Czech Republic 2025 Karolína Gorylová
Finalistka Miss Czech Republic 2025 Karolína Gorylová
7 fotografií
Mezinárodní soutěž krásy Miss Supranational 2026 se uskutečnila v Polsku. Zvítězila Katrina Llegado z Filipín. Reprezentantka České republiky Karolína Gorylová skončila na pátém místě a odvezla si korunku.

Miss Supranational se v Polsku stala Filipínka Katrina Llegado. Na druhém místě skončila zástupkyně Francie, za ní se umístila reprezentantka Brazílie, čtvrtá byla Nigerijka a na pátém místě skončila Češka.

misssupranational

We can’t get enough of this moment

We’ve watched it back more times than we’ll admit. The crown, the walk, the moment it all became real for @katllegado, your Miss Supranational 2026.

Some moments you don’t move on from. This is one of them.

: @yazan.hamama

#MissSupranational #MissSupranational2026 #NowySacz #Philippines #Malopolska

1. srpna 2026 v 3:03, příspěvek archivován: 1. srpna 2026 v 10:36
oblíbit odpovědět uložit

Karolína Gorylová z Českého Těšína je druhou vicemiss soutěže Miss Czech Republic 2025. Je jí 27 let a je modelka a podnikatelka.

Miss Supranational nebyla její první mezinárodní soutěží krásy. Už v roce 2023 získala v Číně titul Miss Tourism World.

Karolína Gorylová na Miss Supranational 2026 (červenec 2026)
Finalistka Miss Czech Republic 2025 Karolína Gorylová
Karolína Gorylová získala titul Miss Supranational Czech Republic 2025.
Finalistka Miss Czech Republic 2025 Karolína Gorylová
7 fotografií

„Mou vášní je pomáhat druhým a vytvářet projekty, které mají smysl. Ráda se věnuji charitativní činnosti, cestování a poznávání nových kultur, které mi otevírají nové perspektivy,“ uvedla se v soutěži Miss Czech Republic.

Její prioritou zůstává podnikání a ráda by se zaměřila na oblast cestovního ruchu.

missqueens.cz

4th RUNNER UP!! @karolina_gorylova Veliká gratulace! Děkujeme za krásnou reprezentaci!
@misssupranational @missczechrepublic

Dress: @gl_garlatedesign
Org: @missczechrepublic
President: @tatanamakarenko
Assistant of CEO: @petrabenis
Int. Org: @misssupranational
President: @gerhardvonlipinski
Director: @werner_wessels

#MissSupranational #MissSupranational2026 #NowySacz #Malopolska #CzechRepublic

31. července 2026 v 23:02, příspěvek archivován: 1. srpna 2026 v 10:37
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Konec manželství? Herec Štěpán Benoni ukázal fotky z výletu s mladší kolegyní

Štěpán Benoni sdílel na Instagramu fotky z Šumavy, kam vyrazil s Michaelou...

Herec Štěpán Benoni (41) se pochlubil společnými fotografiemi z výletu s hereckou kolegyní Michaelou Petřekovou (28). Snímky na Instagramu okamžitě rozvířily spekulace o možné romanci. Ani jeden z...

Po vile v Itálii další luxusní sídlo. Rolins a Nedvěd staví dům i v pražské Šárce

Dara Rolins se na Instagramu pochlubila záběrem ze stavby nové vily v pražské...

Jen co s Pavlem Nedvědem (53) téměř dokončili vysněnou vilu u italského jezera Lago Maggiore, pochlubila se Dara Rolins (53) dalším stavebním projektem. Na sociálních sítích ukázala, jak pokračuje...

Orlando Bloom už lásku netají. Se švýcarskou modelkou tráví dovolenou v Itálii

Orlando Bloom a Luisa Laemmelová tráví dovolenou v Itálii (červenec 2026)

Orlando Bloom (49) už se od rozchodu se zpěvačkou Katy Perry (41) posunul dál. Ona randí s kanadským expremiérem, on se švýcarskou modelkou. Herec zářil štěstím na dovolené v Itálii, kam vyrazil s...

Saskia Burešová slaví 80 let. Kdo byli muži jejího života a jaké je její skutečné jméno

Syn Petr se narodil v roce 1974.

Televizní hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová patří už desítky let k nejznámějším tvářím České televize. Přestože je na obrazovkách nepřehlédnutelná už od 60. let, svůj soukromý život si vždy...

Dvacetiletá dcera Toma Cruise se vzdala otcova příjmení, tátu neviděla od dětství

Dvacetiletá Suri Noelleová si podle veřejných záznamů změnila příjmení a vzdala...

Dvacetiletá Suri, dcera hollywoodských herců Toma Cruise (64) a Katie Holmesové (47), už podle veřejných záznamů nepoužívá otcovo příjmení. Ve voličských registrech v americké Pensylvánii vystupuje...

Karolína Gorylová získala korunku na Miss Supranational. Skončila pátá

Karolína Gorylová na Miss Supranational 2026 (červenec 2026)

Mezinárodní soutěž krásy Miss Supranational 2026 se uskutečnila v Polsku. Zvítězila Katrina Llegado z Filipín. Reprezentantka České republiky Karolína Gorylová skončila na pátém místě a odvezla si...

1. srpna 2026

Nechala jsem si zmenšit zadek, ale víc to nejde, říká raperka Cardi B

Cardi B (červenec 2026)

Americká raperka Cardi B (33) ráda předvádí se svým pozadím před fanoušky twerking. Před lety si k tomu účelu nechávala injekcemi pozadí zvětšit. Často se ale setkává s reakcemi, že její zadek je...

1. srpna 2026

Po ránu se musím podívat do občanky, vtipkuje Pavel Vítek po infarktu

Pavel Vítek před koncertem Diany Ross v Plzni (červenec 2026)

Zpěvák Pavel Vítek (63) v červnu prodělal infarkt, ale udělal vše pro to, aby se rychle vrátil se na pódium a mohl si splnit svůj sen z dětství. Pro iDNES.cz prozradil, co v životě po infarktu změnil.

1. srpna 2026  8:15

Dodnes to odnáším, říká Jitka Němcová. Režiséra Otakara Vávru odsuzují

Jitka Němcová a Otakar Vávra (3. března 2011)

Třikrát už byla jednou nohou na druhém břehu. Režisérku Jitku Němcovou covid-19 drtil, seč mohl. Naštěstí neúspěšně. Přežila a vrátila se k práci. Patří k ní i péče o odkaz jejího zesnulého manžela...

1. srpna 2026

Cholerik, hodinář a nezapomenutelný herec. Jan Teplý by oslavil 95. narozeniny

Premium
Jan Teplý starší

Všechno si musel vydobýt sám. Vydřít. Vyvzdorovat na osudu. Prošlapat trnitými cestami. Přesto neuhnul. Nekompromisní přístup k životu tříbil jeho charakter a promítl se také do jeho herectví.

31. července 2026

První velké slzy Justýny Drábkové. Dceru Jany Bernáškové nevzali na DAMU

Jana Bernášková a její dcera Justýna Drábková (1. srpna 2024)

Na své maturitní vysvědčení může být pyšná, na vysokou školu se však nedostala. Justýna Drábková to obrečela. Ale dnes vnímá svůj neúspěch jako dobrou životní zkušenost. A kdo ví, třeba se bude na...

31. července 2026

Jejich rodiče byli manželé. Kaia je celá maminka, Homer se moc nepotatil

Kaia Gerberová a Homer Gere (červenec 2026)

Syn herce Richarda Gerea Homer (26) a dcera modelky Cindy Crawfordové Kaia Gerberová (24) dostali roli v hororovém seriálu Střepy. Společná práce vedla k přátelství a oba uvádějí, že jsou si blízcí....

31. července 2026  12:14

Matky by neměly pochovávat své děti, říká Kamila Magálová po rodinné tragédii

Kamila Magálová v podcastu Hovory s Timeou (29. července 2026)

Před necelými dvěma lety slovenská herečka Kamila Magálová (75) přišla o syna. Martin Magál (†49) měl v Itálii nehodu při koňském pólu. I když ho okamžitě převezli do nemocnice, zraněním podlehl....

31. července 2026  10:40

Ben Affleck vyhrál v Milionáři milion dolarů. Pomohla představa Donalda Trumpa

Ben Affleck vyhrál v Milionáři milion dolarů. (29. července 2026)

Ben Affleck (53) uspěl v americké verzi soutěže Chcete být milionářem? Společně se soutěžícím Jamiem Dingem vyhráli milion dolarů, v přepočtu zhruba 21,3 milionu korun. Ke správné odpovědi ho navedla...

31. července 2026  9:39

Bendová propagovala krémy, pak se osypala. Přišla o práci a varuje fanoušky

Herečka Alice Bendová zhubla 20 kilo a ukázala postavu v bikinách. (červen 2026)

Alice Bendová (52) na sociálních sítích doporučovala opalovací sadu. Když ovšem dostala alergickou reakci, své sledující varovala, aby radši pozorně sledovali složení krémů. Ona skončila u kožního...

31. července 2026  8:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Česko zná všechny dokonalé páry. Ve finále seznamky se rozhodlo o milionech

Soutěžící reality show Are You The One? Česko (2026)

Finále seznamovací reality show Are You The One? Česko skončilo. Po týdnech společného soužití, seznamování i překonávání vlastní komfortní zóny přišel okamžik pravdy. Přestože se soutěžícím na...

31. července 2026  8:21

Dana Morávková oslavila narozeniny ve městě, které miluje skoro jako Prahu

Dana Morávková oslavila své 55. narozeniny v New Yorku, který dlouhodobě...

Herečka Dana Morávková oslavila ve středu 29. července své pětapadesáté narozeniny. Výjimečný den strávila ve svém oblíbeném New Yorku. O radost z narozenin se podělila také se svými fanoušky na...

31. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.