Mezinárodní soutěž krásy Miss Supranational 2026 se uskutečnila v Polsku. Zvítězila Katrina Llegado z Filipín. Reprezentantka České republiky Karolína Gorylová skončila na pátém místě a odvezla si korunku.
Miss Supranational se v Polsku stala Filipínka Katrina Llegado. Na druhém místě skončila zástupkyně Francie, za ní se umístila reprezentantka Brazílie, čtvrtá byla Nigerijka a na pátém místě skončila Češka.
We can’t get enough of this moment
We’ve watched it back more times than we’ll admit. The crown, the walk, the moment it all became real for @katllegado, your Miss Supranational 2026.
Some moments you don’t move on from. This is one of them.
: @yazan.hamama
#MissSupranational #MissSupranational2026 #NowySacz #Philippines #Malopolska
1. srpna 2026 v 3:03, příspěvek archivován: 1. srpna 2026 v 10:36
Karolína Gorylová z Českého Těšína je druhou vicemiss soutěže Miss Czech Republic 2025. Je jí 27 let a je modelka a podnikatelka.
Miss Supranational nebyla její první mezinárodní soutěží krásy. Už v roce 2023 získala v Číně titul Miss Tourism World.
„Mou vášní je pomáhat druhým a vytvářet projekty, které mají smysl. Ráda se věnuji charitativní činnosti, cestování a poznávání nových kultur, které mi otevírají nové perspektivy,“ uvedla se v soutěži Miss Czech Republic.
Její prioritou zůstává podnikání a ráda by se zaměřila na oblast cestovního ruchu.
4th RUNNER UP!! @karolina_gorylova Veliká gratulace! Děkujeme za krásnou reprezentaci!
@misssupranational @missczechrepublic
Dress: @gl_garlatedesign
Org: @missczechrepublic
President: @tatanamakarenko
Assistant of CEO: @petrabenis
Int. Org: @misssupranational
President: @gerhardvonlipinski
Director: @werner_wessels
#MissSupranational #MissSupranational2026 #NowySacz #Malopolska #CzechRepublic
31. července 2026 v 23:02, příspěvek archivován: 1. srpna 2026 v 10:37