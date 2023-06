Vary zahájeny. Bohdalová je ráda, že se dožila, podle Pořízkové se lidé víc baví

Filmové Vary 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Každý festival, který je teď, beru tak, že jsem ráda, že jsem se dožila. A dožiju se snad ještě dalších pár,“ zavtipkovala Jiřina Bohdalová, která si zahájení nenechala ujít. Herčka, kterou v srpnu čeká natáčení s Jiřím Strachem také prozradila, jestli trpí při sledování filmů profesionální deformací. „Víte, že se někdy sama sobě líbím? Je to stářím. To si dělám legraci. Ale jo, jsem někdy spokojená.“

Do Varů po loňské přestávce opět dorazila i Jitka Čvančarová. „Když se začnou sjíždět přátelé, tak je to krásné. Přátelská atmosféra nejen filmařů, ale i lidí, kteří sem chodí, rezonuje tím festivalem. Je to přátelský festival. Takový lidský, normální. Autentický,“ prohlásila herečka.

Jako oslava filmu, potkávání filmařů a kreativních lidí vnímá festival herečka Hana Vagnerová, které na červeném koberci dělala společnost Petra Nesvačilová. „Pro mě je festival také velká osobnost Jirky Bartošky a skvělá dramaturgyně Eva Zaoralová, což je člověk, který bezpochyby k tomuto festivalu pořád patří. Oni dva jsou pro mě špičky festivalu a také důvod, proč jsem šla studovat film,“ řekla herečka a dokumentaristka.

Kvůli filmům do Varů letos dorazil i herec Robert Mikluš. „Pro mě jsou to hlavně filmy. Já to miluju. Denně vidím tak tři čtyři filmy, takže na to se hlavně těším. Hrozně hezký byl například film Slovo. Hlavně Gábina Mikulková v tom. To mě loni zaujalo nejvíc,“ prozradil.

Na červeném koberci se ukázali také Daniela Peštová a Paľo Habera. Modelka přiznala, že z paparazzi ve Varech rozhodně strach nemá. „My jsme docela nudný pár,“ řekla s úsměvem.

„Víte co, já jsem viděl, jaké to bylo, když Daniela žila v New Yorku v době, kdy jsme spolu začínali žít. To tady je procházka nebeskou krajinou,“ prohlásil o bulváru a fotografech hudebník.

Modelka Pavlína Pořízková, která je pracovně v Česku, dorazila s partnerem, americkým scenáristou, producentem a režisérem Jeffem Greensteinem. Náladu ve Varech si pochvalovala. „Lidi tady s tím mají trochu víc srandu. Že se tak nebojí. U nás je to seriózní, dávají si bacha, co mají na sobě a pracují na tom měsíce. Tady si to lidi víc užívají. Je to víc kreativní a víc sranda,“ dodala.