Teď bych nechtěl rozhodovat o tom, jestli budu žít věčně, říká Václav Neužil

Kdo je agent Mansfeld?

Moje postava je agent Europolu. Pracuje pro stát stejně jako Em Trochinowská, nicméně je s ní trochu ve sporu, takže je to taková ambivalentní postava.

Jaké jste měl první pocity, když jste si přečetl scénář?

Cítil jsem z toho vzrušení. Nikdy v životě jsem jako herec nečetl sci-fi, protože jako český herec k tomu nemáte moc příležitostí. Takže pro mě to bylo, jako kdybych se dostal do šuplíku nějakému světovému scenáristovi.

Musel jste se na roli nějak speciálně připravovat?

Velká změna nebo fyzická příprava nebyla potřeba. Myslím, že Robert Hloz chtěl pro roli moji tvář rovnou takovou, jak ji viděl, takže jsem se nemusel razantním způsobem měnit.

Která scéna pro vás byla nejzajímavější?

Mám tam takovou akční scénu, rvačku ve třech lidech s Matějem Hádkem a Andreou Mohylovou. To pro mě byla nejzajímavější scéna, když jsem četl scénář, protože tam bylo málo textu a skoro každý druhý řádek byl popis, kdo odletí na stěnu, kdo koho hodí na kanape, kdo podleze, otočí se, střílí, mine, skáče… To jsem si nedokázal představit. S Luďkem Jelenem a kaskadéry jsme to dávali dohromady a měli jsme speciální zkoušky, než jsme to natočili. Tahle scéna pro mě byla velká výzva.

Bod obnovy Představte si, že žijete v roce 2041, kdy máte právo být oživeni, když se vám stane nehoda či zemřete nepřirozenou smrtí. Stačí si jen pravidelně vytvářet digitální zálohu své osobnosti – Bod obnovy. Agentka Em právě dostává do rukou případ, kdy byla základní pravidla obnovy porušena. Bod obnovy oběti byl smazán a Em tak má před sebou výjimečný zločin. Strhující příběh zasazený do blízké budoucnosti, kdy technologie budou zaručovat lepší život a lidé si budou moci zaplatit jeho prodloužení.

Co si vybavíte, když se řekne Bod obnovy?

První, co si vybavím, je pohled Roberta Hloze a ten jeho úsměv, to jeho nadšení v očích, že si plní svůj sen.

Co pro vás znamená sci-fi?

Sci-fi pro mě znamená možnost nahlédnout do lidských mozků a lidského vědomí. Vlastně je to filozofická otázka. Jak stárnu, tak se mi sci-fi líbí víc a víc. Myslím, že dobré sci-fi není jen o té akčnosti a tricích, o tom, jak to tady bude vypadat v budoucnu, ale je to o tom, čeho je člověk schopen. To je pro mě na sci-fi nejvíce vzrušující. Že si můžeme představovat, na základě toho, co o lidech víme, čeho je člověk schopný v nějaké hypotetické situaci. Takže sci-fi je pro mě filozofie. A já si myslím, že toto všechno v Bodu obnovy je.

Kdybyste měl už tu možnost, nechal byste se obnovit?

Na to se asi všichni budeme sami sebe ptát po zhlédnutí Bodu obnovy. To je právě ta filozofická otázka. Teď bych nechtěl mít takovou moc nad svým životem, že bych byl zároveň i Bůh, který rozhoduje o tom, jestli budu žít věčně…

Co myslíte, že budete dělat v roce 2041?

Budu snad už mít nějaký dům u oceánu v Portugalsku a budu jezdit nebo lítat mezi domem a natáčením.

Proč by na tento film měli lidé do kina přijít?

Hlavně ať lidé chodí do kina. Jsem zastánce toho, že kina nesmí zemřít, takže ať lidé chodí na to, co mají rádi. Kdo má rád sci-fi, tak je tady s tímhle filmem největší příležitost, protože je to nejlepší české sci-fi za posledních sto let.