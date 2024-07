Pohoršení se nekoná. Z červeného koberce zmizela nahota, říká Beata Rajská

Filmové Vary 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Máte za sebou přehlídku, která oficiálně završila dvě vaše dekády. Jaký je to pocit?

Mám pocit, že čím víc těch přehlídek dělám, tím větší trému mám. Takže teď je to dobrý pocit, protože mám po přehlídce a přežili jsme to.

Jak se shání na molo takové jméno, jakým je Diana Kobzanová?

My se s Dianou známe od dob, kdy zvítězila v Miss, nebo dokonce ještě předtím... takže já ji znám od jejích osmnácti let. A jsme stále v kontaktu: předváděla pro mě, i když už byla v Americe. Když jsem jí teď napsala, tak se rozhodla během čtyřiadvaceti hodin. Takže krásné. Jsem za to vděčná, protože tam zase vznikly naše společné momenty. Ale v každém případě je pro mě dobré Dianu mít na mole.

Je složitější pro vás jako pro návrhářku sehnat autentičtější modelky, které nejsou zfušované estetickou medicínou, aby právě vynikly šaty a aby se diváci nezhrozili z toho, jaké všechny zákroky mají?

Doufám, že bylo vidět, že i to líčení bylo velmi střídmé. Chci, aby na holkách vynikla jejich krása. Sice jsme měli vymyšlené účesy ještě víc propracované, ale dnes se holky předělávaly nejmíň třikrát, protože to teplo rozpouštělo všechno. Mám ráda, když jsou modelky autentické. Ale nemám nic proti zákrokům, když jsou rozumné, protože něco můžete říkat v osmnácti letech, ale něco pak říkáte v padesáti. Ty holky jsou mladší, ale všeho s mírou.

Co říkáte na zahajovací červený koberec v Karlových Varech, optikou módně vzdělaného člověka?

Jsem moc ráda, protože modely byly sofistikovanější. Vlastně trošku nám zmizela nahota z červeného koberce. Takže za mě jednička s hvězdičkou.

Když to zakončíme těmi přešlapy na červeném koberci, letos tam ta nahota nebyla, ale jindy, když je tam ta lacinost, cítíte osobně pocity pohoršení?

Pohoršení? Určitě ne. Akorát přemýšlím, kam až můžeme zajít. Já už jsem zvyklá na kdeco. Říkám, už jsem velká holka, už si pamatuji hodně věcí. Třeba Cicciolinu.