Odvlekli nám člena rodiny, naříká Vémola. Tygřice Ramba skončila v Německu

I když MMA zápasník Karlos Vémola (38) spolupracoval s úřady a do poslední chvíle se snažil najít řešení, aby jeho tygřice mohla zůstat v Česku, v úterý došlo k jejímu přesunu do zahraničí. Antonie Ramba skončila v záchranné stanici, kterou provozuje organizace Four paws v německém Maßweileru.