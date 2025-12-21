U Vémolů budou jíst kapra jenom lvi a krokodýl. Karlos si dá kuře

„Předtím to bylo lepší,“ říká Lela, která se objevila na party v casinu ve Vestci. Má na mysli dobu, kdy Karlos závodil. Povinnosti zápasníka MMA mu přece jenom trošku přistřihávaly křídla.
„Jsem v důchodu, takže žiju jako standardní český důchodce,“ říká legenda českého bojového sportu, která se s profesionální kariérou už rozloučila. „Ale snažím se udržovat. Každý z nás by se měl o sebe starat bez ohledu na to, jestli je nebo není profesionální sportovec. Je to důležitá součást života. Měla by se tomu věnovat pozornost i na školách,“ vypráví Vémola.
„Jirka Krampol sport nikdy profesionálně nedělal a přesto se celý život udržoval v kondici. Protože to miloval. A ještě v osmdesáti letech se mnou chodil cvičit,“ vzpomíná Vémola na herce, kterého poznal sice až v jeho pozdním věku, přesto ho nepřestával udivovat. „Jirka byl neuvěřitelný případ, neřízená střela. Nikdy se nezastavil, měl spoustu elánu, točil, fotil, pořád něco dělal. Byl velkou inspirací a dokázal rozdávat radost a humor,“ dodává.
V mládí dělal Krampol box a to bylo také téma, o kterém si spolu povídali před kamerou v posilovně Vémoly v jeho domě. Záběry jsou použity v celovečerním dokumentu Život je sranda, který o herci, jenž opustil tento svět ve svých osmdesáti sedmi letech, natočil Zdeněk Kovář.
„Když budeme žít zdravě, můžeme se dožít tak úctyhodného věku a v takové vitalitě jako Jirka,“ říká Vémola, který by si momentálně mohl dopřát cokoliv. „U mě se dříve stravování měnilo podle toho, jestli jsem měl nebo neměl dietu. Když bylo třeba rychle zhubnout, tak pomohlo běhání v igelitu na páse. A pokud jste z něho vysílením spadli, tak vás trenér svlékl, odnesl do sauny a tam jste zbylá kila vypotili,“ vzpomíná na dobu, kdy shazování před zápasy bylo drastické a podepsalo se i na jeho zdraví.
„Ale ty základní stravovací návyky se u mě nemění. Sport jsem dělal aktivně pětatřicet let a pokud si někdo myslí, že po takové době najednou začnete jíst chlebíčky a knedlíky, tak se mýlí. Moje tělo je zvyklé na nějaký režim a tohle by mě asi zabilo,“ vypráví.
„Mělo by se s tím začít už u dětí, vkládat do nich informace o výživě a zdravém životě,“ říká. S Lelou se na stravování svých potomků shodují a do ničeho je netlačí. „Tam to musí jít nenásilnou formou,“ vysvětluje. Jeho starší děti žijí v Londýně. „Obě se věnují sportu, holka jezdí na koních,“ prozrazuje.
Štědrý den budou u Vémolů mít i zvířata, které Karlos bere jako svoje další děti. „Dostanou to, co mají rády. Protože je zima, tak to bude jako každé Vánoce zvěřina. A dokonce i kapr. Krokodýl, lvice, lev… každý dostane svého kapra. Samozřejmě mrtvého, nejsem tyran,“ vypráví Vémola.
Sám je ovšem nejí. I tak je ale pořizuje. „Máme tři kapry, pro každé dítě jedno a pak je pouštíme na svobodu. Dokázal bych zabít cokoliv a kohokoliv, ale nemyslím si, že je to potřeba. Je to jeden z mých malých dobrých skutků, které o Vánocích dělám. Mám rád kuře, tak si dám kuřecí řízek,“ vysvětluje. „A děti kapra nejí z preventivních důvodů, aby jim nezaskočila v krku kost.“