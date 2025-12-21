U Vémolů budou jíst kapra jenom lvi a krokodýl. Karlos si dá kuře

Autor:
Chtěl by, aby jeho letošní Vánoce byly jako každé jiné. V klidu, s dětmi a Lelou po boku. Jenže ta se ohlíží po rozvodovém právníkovi. Nelíbí se jí, že se Karlos Vémola málo věnuje rodině, že si „užívá“ života, jako by byl bez závazků.
Lela Vémola a Karlos Vémola (Praha, 12. listopadu 2022)

Lela Vémola a Karlos Vémola (Praha, 12. listopadu 2022) | foto: Profimedia.cz

Rostislav Osička a Karlos Vémola na křtu dokumentu Život je sranda (15....
Křest dokumentu Život je sranda (15. prosince 2025)
Křest dokumentu Život je sranda (15. prosince 2025)
Lela Vémola se synem. Šestiměsíční Arnie podstoupil operaci ledvin. (13. října...
33 fotografií

„Předtím to bylo lepší,“ říká Lela, která se objevila na party v casinu ve Vestci. Má na mysli dobu, kdy Karlos závodil. Povinnosti zápasníka MMA mu přece jenom trošku přistřihávaly křídla.

„Jsem v důchodu, takže žiju jako standardní český důchodce,“ říká legenda českého bojového sportu, která se s profesionální kariérou už rozloučila. „Ale snažím se udržovat. Každý z nás by se měl o sebe starat bez ohledu na to, jestli je nebo není profesionální sportovec. Je to důležitá součást života. Měla by se tomu věnovat pozornost i na školách,“ vypráví Vémola.

Lela Vémola a Karlos Vémola na Česko-Slovenském plese (Praha, 17. února 2024)

„Jirka Krampol sport nikdy profesionálně nedělal a přesto se celý život udržoval v kondici. Protože to miloval. A ještě v osmdesáti letech se mnou chodil cvičit,“ vzpomíná Vémola na herce, kterého poznal sice až v jeho pozdním věku, přesto ho nepřestával udivovat. „Jirka byl neuvěřitelný případ, neřízená střela. Nikdy se nezastavil, měl spoustu elánu, točil, fotil, pořád něco dělal. Byl velkou inspirací a dokázal rozdávat radost a humor,“ dodává.

V mládí dělal Krampol box a to bylo také téma, o kterém si spolu povídali před kamerou v posilovně Vémoly v jeho domě. Záběry jsou použity v celovečerním dokumentu Život je sranda, který o herci, jenž opustil tento svět ve svých osmdesáti sedmi letech, natočil Zdeněk Kovář.

Křest dokumentu Život je sranda (15. prosince 2025)

„Když budeme žít zdravě, můžeme se dožít tak úctyhodného věku a v takové vitalitě jako Jirka,“ říká Vémola, který by si momentálně mohl dopřát cokoliv. „U mě se dříve stravování měnilo podle toho, jestli jsem měl nebo neměl dietu. Když bylo třeba rychle zhubnout, tak pomohlo běhání v igelitu na páse. A pokud jste z něho vysílením spadli, tak vás trenér svlékl, odnesl do sauny a tam jste zbylá kila vypotili,“ vzpomíná na dobu, kdy shazování před zápasy bylo drastické a podepsalo se i na jeho zdraví.

„Ale ty základní stravovací návyky se u mě nemění. Sport jsem dělal aktivně pětatřicet let a pokud si někdo myslí, že po takové době najednou začnete jíst chlebíčky a knedlíky, tak se mýlí. Moje tělo je zvyklé na nějaký režim a tohle by mě asi zabilo,“ vypráví.

Lela Vémola a Karlos Vémola na premiéře filmu Miki v pražské Lucerně (20. srpna 2024)

„Mělo by se s tím začít už u dětí, vkládat do nich informace o výživě a zdravém životě,“ říká. S Lelou se na stravování svých potomků shodují a do ničeho je netlačí. „Tam to musí jít nenásilnou formou,“ vysvětluje. Jeho starší děti žijí v Londýně. „Obě se věnují sportu, holka jezdí na koních,“ prozrazuje.

Štědrý den budou u Vémolů mít i zvířata, které Karlos bere jako svoje další děti. „Dostanou to, co mají rády. Protože je zima, tak to bude jako každé Vánoce zvěřina. A dokonce i kapr. Krokodýl, lvice, lev… každý dostane svého kapra. Samozřejmě mrtvého, nejsem tyran,“ vypráví Vémola.

Sám je ovšem nejí. I tak je ale pořizuje. „Máme tři kapry, pro každé dítě jedno a pak je pouštíme na svobodu. Dokázal bych zabít cokoliv a kohokoliv, ale nemyslím si, že je to potřeba. Je to jeden z mých malých dobrých skutků, které o Vánocích dělám. Mám rád kuře, tak si dám kuřecí řízek,“ vysvětluje. „A děti kapra nejí z preventivních důvodů, aby jim nezaskočila v krku kost.“

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Z její strany to byl cílený útok, řekla u soudu Sára Saudková o jednání poškozené rivalky

Nejčtenější

Robertsová v Česku zažila scénu jako z Pretty Woman. Odmítli jí prodat zboží

Kdo by si nezamiloval sympaticky drzou Vivian, ze které se místo blondýny...

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová (58) během své nedávné návštěvy Česka zažila v jednom z nuselských obchodů scénu jako vystřiženou z filmu Pretty Woman. V obchodě s módou jí prý odmítli prodat...

Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii

Angelina Jolie na titulce magazínu Time (2025)

Americká herečka Angelina Jolie (50) v roce 2013 podstoupila dvojitou mastektomii neboli chirurgické odstranění ňader, a to poté, co byla rakovina prsu diagnostikována její matce. Nyní se rozhodla...

Zásnuby v Bílém domě. Trump junior a Andersonová se budou brát

Bettina Andersonová a Donald Trump mladší na svatbě Netry Manteny a Vamsiho...

Nejstarší syn amerického prezidenta Donald Trump junior (47) a jeho partnerka Bettina Andersonová (39) oznámili radostnou novinu. Pár, který spolu chodí od loňského roku, se zasnoubil. Pro Trumpa...

Pamela Andersonová opět překvapila vzhledem. Našla jsem jiný druh svobody, říká

Pamela Andersonová v New Yorku (26. října 2025)

Jsou to již dva roky, co bývalá supermodelka a herečka Pamela Andersonová způsobila pozdvižení tím, že se na veřejná vystoupení přestala líčit. Nyní prošel změnou i její účes.

Vladimír Polívka je poprvé tatínkem. Dcera dostala dvě jména

Vladimír Polívka s přítelkyní Magdou (březen 2024)

Herec Vladimír Polívka (36) a jeho partnerka Magda se stali rodiči. Bolek Polívka (76) a Chantal Poullain (69) se tak dočkali prvního vnoučete. Holčička dostala dvě jména.

Byly doby, kdy jsem k svátku dostal jednu botu a druhou k narozeninám, říká Robin Ferro

Robin Ferro v show 7 pádů Honzy Dědka (16. prosince 2025)

Herec Robin Ferro (29) se narodil ve Valašském Meziříčí a dětství prožil v městečku Zubří. Je ale napůl Ital. V Show Jana Krause promluvil o tom, proč se nestal kuchařem i jak se poprvé setkal se...

21. prosince 2025

U Vémolů budou jíst kapra jenom lvi a krokodýl. Karlos si dá kuře

Lela Vémola a Karlos Vémola (Praha, 12. listopadu 2022)

Chtěl by, aby jeho letošní Vánoce byly jako každé jiné. V klidu, s dětmi a Lelou po boku. Jenže ta se ohlíží po rozvodovém právníkovi. Nelíbí se jí, že se Karlos Vémola málo věnuje rodině, že si...

21. prosince 2025

Vždycky může být ještě hůř. Je důležité zabojovat a jít dál, vzkazuje herec Holý

Premium
Marek Holý

Neexistuje herecká disciplína, ve které by Marek Holý neobstál. Natáčí, dělá divadlo, výborně zpívá, skvěle dabuje a namlouvá knihy. Sedíme v pánské, zatím ještě prázdné šatně Divadla na Vinohradech,...

20. prosince 2025

Všichni na sociálních sítích jsou šílení, popřela Sweeney úpravy obličeje

Sydney Sweeney v Los Angeles (15. prosince 2025)

Na internetu fanoušci často spekulují o tom, zda Sydney Sweeney (28) podstoupila nějaké kosmetické úpravy. Americká herečka se proti fámám ohradila a zdůraznila, že její obličej je zcela přirozený....

20. prosince 2025  14:38

O Vánocích jsem slavnější než kdy jindy, říká hvězda Lásky nebeské

Bill Nighy ve filmu Láska nebeská

Pro Billa Nighyho (76) je vánoční film Láska nebeská víc než jen rolí. Herec, který ztvárnil postaršího rockera Billyho Macka, přiznal, že ho úspěch filmu pořád překvapuje. „Těší mě, že něco tak...

20. prosince 2025  10:15

Ti dva se navzájem nešetří. Jiří Mádl reaguje na obvinění Tomáše Vorla

Jiří Mádl na premiéře filmu Džob (30. července 2025)

„Myslím si, že člověk má právo vzít si život,“ říká Jiří Mádl, který se tak rozchází s názorem režiséra Jiřího Stracha, jenž herce obsadil do svého nového televizního filmu Lajf. Strach si myslí, že...

20. prosince 2025

Často si nás se sestrou pletou. Přehmátl se i švagr Neužil, směje se Erika Stárková

Erika Stárková a její sestra Lenka

Herečka Erika Stárková (41) a její starší sestra Lenka Neužil Stárková působí jako dvojčata. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka herečka přiznala, že si je lidé pletou velmi často a jednou se dokonce spletl...

20. prosince 2025

Princ Archie a princezna Lilibet vyrostli. Harry a Meghan ukázali obě děti

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...

Princ Archie a princezna Lilibet jsou hvězdami rodinné fotografie vévodkyně Meghan a prince Harryho. Na vánočním přání, které Meghan zveřejnila na sociálních sítích, obě děti pózují s rodiči.

19. prosince 2025  18:35

Apple a Moses. Gwyneth Paltrowová se pochlubila dcerou a synem

Gwyneth Paltrowová, její dcera Apple Martinová a syn Moses Martin v New Yorku...

Americká herečka a podnikatelka Gwyneth Paltrowová (53) si zahrála v novém filmu Marty Supreme. Na newyorskou premiéru ji doprovodili dcera Apple (21) a syn Moses (19), které má se svým prvním...

19. prosince 2025  14:02

Okamžitě poznám, kdo je blbec. Pět vteřin a mám člověka přečteného, říká Kohák

Premium
Jakub Kohák

Třiapadesátiletý Jakub Kohák je hercem, režisérem, ale i spisovatelem a fotbalistou. Miluje vše, co dělá, a vyhýbá se tomu, co by ho nebavilo. Přes dvacet let je s jednou ženou, zasadil strom, nyní...

19. prosince 2025

Norská korunní princezna musí na transplantaci plic, oznámil královský palác

Norská korunní princezna Mette-Marit (22. ledna 2011)

Norská korunní princezna Mette-Marit (52) bude muset podstoupit transplantaci plic kvůli zhoršení zdravotního stavu v posledních měsících. Potvrdil to královský palác. Manželce následníka norského...

19. prosince 2025  12:49

Vánoce bez otce a syna. Náš chlapeček tu měl být s námi, smutní Arichteva

Veronika Arichteva v seriálu O mě se neboj (2022)

Veronika Arichteva (39) si v posledním roce prošla náročným obdobím. V květnu přišla o otce Pavla Nového a o pár měsíců později se svěřila s bolestnou ztrátou v těhotenství. V emotivním příspěvku na...

19. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.