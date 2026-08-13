Karlos Vémola tvrdí, že bílý Mercedes v hodnotě několika milionů korun nechal manželce odtáhnout proto, že nechtěla podepsat dohodu o finančním uspořádání. Údajně jí nabídl zatím levnější Škodu Kodiaq s tím, že Mercedes jí vrátí, jakmile dojde k podpisu.
|
Žádný velkolepý rozchod, ani návrat. Jsme rozumní, říká Karlos Vémola o Lele
Lela Vémola ale nabídku bývalého manžela nechce přijmout. Nabízí jí na tři děti padesát tisíc měsíčně, což je suma, která nepokryje podle její manažerky ani nájem. Sama ovšem neposlala rozpis výše nákladů domácnosti, jak ji Vémolův právník vyzval. Ten také tvrdí, že je zápasník ochoten o částce ještě jednat a že pravidelně posílá zatím dohodnutých 50 tisíc korun.
To ovšem popírá Lela Vémola, která se k celé kauze nechtěla původně vyjadřovat, protože věřila, že věci týkající se dětí, by měly zůstat mezi manželi a nechtěla jejich osobní spor vést veřejně. Vyjádření právníka jejího muže ji ale donutila uvést i svou verzi.
„Dohodnuté platby nebyly uhrazené pravidelně, načas ani vždy v dohodnuté výši,“ prohlásila.
„Dnes bez jakéhokoli předcházejícího upozornění došlo k odtáhnutí vozidla, které jsem dlouho používala na zabezpečení každodenních potřeb našich dětí. Ve vozidle přitom zůstaly jejich autosedačky, kočárek a další věci, které potřebují každý den,“ vysvětlila s tím, že rozhodně nechce komplikovat dětem vztah s jejich otcem, žádá ale, aby dodržoval dohody, které spolu uzavřely.
„Nechci už žít v nejistotě, poslouchat sliby, které se neplní, ani čelit nátlaku. Chci pro své děti pokoj, stabilitu, jistotu. Ne veřejná vyjádření, ale skutečné činy. Ne sliby, ale zodpovědnost,“ napsala Lela, která se už na sociální síti vrátila ke svému příjmení Ceterová.
Vzhledem k nedostatku financí dokonce plánuje v pondělí uspořádat bazar, na němž bude prodávat své věci. „Musí to udělat, protože nemá z čeho zaplatit účty. Jde v pondělí prodávat své věci jen proto. Prodá cokoliv, co má doma – kabelky, všechno – protože musí zaplatit účty. Co Karlos vlastně chce? Aby žrala trávu?“ řekla Blesku manažerka Ceterové.
„Ohrazuji se proti tomu, co paní Ceterová uvedla na svém Instagramu, tedy že můj klient neplatí ani těch padesát tisíc. Platí každý měsíc, byť pokaždé v jiném termínu. Ptali jsme se také, ke kterému dni má můj klient peníze posílat. Ani na to jsme nedostali odpověď,“ uvedl Vémolův advokát Ciprýn pro Expres.
Karlos Vémola a Lela Ceterová se vzali v roce 2022 po pětiletém vztahu, který začal seznámením na sociální síti. Mají spolu dceru Lili (6), syna Rockyho (4) a ročního syna Arnolda. Letos v dubnu veřejně oznámili, že už delší dobu nejsou pár. Dodali, že pořád jsou hlavně rodiče. Zápasník přiznal, že vinu za rozchod nese on. Podle Ceterové ji manžel devět let podváděl.