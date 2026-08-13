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Vémolovi se veřejně přou o peníze. Zápasník nechal odtáhnout manželce auto

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  16:10
Karlos Vémola a Lela

Karlos Vémola a Lela | foto: Tilen Vajt/Pavel Dvořák

Karlos Vémola během odvozu bílého Mercedesu. Lela měla být v tu chvíli pracovně...
Odtahová služba přijela přímo před dům pro bílé géčko, které Lela Vémola...
Karlos Vémola vystavil na první narozeniny Arnieho tuto fotku, kde současně...
Po letech se rozloučila s typickou blond hřívou
37 fotografií
Rozchod manželů Vémolových neprobíhá tak hladce, jak se snažili předstírat. Manželé se přou o majetek a Karlos Vémola (41) nechal své ženě odtáhnout auto i s dětskými sedačkami. Lela Vémola (37) poprvé promluvila o tom, že jí neplatí dohodnuté částky na děti a bude proto nucena rozprodávat své věci.

Karlos Vémola tvrdí, že bílý Mercedes v hodnotě několika milionů korun nechal manželce odtáhnout proto, že nechtěla podepsat dohodu o finančním uspořádání. Údajně jí nabídl zatím levnější Škodu Kodiaq s tím, že Mercedes jí vrátí, jakmile dojde k podpisu.

Žádný velkolepý rozchod, ani návrat. Jsme rozumní, říká Karlos Vémola o Lele

Lela Vémola ale nabídku bývalého manžela nechce přijmout. Nabízí jí na tři děti padesát tisíc měsíčně, což je suma, která nepokryje podle její manažerky ani nájem. Sama ovšem neposlala rozpis výše nákladů domácnosti, jak ji Vémolův právník vyzval. Ten také tvrdí, že je zápasník ochoten o částce ještě jednat a že pravidelně posílá zatím dohodnutých 50 tisíc korun.

Karlos Vémola a Lela
Karlos Vémola během odvozu bílého Mercedesu. Lela měla být v tu chvíli pracovně pryč a podle své manažerky se o dění před domem dozvěděla až od sousedky.
Odtahová služba přijela přímo před dům pro bílé géčko, které Lela Vémola několik let používala také k přepravě jejich tří dětí. Podle jejího týmu o celé akci předem nevěděla.
Karlos Vémola vystavil na první narozeniny Arnieho tuto fotku, kde současně oznámil rozchod
37 fotografií

To ovšem popírá Lela Vémola, která se k celé kauze nechtěla původně vyjadřovat, protože věřila, že věci týkající se dětí, by měly zůstat mezi manželi a nechtěla jejich osobní spor vést veřejně. Vyjádření právníka jejího muže ji ale donutila uvést i svou verzi.

„Dohodnuté platby nebyly uhrazené pravidelně, načas ani vždy v dohodnuté výši,“ prohlásila.

„Dnes bez jakéhokoli předcházejícího upozornění došlo k odtáhnutí vozidla, které jsem dlouho používala na zabezpečení každodenních potřeb našich dětí. Ve vozidle přitom zůstaly jejich autosedačky, kočárek a další věci, které potřebují každý den,“ vysvětlila s tím, že rozhodně nechce komplikovat dětem vztah s jejich otcem, žádá ale, aby dodržoval dohody, které spolu uzavřely.

lela_ceterova_official

Moja strana príbehu

Dlho som sa k celej situácii verejne nevyjadrovala, pretože som verila, že veci týkajúce sa našich detí by mali zostať predovšetkým medzi nami. Nikdy som nemala potrebu riešiť ich prostredníctvom médií či sociálnych sietí.

Vzhľadom na opakované verejné vyjadrenia však cítim, že nastal čas uviesť niektoré veci na pravú mieru.

Dohodnuté platby neboli uhrádzané pravidelne, načas ani vždy v dohodnutej výške. Nie je to otázka môjho názoru alebo pohľadu na situáciu. Je to jednoducho fakt.

Rovnako dnes bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia došlo k odtiahnutiu vozidla, ktoré som dlhodobo používala na zabezpečenie každodenných potrieb našich detí. Vo vozidle pritom zostali ich autosedačky, kočík a ďalšie veci, ktoré potrebujú každý deň.

Nemám záujem viesť osobný spor verejne. Nechcem nikoho očierňovať ani deťom komplikovať vzťah s ich otcom. Práve naopak — vždy som sa snažila chrániť ich pokoj a pocit bezpečia.

Je však veľmi ťažké mlčať v momente, keď verejnosť počúva jednu verziu príbehu, zatiaľ čo ja doma každý deň čelím úplne inej realite.

Nežiadam nič viac než to, aby dohody týkajúce sa našich detí boli dodržiavané. Riadne, načas a bez ohľadu na to, čo je prezentované navonok.

Som mama a moje deti sú pre mňa všetkým. Práve kvôli nim už nechcem žiť v neistote, počúvať sľuby, ktoré sa nenapĺňajú, ani čeliť nátlaku.

Chcem pre svoje deti pokoj, stabilitu a istotu. Nie verejné vyjadrenia, ale skutočné činy. Nie sľuby, ale zodpovednosť.

Dlho som volila ticho, pretože som chcela chrániť svoje deti. Dnes však viem, že povedať pravdu pokojne a s rešpektom nie je útok.

Je to moja realita. A mám právo ju pomenovať.

12. srpna 2026 v 19:34, příspěvek archivován: 13. srpna 2026 v 15:36
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„Nechci už žít v nejistotě, poslouchat sliby, které se neplní, ani čelit nátlaku. Chci pro své děti pokoj, stabilitu, jistotu. Ne veřejná vyjádření, ale skutečné činy. Ne sliby, ale zodpovědnost,“ napsala Lela, která se už na sociální síti vrátila ke svému příjmení Ceterová.

Vzhledem k nedostatku financí dokonce plánuje v pondělí uspořádat bazar, na němž bude prodávat své věci. „Musí to udělat, protože nemá z čeho zaplatit účty. Jde v pondělí prodávat své věci jen proto. Prodá cokoliv, co má doma – kabelky, všechno – protože musí zaplatit účty. Co Karlos vlastně chce? Aby žrala trávu?“ řekla Blesku manažerka Ceterové.

Odtahová služba přijela přímo před dům pro bílé géčko, které Lela Vémola několik let používala také k přepravě jejich tří dětí. Podle jejího týmu o celé akci předem nevěděla.

„Ohrazuji se proti tomu, co paní Ceterová uvedla na svém Instagramu, tedy že můj klient neplatí ani těch padesát tisíc. Platí každý měsíc, byť pokaždé v jiném termínu. Ptali jsme se také, ke kterému dni má můj klient peníze posílat. Ani na to jsme nedostali odpověď,“ uvedl Vémolův advokát Ciprýn pro Expres.

Karlos Vémola a Lela Ceterová se vzali v roce 2022 po pětiletém vztahu, který začal seznámením na sociální síti. Mají spolu dceru Lili (6), syna Rockyho (4) a ročního syna Arnolda. Letos v dubnu veřejně oznámili, že už delší dobu nejsou pár. Dodali, že pořád jsou hlavně rodiče. Zápasník přiznal, že vinu za rozchod nese on. Podle Ceterové ji manžel devět let podváděl.

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