U Vémolových zasahovali celníci. Někdo mě udal, tvrdí zápasník

Ve Vémolandu, jak zápasník nazývá svůj domov a kde chová i exotická zvířata, ve středu ráno zaparkovalo několik policejních aut a celníci během razie vykonali domovní prohlídku. Informoval o tom web PrahaIN.cz.

Zápasník MMA předložil všechny potřebné dokumenty. „Ano, můžu potvrdit, že u mě celní správa byla. Na základě udání. Šlo o vyšetřování veškerých mých zvířat, to znamená papíry k nim, povolení a tak dále. Vše jsem předložil. Žádné obvinění proti mně nebo trestní stíhání za tím nebylo. Byli tam vyšetřit moje papíry ke krokodýlům, ke lvům… Věc je dál v řízení a já na to mám zadanou mlčenlivost. Říkali mi, že se k tomu nemám vyjadřovat, že to nemám rozebírat. Takže je třeba se případně ptát policie,“ cituje Blesk vyjádření Vémoly.

Karlos Vémola pak v příbězích na Instagramu sdílel jedno z osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem. Získal ho na kurzu a vydalo ho ministerstvo zemědělství. Zápasník ve svém prohlášení dodal, že je milovník zvířat. kromě kurzu má povolení na chov lvů, tygrů a krokodýlů a také má schválené výběhy.

„Lidi jsou zlý a samozřejmě udávaj lži, polopravdy a nepravdy. Nahlašujou různé věci, které policie samozřejmě musí prošetřit. Já jim to nemám za zlý, ať to prošetří a zjistí pravdu, jakej jsem velkej milovník zvířat. To je celý,“ uvedl s tím, že to může souviset s dlouho očekávaným titulovým zápasem s Patrikem Kinclem, který ovšem kvůli zdravotním potížím musel zrušit.

„Byl to organizovanej tah před zápasem, který se stejně neuskuteční. Bylo to rozpoutaný a schválně udělaný, aby kontrola přišla v tomto čase. Celé to řešení udání má nějakou setrvačnost. Takže to podávali v čase, abych měl zle před zápasem. Udání bylo prostě cílený,“ míní.