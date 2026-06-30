Někdo řeší krizi středního věku ženami, já sázím kytičky, ukázal zahradu Vémola

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Žádný velkolepý rozchod, ani návrat. Jsme rozumní, říká Karlos Vémola o Lele
Při procházce zahradou si Karlos Vémola neodpustil ani typický humor. Ve videu oslovil svého kamaráda Iva Rittiga a pozval ho na návštěvu.
„Šéfe, zítra navrhuju, že byste s řidičem přijeli ke mně, abych se ti pochlubil, jak mám rozkvetlou zahrádku. To víš, krizi středního věku někdo řeší tím, že chodí za holkama, a někdo sází kytičky. Podívej se na tu nádheru. Všude kolem bazénu je vysázeno. Rozpálím ti gril, udělám něco dobrého k jídlu. Tohle je moje růžové království,“ prohlásil.
Na záběrech je vidět, že zahradničení bere opravdu vážně. Okolí bazénu lemují rozkvetlé záhony, palmy, okrasné keře i bohatě osázené truhlíky. Nechybí ani dětská skluzavka ústící přímo do bazénu, kde si letní prázdniny užívají jeho děti.
Není to přitom poprvé, co se Vémola o své zahradnické vášni rozpovídal. Už dříve přiznal, že když měl po náročném období více volného času, začal nakupovat růže, palmy, kaktusy, begonie nebo mandevily. Tehdy s nadsázkou říkal, že místo dalších exotických zvířat investuje energii právě do květin.
Vedle péče o zahradu se Karlos Vémola věnuje především rodině. S manželkou Lelou Vémolou (37), kterou si vzal v červenci 2024, vychovává tři děti – dceru Lili, syna Rockyho a nejmladšího Arnolda. Přestože manželé letos oznámili, že už nežijí ve společné domácnosti, shodují se, že jejich prioritou zůstávají děti a korektní vztahy.
Karlos „Terminátor“ Vémola patří mezi nejznámější české bojovníky MMA. Během kariéry působil mimo jiné v prestižní organizaci UFC a později se stal jednou z hlavních tváří organizace Oktagon MMA. Loni v červnu definitivně uzavřel svou profesionální kariéru vítězstvím nad Attilou Véghem (40) v očekávané závěrečné trilogii jejich vzájemných zápasů.