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Někdo řeší krizi středního věku ženami, já sázím kytičky, ukázal zahradu Vémola

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Karlos Vémola se pochlubil zahradou a svým domácím „růžovým královstvím“....

Karlos Vémola se pochlubil zahradou a svým domácím „růžovým královstvím“. (červen 2026) | foto: Instagram @karlos_terminator_vemola

Karlos Vémola se pochlubil rozkvetlou zahradou, na kterou je náležitě pyšný....
Rozkvetlé záhony kolem bazénu jsou chloubou zahrady Karlose Vémoly. (červen...
Karlos Vémola ukázal, že vedle bojových sportů našel zálibu také v...
Místo činek tentokrát vzal do ruky zahradnické náčiní. Výsledkem je rozkvetlá...
65 fotografií
Karlos Vémola (41) je známý především jako zápasník MMA, milovník exotických zvířat a luxusních aut. Tentokrát ale fanouškům ukázal svou úplně jinou tvář. Na Instagramu zveřejnil video ze zahrady svého Vémolandu, kde se pyšní pečlivě upravenými záhony, palmami i množstvím rozkvetlých květin, kterým dominují růžové odstíny.

Žádný velkolepý rozchod, ani návrat. Jsme rozumní, říká Karlos Vémola o Lele

Při procházce zahradou si Karlos Vémola neodpustil ani typický humor. Ve videu oslovil svého kamaráda Iva Rittiga a pozval ho na návštěvu.

„Šéfe, zítra navrhuju, že byste s řidičem přijeli ke mně, abych se ti pochlubil, jak mám rozkvetlou zahrádku. To víš, krizi středního věku někdo řeší tím, že chodí za holkama, a někdo sází kytičky. Podívej se na tu nádheru. Všude kolem bazénu je vysázeno. Rozpálím ti gril, udělám něco dobrého k jídlu. Tohle je moje růžové království,“ prohlásil.

Na záběrech je vidět, že zahradničení bere opravdu vážně. Okolí bazénu lemují rozkvetlé záhony, palmy, okrasné keře i bohatě osázené truhlíky. Nechybí ani dětská skluzavka ústící přímo do bazénu, kde si letní prázdniny užívají jeho děti.

Karlos Vémola se pochlubil zahradou a svým domácím „růžovým královstvím“. (červen 2026)
Karlos Vémola se pochlubil rozkvetlou zahradou, na kterou je náležitě pyšný. (červen 2026)
Rozkvetlé záhony kolem bazénu jsou chloubou zahrady Karlose Vémoly. (červen 2026)
Karlos Vémola ukázal, že vedle bojových sportů našel zálibu také v zahradničení. (červen 2026)
65 fotografií

Není to přitom poprvé, co se Vémola o své zahradnické vášni rozpovídal. Už dříve přiznal, že když měl po náročném období více volného času, začal nakupovat růže, palmy, kaktusy, begonie nebo mandevily. Tehdy s nadsázkou říkal, že místo dalších exotických zvířat investuje energii právě do květin.

Vedle péče o zahradu se Karlos Vémola věnuje především rodině. S manželkou Lelou Vémolou (37), kterou si vzal v červenci 2024, vychovává tři děti – dceru Lili, syna Rockyho a nejmladšího Arnolda. Přestože manželé letos oznámili, že už nežijí ve společné domácnosti, shodují se, že jejich prioritou zůstávají děti a korektní vztahy.

Karlos „Terminátor“ Vémola patří mezi nejznámější české bojovníky MMA. Během kariéry působil mimo jiné v prestižní organizaci UFC a později se stal jednou z hlavních tváří organizace Oktagon MMA. Loni v červnu definitivně uzavřel svou profesionální kariéru vítězstvím nad Attilou Véghem (40) v očekávané závěrečné trilogii jejich vzájemných zápasů.

karlos_terminator_vemola

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26. června 2026 v 16:44, příspěvek archivován: 29. června 2026 v 10:11
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