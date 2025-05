„Vždycky mám nejvyšší možné sny a cíle. Jenomže lepší to už být nemůže, jenom horší. A to člověk nechce. Být nahoře a sestupovat pořád níž a níž a skončit zase někde v Top hotelu nebo v Lucerně? Já byl v Edenu, O2 areně a větší haly už nevyprodám. Lucerna je krásná, chodil jsem tam jako divák, ale nechci tam boxovat. Nechci dělat nic menšího, než co jsem dělal doteď, proto končím profesionální kariéru,“ vysvětluje.

A učiní tak velkolepě, dvacátého prvního června v bývalém obchodním domě Máj před téměř pětistovkou platících diváků. Prostor, kde se rozlučka s názvem Noc s legendou Karlosem Vémolou bude v režii Petra Větrovského odehrávat, se v této chvíli upravuje. A jak prozradil sám zápasník, nad hlavami přítomných budou v ohromném akváriu plavat dva obrovští žraloci.

Součástí večera bude i oslava Vémolových čtyřicátin, ke kterým by mu měli přijít poblahopřát významní hosté. „Udělám všechno pro to, aby tam byla skvělá atmosféra a kromě mých narozenin se oslavilo, jak doufám, i moje velké vítězství nad Attilou Véghem. Když třicet let něco děláte, žijete pro to, tak to nechcete na konci zkazit. Přejete si, aby si vás lidi pamatovali v dobré kondici,“ říká Vémola, kterého týden před oslavou čeká poslední zápas profesionální kariéry.

A ať už dopadne jakkoliv, pozvání na party dostane i jeho slovenský soupeř Attila. „Doufám, že mezi námi po tom zápase nebude zlá krev. Chtěl bych, aby byl jedním z mých hostů. Mám jich vysněných pár. Velkou radost by mi udělalo, kdyby dorazil Jaromír Jágr. A kontaktoval jsem už i Michala Davida, aby mi přišel zazpívat Pár přátel stačí mít. Protože s ním mám takovou příhodu. Potkali jsme se na jedné akci a on na mě, že se mnou nemluví. Tak jsem chtěl vědět proč. A Michal: Protože ses mě nezeptal, jestli bych ti zazpíval na svatbě. Zeptal ses všech, jenom mě ne,“ líčí historku Vémola. „Ale já měl informaci, že je na Tenerife, proto jsem mu nevolal. A on se urazil. Tak teď jsem ho kontaktoval jako prvního,“ usmívá se.

„Karlos Vémola změnil vnímání MMA a významným způsobem ho zviditelnil,“ říká Petr Větrovec, který pořádal Noc s legendou Jaromíru Jágrovi, Tomáši Řepkovi, Jean-Claude van Dammovi, Miku Tysonovi a dalším. Když měl jako hosta pozvaného automobilového závodníka Miku Häkkinena, svěřil roli moderátora Karlosi Vémolovi. „Na našem trhu není moc moderátorů, kteří umějí tak dobře anglicky, a Karlos to zvládl bravurně. Mimo jiné ukázal, že by se třeba právě takovéhle činnosti mohl po skončení kariéry věnovat,“ říká Větrovec.

A i s touto událostí je spojena zábavná historka. Když Mika Häkkinen dorazil do Prahy, šel se najíst do restaurace na Václavském náměstí a tam shodou okolností tou dobou seděl i Vémola. Jakmile uviděl pilota Formule 1, zvedl se a šel se mu představit. „My jsme si s Mikou mysleli, že jsme něco provedli, když se k nám přiřítila ta obrovská svalnatá postava s mohutným zlatým přívěskem na krku,“ popisoval událost Větrovskému manažer Häkkinena. „Ale když jsme zjistili, o koho jde, tak jsem Mikovi řekl: S ním budeš na pódiu v bezpečí, ty jsi Whitney Houston a on je Kevin Costner, osobní strážce.“

Oba mají rádi rychlá auta a Karlos si slibuje ke svým čtyřicátým narozeninám udělat radost právě dárečkem na čtyřech kolech. Na vytouženého slona by prý neměl dost peněz ani prostoru. A taky manželce Lele, která mu porodila tři děti, by se rozšiřování jejich už tak dost velkého zvěřince nelíbilo. Dokonce se proslýchá, že ho částečně zredukovala, což ovšem Karlos popírá.

„Já se lidí a věcí, které mám rád, zásadně nezbavuji. Na to nemám srdce. Jak už je to zvíře jednou se mnou, tak se mnou i dožije. A tak to mám i s dobrými lidmi. Bohužel, u lidí se vztahy někdy mění, ale u zvířat ne, zvíře je vaše zrcadlo. Jak si s ním ten vztah na začátku nastavíte, takový je do konce života. Nikdy nezradí ani záměrně neublíží, pokud se k němu chováte tak, jak máte. Takže si nedovedu představit, že bych kohokoliv z rodiny, protože já svoje zvířata považuji za její členy, za něco vyměnil,“ vyznává se.

Nerad se s někým srovnává, ale rád vzhlíží k velkým vzorům, inspirují ho. Jedním z nich je Arnold Schwarzenegger, po kterém pojmenoval svého nejmladšího syna. „U něj vidím, že když skončil sportovní kariéru, jeho život teprve začal. Tím nechci říct, že budu kandidovat na prezidenta, dělat politiku a jiné věci jako on, ale mám v hlavě další mety, kterých chci dosáhnout. Myslím, že právě tak se projevuje opravdový šampión. Ti, co obdivuji, dělali velké věci i mimo klec a ring,“ říká Vémola.

Zároveň však netvrdí, že se už nikdy s nikým neutká. „Všechno je možné. Podívejte se na Mikea Tysona, zápasil v šedesáti letech. Pokud mi někdo za deset patnáct let zavolá a nabídne mi jeden nebo dva miliony eur, ať jdu zmlátit Kotlára do Clashe, tak neřeknu ne. Ale to neberu jako profesionální kariéru,“ vysvětluje.

Teď touží dostat na výsluní box. „Box je za mě královská disciplína, ale v Česku haly nevyprodává. To bych chtěl změnit, máme dobré boxery, tak doufám, že se to podaří. Možná ho budu komentovat, moderovat nebo sám boxovat, ještě to nemáme s Hell Boxing Kings nastavené, ale budu dělat všechno pro to, aby box začal vyprodávat arény,“ říká Vémola.

A chce se taky naučit hrát tenis. „Mým prvním manažerem v Čechách byl Radek Štěpánek, takže mám k tenisu velmi blízko. Ale jak špatně vidím, tak ho moc neumím,“ přiznává. „Ale moc se mi líbí, je to vznešený sport a člověk ho může dělat v každém věku. Chtěl bych ho umět na takové úrovni, abych si mohl jít s někým pinknout a neudělal úplně ostudu. Je to jeden z mých plánů, jak trávit čas. Protože i s dětmi si pak můžete jít zahrát, s celou rodinou. Je to sport pro všechny,“ říká.

Kdyby se kdysi shodou okolností nedostal k vrcholovému sportu, nejspíš by dál byl bodyguardem. „Já to dělal opravdu dobře. Přijel jsem do Londýna, aniž bych uměl anglicky, a během pár let jsem měl pod sebou přes padesát podniků a sto dvacet lidí, kteří pro mě pracovali „na dveřích“. Prakticky z ničeho jsem si vybudoval obrovskou reputaci. Každý lepší nebo problémový podnik chtěl naši ochranu. To byla velká kariéra,“ vzpomíná. „Já tím žil, hlídal jsem lidi, jako je basketbalista Michael Jordan, zpěvačka Mel B ze Spice Girls, raper 50 Cent... Dostával jsem se k významným osobnostem. S Red Carpet Security jsme měli na starosti třeba svatbu modelky Katie Price v Londýně, která je obrovskou hvězdou. A tahle práce mě bavila a naplňovala,“ vzpomíná.

Mnozí jeho kolegové, bojovníci stejné úrovně, mají dnes svého bodyguarda, ale Vémola ho odmítá. „Mike Tyson říká: ‚Co jsi to za zápasníka, že potřebuješ bodyguarda?‘ A já s ním souhlasím. Když jdu nakoupit, tak sám, když jdu na akci, tak taky sám. Já bodyguarda nepotřebuji, dokážu si všechno vyřídit bez něj,“ vysvětluje.

„Karlos je pro mě český Mike Tyson. Do všeho jde naplno, ať v dobrém nebo špatném. Život velkých šampionů je jako horská dráha a to lidi přitahuje. Tím, že byl nejlepší, nejsilnější, nejzajímavější a ještě s pozoruhodným stylem života, tak na sebe strhával pozornost. Ale on zároveň vždycky miloval ten sport. Jeho profesionální život je příběhem neuvěřitelného člověka a stojí za to si ho zrekapitulovat,“ láká Petr Větrovec na Noc s legendou Karlosem Vémolou plnou vzpomínání, promítání videozáznamů a významných hostů.