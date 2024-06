Běhat, nepít a nežrat celou noc, popsal Vémola recept na rychlé shození 8 kil

„Byla to dlouhá cesta – pět let,“ řekl Karlos Vémola k odvetě s Véghem. „Zápasím už přes třicet let, takže mám na tom tachometru už docela natočeno. Řekl jsem sice, že půjdu do důchodu, ale když mě tehdy Atilla porazil, vyzval jsem ho k odvetě, a on mi řekl, že jo, i když jsem pak musel pět let čekat,“ popsal Vémola s tím, že jeho rozhodnutí skončit ještě nemusí být definitivní.

„Teď jsem mu předal ty rukavice a řekl jsem mu, pokud bys chtěl tu trilogii rozhodnout, abychom zjistili, kdo z nás dvou je lepší, neřeknu ne. Takže on je jediný člověk, který by mě do toho ringu dokázal vrátit. Doufám ale, že to tentokrát bude dřív,“ říká úspěšný zápasník.

Na zápas, který proběhl před pár dny na fotbalovém stadionu pražské Slavie v Edenu, vzpomíná moc rád. „Bylo to něco, o čem jsem asi ani nesnil. Vyprodaný fotbalový stadion, to tady bylo poprvé,“ pochvaluje si celkovou atmosféru.

Večer před zápasem musel vypotit osm kilo. „Lidi si myslí, že je to něco složitého, ale ono není. Když to úplně zjednoduším, tak je to: běhat, nepít a nežrat celou noc. A když už potom nemůžete běhat, tak se posadíte do sauny, a tam z vás ta voda odteče, ale pomaleji než na tom běžícím pásu,“ popisuje.

Nejhorší na celé proceduře je podle něj to, že se člověk nemůže napít. „Dělám to tak 36 hodin před vážením,“ upřesňuje. Po takové proceduře pak prospí celý den. „Když těch 36 hodin shazujete, tak neusnete. Takže dva dny nespíte a potom se to snažíte všechno dospat. Ale pak je to tělo jako dynamit. Jako bomba před výbuchem,“ vysvětluje Vémola, který po tomto legendárním zápase neví, co dělat dál.

„Já nevím, co tak důchodci dělají,“ pokládá řečnickou otázku a prozrazuje, že posledních pět let nebyl kvůli tréninkům takřka doma. „Trénuju čtyřikrát denně a jsem téměř pořád jen v gymu, domů se chodím mezi tréninky pouze vyspat. A moji trenéři to mají podobně.“

Karlos Vémola a Lela Vémola na oslavě svých 35. narozenin (4. června 2024)

„Chtěl by se tedy především víc věnovat rodině. „Mám čtyři krásné děti a doufám, že mě ještě čtyři čekají,“ nastiňuje své plány. Nejmladšímu synovi jsou dva roky, nejstarší dceři šestnáct. Kromě toho je chovatelem třech lvů a dvou krokodýlů.