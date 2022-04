První žeru já a děti, říká Karlos Vémola v reality show. Ceterová chybí

Lumír Olšovský prožil jeden z víkendů loňského léta u MMA zápasníka Karlose Vémoly. Svého hostitele chtěl překvapit a tak nejdříve zaletěl soukromým tryskáčem do Londýna pro jeho dvě starší děti z prvního vztahu, syna Karlose juniora a dceru Sky, které odvezl z letiště rovnou do rezidence sportovce.

Vémoland v Měchenicích u Prahy, který se nachází na adrese Na Vyhlídce III., obývá Karlos „Terminátor“ Vémola se svou rodinou a celou řadou exotických zvířat. V unikátní české domácnosti nechybí andulky, klec se lvicí, obří terárium se dvěma krokodýly i akvárium se žraloky, dravými rybami a rejnoky.

„První žeru vždycky já a děti. Až pak krokodýli a ostatní zvířata,“ popisuje běžné rodinné ráno Vémola s tím, že obyvatelé jeho soukromé mini zoo spotřebují denně přibližně kolem deseti kilogramů masa.

Vémolova snoubenka Lela Ceterová se natáčení odmítla účastnit. V době příprav pořadu byla podruhé těhotná, měla nevolnosti a raději odjela s kamarádkou do lázní.

Hvězda MMA v pořadu na Voyo odhaluje, jaký má vztah se svými dětmi a jak jako otec zvládá péči o své děti a domácnost, když jeho partnerka Lela zrovna není doma.

„Rodiče mi říkají, že své děti příliš rozmazluju. Ale já jim chci jen dát to, co jsem sám nemohl mít. Proto si dnes nechávám lámat ruce a nohy, proto to vlastně všechno dělám. Teď jsem u čtvrtého dítěte, to je tak zhruba v půlce,“ směje se Karlos a dodává, že je se svým životem naprosto spokojený.

„Kdybych zítra zemřel, mohu s jistotou říct, že jsem žil lepší a bohatší život, než někteří, co tu budou do stovky. Podívejte se na pana Kellnera. Můžete mít peněz a všeho dost, ale nikdy nevíte, jestli tu ještě zítra budete,“ říká šestatřicetiletý Vémola.

Během natáčení sportovec také zapojil moderátora Lumíra Olšovského do svého intenzivního tréninku a odhalil více ze svého dětství a přísné výchovy, která ho jako člověka formovala.

„Táta mě v dětství dost trápil. Ale měl mě trápit co se týká jiných věcí, třeba školy, nebo fotbalu. Nemusel jsem teď mlátit lidi za peníze v kleci. Rodiče mě dali na hotelovou školu. Odmaturoval jsem, byl jsem snaživej. Makal jsem i ve škole. Vždycky když něco dělám, tak jsem v tom dobrej a dělám to naplno. Hrál jsem třeba i šipky, první ligu,“ vzpomíná.

Karlos Vémola má s playmate a rodačkou ze slovenské Žiliny Lelou Ceterovou dceru Lili a syna Rockyho. Z prvního vztahu má syna Karlose Jr. a dceru Sky. Sportovec žije střídavě v Praze a od svých osmnácti let také v Londýně, kde kromě práce tráví čas se svými dětmi. I kvůli svým mnohdy lehce kontroverzním výrokům je bijec stále nejpopulárnějším českým MMA zápasníkem.