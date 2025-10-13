Půlroční syn Karlose Vémoly podstoupil operaci ledvin. Srdce opět dýchá, píše Lela

Lela Vémola (36) se svěřila s tím, že její teprve šestiměsíční syn Arnold Vémola má za sebou několikrát odkládanou operaci ledvin, konkrétně pyeloplastiku. Při zákroku lékaři miminku odstraňovali zúžené spojení močovodu a ledvinné pánvičky.
„Konečně jsme se dočkali operace, která se už dvakrát musela odložit kvůli zdravotnímu stavu Arnieho. Jak se říká, do třetice všechno dobré,“ napsala Lela Vémola před pondělním zákrokem na Instagram.

„V jedenáct má ještě antibiotika a mléčko, potom ještě ve dvě naposledy může papat, tak uvidíme, jestli bude chtít, nebo ne. Potom už nesmí. A od šesté to už začíná. Peklo. Dají mu kanylku, pak něco na oblbnutí, pak pro nás přijdou, můžu s ním před sál. A potom nevím, co se sebou. Asi se nevrátím na pokoj, asi bych to nedala. Asi se půjdu někam projít, abych byla na čerstvém vzduchu. Nevím, asi chci být prostě mimo nemocnici, nechci sedět na pokoji, asi bych se fakt zbláznila,“ popisovala trojnásobná maminka.

Po zákroku poděkovala na sociálních sítích lékařům. „Děkujeme panu doktorovi Sedláčkovi a celému týmu za úspěšnou operaci našeho Arnieho. Jsme nesmírně vděční za jejich odbornost, trpělivost, lidský přístup a péči. Arnie je velký bojovník a všechno zvládl. Dnes se nám trochu ulevilo. Srdce opět dýchá,“ napsala bývalá slovenská playmate.

Arnold Vémola má za sebou operaci ledviny, trápí ho však také reflux a spánková apnoe a v minulosti byl opakovaně hospitalizován kvůli problémům s dýcháním.

Je třetím společným potomkem MMA zápasníka a modelky. Kromě něj mají manželé Vémolovi ještě pětiletou dceru Lily a tříletého syna Rockyho. Karlos Vémola má z předchozího vztahu ještě syna Carlose a dceru Sky, kteří žijí v Londýně.

