Na svůj věk se necítím, ale neměnila bych, říká Karin Krajčo Babinská

„Jako si nikdy neuvědomuju, že jsem vdaná a když si to uvědomím, tak jsem v údivu a tím pádem nemám tu tendenci přivlastňování, tak úplně stejně to mám s věkem,“ říká Karin Krajčo Babinská.

„Když si uvědomím, kolik mi je, tak tomu vlastně nejsem schopná uvěřit, protože se na ten věk vůbec necítím. Ale z druhé strany si uvědomuju, že s věkem přichází určitá moudrost, za kterou jsem nesmírně vděčná. Neměnila bych. Nechtěla bych být mladší,“ svěřila se režisérka, které většinou lidé tipují méně. Sama to přisuzuje genetice a životnímu stylu.

„Jsem velmi dlouho vegetarián. Už pomalu třicet let. Piju s mírou, ale piju. Myslím, že když všechno děláte s mírou, tak můžete. Jde vždycky o tu míru. Když se přecpu bramborama, bude mi úplně stejně špatně, jako když se přecpu bůčkem,“ míní Babinská.

„Potom je to samozřejmě pozitivní myšlení a taky láska, ve které žiju, které si vážím. Je to asi i každodenní pobyt v přírodě a v lese, protože tam já jsem opravdu denně,“ popisuje.

„Jsem velmi samotářský typ a ze všeho nejradši jsem sama. Nejradši jsem sama se svými zvířaty na procházce v lese. Jediný, koho si opravdu pouštím k tělu tak, že ho každodenně vydejchám, je Ríša a děti. Ale to je asi tak všechno,“ dodává spisovatelka, která nedávno vydala novou knihu Čarodějky, kterou její muž Richard Krajčo namluvil jako audioknihu.

Karin Krajčo Babinská žije s hudebníkem Richardem Krajčem od roku 2013. Oba mají děti z předchozích vztahů. Babinská dceru Jasmínu a Krajčo syna Richarda a dceru Bereniku. Dětem se snaží vštípit, aby byly vždy samy sebou.

„Já bych nejvíc chtěla, aby ty naše děti jednoho dne dokázaly žít v pravdě, ale v pravdě samy vůči sobě. Ony jsou teď ve věku, kdy se snaží napodobovat, vidí různé trendy, podléhají jim. Ale to je celkem přirozené a já je na to můžu jen lehce upozornit. Myslím, že to přejde s věkem. Ale až se to dostaví, tak tam já si nejvíc přeju, aby opravdu dokázali žít v pravdě sami před sebou. Nemít masky, nehrát si na nic,“ dodává Karin Krajčo Babinská.