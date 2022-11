Při psaní jsem duchem nepřítomná i celé měsíce, říká Karin Krajčo Babinská

Non fiction, diář, romány. Už u románů zůstanete, nebo se můžeme těšit, že po nové knize Tsunami přijde třeba detektivka?

Abych řekla pravdu, vůbec nevím, nemám to vyhraněné. Může to být cokoli, co mě zrovna napadne a bude bavit. Musím tvořit s radostí a dobrovolně, to je jediné měřítko.

Máte doma tři děti, psy, kočky, želvy. Váš muž je muzikant, který i skládá, a učí se texty coby herec. Vy režírujete, píšete. Nejsou to pro vás těžké chvíle, když je třeba najít prostor a klid pro tvorbu.

Bývalo to těžké. A proto mi Richard zbudoval pracovnu na zahradě mimo dům, a tam mám absolutní klid, když se potřebuju soustředit. Při psaní je pro mě nutností absolutní ticho, aby mě nic nevytrhávalo ze světa, ve kterém právě jsem. A tak to všichni respektují. Když zmizím do pracovny, nikdo mě neruší. Ani děti.

Mají děti pochopení pro to, že k tvorbě potřebujete klid?

Většinou ano. Už jsou velké a rozumné. Ale uvědomuju si, že když jsem do psaní plně ponořená, je to pro všechny v rodině komplikované. Protože jsem duchem nepřítomná celé dny. I měsíce.

Jak se odráží váš osobní život ve vašich knihách?

Hodně. Samozřejmě nejvíc čerpám z osobních zkušeností a prožitků, v každé z postav je tak kus ze mě samotné. Příběh jako takový je fabulace, ale jednotlivosti jsou buď zkušeností mojí, nebo někoho blízkého.

Přistupujete ke psaní jako režisérka? Máte přesně nastavené to, jak by měl příběh v knize vypadat?

Filmové vidění světa a svou původní profesi asi v ničem nezapřu. Je to skutečně tak, že se mi daný příběh odvíjí před očima jako na filmovém plátně a já ho popisuju a zachycuju pomocí písmen. Asi i proto mi hodně čtenářů říká, že mají při četbě pocit, jako by sledovali film. To je možná důvod, proč se často nemůžou od knihy odtrhnout a čtou ji na jeden zátah. Zpráv o tom, že knihu nemohli odložit, než ji dočetli, mi chodí opravdu hodně.

Natáčela jste seriál pro televizi Nova, přesněji Voyo. Pokud se nepletu, bylo to v době, kdy jste i psala.

Neprobíhalo to souběžně. Samotné natáčení přímo navazovalo na odevzdání rukopisu ke korekturám. Tak to bylo naplánované, a proto jsem knihu dokončovala v dost šíleném tempu, abych to stihla. Nebyla bych schopná natáčet a psát. To nejde dohromady. Zvlášť když jsem byla na place dvanáct hodin denně a po návratu se pak věnovala přípravě na další natáčecí den. Byl to obrovský maraton, kdy už člověku na nic jiného nezbývá čas ani síla. Ale to tak k natáčení patří.

Má pro vaši práci porozumění váš muž?

Richard je pro mě velkou oporou, bez jeho pomoci by to v té naší velké rodině nešlo. Když jsem ve velkém tvůrčím zápřahu, pomáhá mi udržet chod domácnosti a kolikrát vezme většinu každodenních povinností na sebe. Kromě téhle praktické podpory mě však hlavně podporuje v osobní lidské rovině. Myslím si ale, že tohle všechno platí i obráceně. Můžeme se opřít jeden o druhého.

Natočila jste několik jeho klipů, nenapadlo vás třeba napsat scénář o jeho kapele a natočit dokument?

Zatím jsem o tom neuvažovala. Navíc tu už mnoho let o kapele vzniká časosběrný dokument. Jestli bude dokončen, může být jednou velmi cenný.

Kdybyste si měla vybrat, co byste ještě chtěla dělat?

Chtěla bych mnohem víc cestovat. Podívat se do míst, kde jsem ještě nebyla. A plavit se několik měsíců po moři. A několik dalších měsíců žít někde v pustině mimo civilizaci jen sama se sebou.