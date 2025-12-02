Ramírezová zemřela minulý týden při nehodě na motorce Suzuki Gixxer ve městě Floridablanca v Kolumbii. Podle místních novin se pokusila manévrovat mezi autem a tahačem s návěsem. Když spadla z motorky, tahač ji přejel, takže neměla šanci přežít. Záchranáři už jen konstatovali smrt.
Na Instagramu a TikToku si říkala „Bikegirl“ a desetitisícům fanoušků předváděla riskantní řidičské manévry, údržbu motocyklu a svůj každodenní život vášnivé motorkářky.
Podle deníku Daily Mail se právě jeden z jejích riskantních manévrů stal osudným. „Nejpravděpodobnější příčinou nehody je, že motocyklistka jela mezi dvěma vozidly,“ uvedl kolumbijský dopravní úředník Jahir Andres s tím, že příčina nehody je stále předmětem vyšetřování.
Pár hodin před nehodou zveřejnila Ramírezová příspěvek na sociální síti s textem: „Doufám, že nenabourám, protože řídím bez brýlí.“