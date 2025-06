Triky a pověry, hity pro Gotta i talkshow Všechnopárty. Karel Šíp slaví 80

Šípův humor je laskavý, ovlivněný humorem divadla Semafor a Divadla Járy Cimrmana, na nichž vyrůstal. Schopnost bavit lidi nejspíš zdědil po svém otci, náruživém ochotníkovi, který se po válce uchytil u profesionálního divadla nejprve v Teplicích a později v Ostravě.

SLAVNÁ DVOJICE. S muzikantem Jaroslavem Uhlířem v roce 1981.

„Když mluvíte jinak než místní, tak jste černá ovce,“ vzpomínal v jednom z rozhovorů na dětská léta. Narodil se v Praze krátce po konci války jako Karel Feuerfeil, v dobové atmosféře se ale celá rodina přejmenovala.

Až v roce 2013 se přitom Karel Šíp dozvěděl o svých kořenech, to díky televiznímu pořadu Tajemství rodu. Jeho otec Karel Hugo zpočátku vyrůstal u pěstounů, k vlastní matce se vrátil až na prahu puberty. Byl totiž nemanželské dítě – a jak se ukázalo při natáčení, jeho otcem byl obchodník židovského původu Benno Bächer. Ten těsně před okupací stačil opustit Československo, po něm se podařilo uniknout i jeho synům. Šíp tak zjistil, že má v Americe dva strýčky.

Jako dítě Šíp díky otci přilnul k divadlu a v patnácti letech dostal první velkou roli ve hře Vojín královny Madagaskaru. Slibnou hereckou kariéru ale vyměnil za filmovou průmyslovku v Čimelicích, a po vojně, kde hrál s bigbítovou kapelou Stíny, zamířil do televize. K práci produkčního přidal psaní scénářů a nakonec se objevil také na obrazovce.

Začínal s klipovým pořadem Hitšaráda, který moderoval spolu se skladatelem a dlouholetým spolupracovníkem Jaroslavem Uhlířem. Oba později bavili diváky v Galasuperšou nebo Šarádě až do začátku 90. let.

Na obrazovku České televize se Šíp v roce 2005 vrátil, předtím slavil téměř deset let úspěchy na Nově jako protagonista talkshow Horoskopičiny, Skopičiny nebo Paškál.

Jeho vášeň k fotbalu mu pomohla vytvořit fotbalovou hymnu s refrénem „Už jsme tam, už jsme tam, český fotbal žije, vzhůru, vzhůru, vzhůru do Anglie,“ který napsal před památným Eurem 1996. Dal peníze na přežití Klokanů a mezi jeho oblíbené pořady patří seriál Okresní přebor. Je ale také autorem sparťanské hymny Zpívej, kdo jsi sparťanem.

Karel Šíp a Iva Havránková se vzali na Chalkidiki v pátek 27. července roku 2007. Svatbu rodičů si tehdy užíval i tříletý syn Jan. Iva Šípová se synem Janem (Praha, 16. května 2024)

Ke zlidovělým songům Šípa textaře patří mimo jiné Inženýrská - píseň o sinu, kosinu a deskriptivě s hudbou Jaroslava Uhlíře pro Plavce nebo legendární René, já a Rudolf Jiřího Schelingera.

Tohoto zpěváka objevil Šíp podle vlastních slov v jedné pražské kavárně a angažoval ho do své druhé kapely Faraon, kterou založil po návratu z vojny a ve které hrál na baskytaru. Nahráli několik singlů, mezi nimi slavný Holubí dům. Šíp byl také jedním z dvorních textařů Karla Gotta.

Autor stovek písňových textů napsal i několik knih. V roce 2018 to byla kniha fejetonů s názvem Karneval paměťových buněk, kde vzpomíná na své dětství hereckého dítěte. V roce 2021 vydal knihu humorných glos s názvem Do hrobu si to nevemu, která se zabývá záhadami, historií, Karlem Gottem i fotbalem. Obě knihy doplnil ilustracemi Jiří Slíva.

Umělecké sklony se přenesly i na jeho mladšího syna Jana, který hraje na kytaru a klavír. Má ho s druhou manželkou Ivou. S tou se seznámil v roce 2001 na jednom televizním natáčení, kdy byl Šíp ještě ženatý se zpěvačkou Marcelou Holanovou. Manželství, ze kterého má staršího syna Karla, tehdy ale už prý směřovalo k rozvodu.

Podle informací bulváru měl i nemanželskou dceru Hanu Bětíkovou, která se mu narodila po noci strávené s fanynkou ve Zlíně v roce 1982. Šíp už byl tehdy ženatý a měl malého syna. Přestože nepodstoupil zkoušku otcovství, celých dvacet let na dceru platil alimenty. Hana trpěla psychickými problémy, svůj život ukončila ve dvaceti letech skokem z 9. patra činžáku.