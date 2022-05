Nejslavnější z rodu, vinař i farmář. Karel Roden slaví 60. narozeniny

Karel Roden se jako jeden z mála prosadil i v Hollywoodu, zahrál si po boku Roberta De Nira ve filmu 15 minut, ale i v dalších kasovních trhácích. V portfoliu má desítky divadelních i filmových rolí.

Na filmovém plátně Roden nejnověji odhaluje dávný zločin v hlavní roli thrilleru Promlčeno, který právě vstoupil do českých kin. Snímek režiséra Roberta Sedláčka, jež otevírá téma promlčených trestných činů v České republice, ještě před českou premiérou získal několik ocenění na zahraničních festivalech. Upozorňuje na skutečnost, že Česko je jeden ze států, který má nejkratší dobu promlčení trestných činů.

Rodenovy filmové postavy se často dostávají do víru podivných událostí. Jeho hrdina ve filmu Oběti a vrazi (2000) například prožíval incestní vztah se svou sestrou (Rodenova první partnerka Ivana Chýlková); jeho titulní role filmu Don Gio (1992) nebo kapitán Obruba z Brabcova Krále Ubu (1996) také nepatří k právě konvenčním postavám. Není však ani zdaleka hercem jednoho výrazu. Jeho škála je naopak bohatá, od expresivních poloh až k civilním.

Karel Roden, Ivana Chýlková a Martin Dejdar (vyhlašování ankety TýTý o nejoblíbenější tváře a pořady televizních obrazovek (20. března 1993)

Často hraje muže, kteří jsou pod vlivem svých mnohem silnějších partnerek, například ve filmech Čas sluhů (1989) nebo Kuře melancholik (1999). Trochu nezvyklou roli padoucha si zahrál v již zmíněném hollywoodském filmu s názvem 15 minut. Jeho výkon se setkal s uznáním. V zahraničí točil i nezávislé britské filmy.

Českobudějovický rodák exceluje i na divadelních prknech. Za svůj výkon ve hře Velkolepý paroháč získal v roce 1999 Cenu Alfréda Radoka. Diváci pražského Divadla v Dlouhé zase léta obdivovali jeho nasazení, se kterým jim předkládal svého Bruna. A s bratrem Marianem, rovněž hercem, se sešel v představení Divadla Komedie Staří mistři. Předtím spolu hráli v rovněž velmi úspěšné hře Daria Fo Otevřené manželství. Na prknech Divadla Komedie Roden exceloval i v nesnadné inscenaci rakouského dramatika Wernera Schwaba s názvem Lidumor aneb má játra beze smyslu.

Několikrát byl nominován i na Českého lva, v roce 2009 jej získal za roli ve filmu Hlídač č. 47 a v roce 2016 za titulní roli Jana Masaryka ve stejnojmenném životopisném snímku režiséra Julia Ševčíka o českém diplomatovi a jeho nevyjasněném úmrtí. „Když chtějí obsadit dobrého a zajímavého herce, sáhnou po něm. Je totální hvězda, která nestárne, a má plno na několik let dopředu,“ zhodnotil ho producent Jan Štern. „Takový český Clint Eastwood, co bude mít až do sedmdesáti charisma.“

Jak básníci přicházejí o iluze (1984)

Herecký rod Rodenů sahá až do 18. století. Herectví se věnoval jak děd Karel Roden (1861-1961), tak otec Karel Roden (1914-1992), múzám se upsal i Karlův mladší bratr Marian.

Karel se narodil ve znamení Býka, studoval na keramické škole v Bechyni a na DAMU. Vystřídal několik divadelních štací, po roce v Národním divadle odjel na zkušenou do Anglie. Horko těžko se domluvil, vydělával si tím, že tiskl barevné potisky na trička, a chodil na herecké kurzy. Dokonce dostal malou roli v oblíbeném anglickém seriálu Spooks.

Ve filmu debutoval ve snímku Zámek nekonečno (1983). Zahrál si v sérii filmů Dušana Kleina o básnících; objevil se i v řadě televizních inscenací a seriálů (Druhý dech, Malý pitaval z velkého města). Z nedávné doby byla zajímavým počinem adaptace knihy Simona Mawera Skleněný pokoj režiséra Julia Ševčíka o nesnadných osudech majitelů legendární brněnské vily Tugendhat. Roden také vynikl v ceněném seriálu Terapie z produkce televize HBO.

Umělec, známý svým precizním herectvím, působí v osobním kontaktu tichým, plachým a zakřiknutým dojmem. Své soukromí si chrání a neváhá se soudit s bulvárem. V lednu 2019 získala jeho rodina odškodnění 900 tisíc korun od vydavatelství Empresa Medi za články v časopise Sedmička a na webu Sedmička.cz, které rozebíraly její soukromí.

Bulvární svět přitom Roden „dráždil“ i svým legendárním „prohozem“ partnerek s hercem a moderátorem Janem Krausem. Ivanu Chýlkovou a Janu Krausovou v jeho životě nakonec vystřídala pohledná zubařka Laura Čekanová, s níž se v létě 2020 oženil a která je matkou jeho dvou dětí Sofie a Karla. Herec koupil v roce 2006 zámek ve Skrýšově, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí a Roden zde občas pořádá jazzové večery.

Nedaleko zámku vybudoval i prosperující farmu, kde původně choval koně, býčky a kamerunské ovce. Před několika lety se pustil také do pěstování borůvek. Zaujaly ho tím, že je lze pěstovat i v našich podnebných podmínkách a jsou nealergenní: „Je to o hodně složitější, než jsem si myslel. Děláte chyby, a když je uděláte, tak je uděláte ve velkém,“ popsal v jednom z rozhovorů.