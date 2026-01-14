Režisér Snowboarďáků Karel Janák se zranil na lyžích. Má zlomené obě ruce

Autor:
  9:39
Režisér slavné komedie Snowboarďáci Karel Janák (55) měl vážnou nehodu na svahu. Podle jeho manželky nebyl na vině, ale srazil ho jiný lyžař. Skončilo to zlomeninami na obou rukách.
Karel Janák

Karel Janák | foto: FTV Prima

Romana Goščíková, Karel Janák
Karel Janák s manželkou Romanou Goščíkovou a synem
Karel Janák s manželkou Romanou
Romana Goščíková a Karel Janák.
44 fotografií

„Chtěl jsem jen říct, že od té doby, co jsem napsal Snowboarďáky pro divadlo se mi dějí fakt divné věci. Vlastně ty věci, které jsem napsal těm svým hrdinům. Takže dejte si na to bacha,“ řekl ve videu, které natočil v motolské nemocnici jako omluvu členům Divadla Radka Brzobohatého za svou neúčast na první čtené zkoušce muzikálu Snowboarďáci, kterou divadlo připravuje.

divadloradkabrzobohateho

Vzkaz autora @janak.karel muzikálu SNOWBOARĎÁCI a omluva, proč se nemohl zúčastnit dnešní první čtené.

Kájo, přejeme brzké zotavení a ať se to dobře zahojí!!

#kareljanak #uraz #snowboardaci #divadloradkabrzobohateho

12. ledna 2026 v 17:18, příspěvek archivován: 14. ledna 2026 v 9:27
oblíbit odpovědět uložit

Podle manželky nebyla nehoda na svahu jeho vina. „My jezdíme dost dobře, ale tady neměl Kája šanci, když ho neviděl. Má zlomeniny na obou rukou, zápěstí na jedné a rameno na druhé. Vlastně má snowboardový úrazy, ač jel na lyžích,“ řekla Renata Goščíková pro Super.cz.

Společně pro divadlo chystají muzikál Snowboarďáci, za jehož filmovou verzi získal Karel Janák v roce 2004 Českého lva pro divácky nejúspěšnější film. Nyní ho přepsal pro divadlo a zazní v něm hity ze soundtracku filmu, ale i nové písně. Režie se ujal Lukáš Burian. Premiéra je plánována na 13. března.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Hailey Bieber předvedla ve valentýnské kampani Victoria’s Secret dokonalé křivky

Nejčtenější

Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha

Mexická herečka Paulina Gaitánová se v seriálu Mrtvý holky ukázala nahá. (2025)

Netflix opět dokázal, že se nebojí kontroverzních témat ani odvážného zpracování. Seriál Mrtvý holky (Las Muertas), inspirovaný skutečnými událostmi kolem nechvalně proslulých vražedných sester...

Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Zpěvačka Billie Eilish vyvolala na Instagramu poprask svou fotkou v tílku....

Popová hvězda Billie Eilish (24) dokázala na Instagramu během několika hodin nadchnout přes sedm milionů lidí jedinou fotografií. Jednoduché „ahoj“ a nenápadná momentka z domova vyvolaly lavinu...

Mickey Rourke šokoval svým vzhledem, peníze na nájem odmítá. Ponižující, říká

Mickey Rourke (Los Angeles, 2. ledna 2026)

Herec Mickey Rourke (73) se ohradil proti veřejné sbírce na platformě GoFundMe, která byla nedávno založena jeho jménem, aby zabránila jeho vystěhování. Kampaň měla za cíl vybrat 100 tisíc dolarů...

Móda z Glóbů: Nechyběla mašle přes ramena, pirátka ani nadité sexy dekolty

Móda na Zlatých glóbech v Los Angeles (11. ledna 2026)

Udílení Zlatých glóbů v Los Angeles bylo kromě oceňování filmových děl také přehlídkou módních stylů a outfitů. Zatímco některé známé tváře vsadily na minimalismus a eleganci, jiným šlo hlavně o to,...

Bára z Extrémních proměn znovu přibrala. Neodsuzujte mě, žádá fanoušky

Bára a Ivan Deméterovi

Barbora Deméterová (23) je jednou z největších hvězd pořadu Extrémní proměny. Během roku zhubla 56 kilo a musela si nechat udělat modelaci prsou, která po rapidním zhubnutí neměla ideální tvar. Nyní...

Jennifer Anistonová ukázala sexy postavu a břišáky. Nemá je ale zadarmo

Jennifer Anistonová (8. ledna 2026)

Volné břicho? Kila navíc? Nic z toho hvězdu seriálu Přátelé Jennifer Anistonovou neohrožuje. Herečka sice v únoru oslaví 57. narozeniny, ale ve věku, kdy spousta žen bojuje s povislou kůží a zadkem,...

14. ledna 2026  12:13

Influencerka promluvila o velikosti exmanželova penisu, sportovec ji teď žaluje

Modelku Haley Baylee žaluje exmanžel Matt Kalil za to, že veřejně promluvila o...

Bývalá hvězda NFL Matt Kalil (36) a modelka Haley Baylee (33) se po rozvodu znovu dostali do centra pozornosti, tentokrát kvůli soudnímu sporu. Kalil se rozhodl svou exmanželku zažalovat za porušení...

14. ledna 2026  10:25

Režisér Snowboarďáků Karel Janák se zranil na lyžích. Má zlomené obě ruce

Karel Janák

Režisér slavné komedie Snowboarďáci Karel Janák (55) měl vážnou nehodu na svahu. Podle jeho manželky nebyl na vině, ale srazil ho jiný lyžař. Skončilo to zlomeninami na obou rukách.

14. ledna 2026  9:39

Herec Sutherland napadl řidiče taxislužby. V Los Angeles jej zadržela policie

Donald Sutherland a jeho syn Kiefer Sutherland

Losangeleská policie v pondělí brzy ráno krátce zadržela herce a hudebníka Kiefera Sutherlanda za to, že napadl řidiče taxislužby a vyhrožoval mu. Herec zaplatil kauci a 2. února se dostaví k soudu,...

14. ledna 2026  7:50

Naše influencerská etapa může kdykoli skončit, říkají první vítězové Love Islandu

Martin Kulhánek a Laura Chrebetová (3. listopadu 2025)

Jsou vítězové první řady Love Islandu a výhru přetavili i ve společné živobytí, vydělávají si jako influenceři. Laura Kulhánek Chrebetová (26) a Martin Kulhánek (32) v rozhovoru pro Magazín DNES...

14. ledna 2026

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026)

Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na...

14. ledna 2026

Hrát intimní scény s manželem? Ne úplně jednoduché, vzpomíná Natália Germáni

Premium
Natália Germáni na premiéře filmu Neporazitelní, ve kterém ztvárňuje postavu...

Slovenská herečka Natália Germáni se nebojí přijímat výzvy. Nemá strach ze stěhování do Ameriky, přitom o sobě říká, že ani neví, zda je odvážná. „Neřeším se,“ zní její odpověď na otázku, jaká je. Za...

13. ledna 2026

Brooklyn Beckham se zlobí. Komunikovat budeme jen přes právníky, vzkázal rodičům

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz Beckham

Rodinné vztahy u Beckhamových se loni v létě vyhrotily natolik, že nejstarší syn Brooklyn požádal rodiče Davida a Victorii, aby ho kontaktovali výhradně prostřednictvím právníků. Nyní došlo k výměně...

13. ledna 2026  13:04

Eva Hecko Perkausová zabránila krádeži. Na sítích ji lidé chválí za reakci

Eva Perkausová na Česko-Slovenském plese (Praha, 30. dubna 2022)

Primácká moderátorka Eva Hecko Perkausová na sociálních sítích zveřejnila video, jak zabránila krádeži mobilu. S maminkou si v nákupním centru všimly muže spícího s hlavou na stole a dalšího mladíka,...

13. ledna 2026  12:34

Modlitba za zdraví skončila na ledovce rozbitým obličejem. Herec Krejčík musel na pohotovost

Dan Krejčík vyděsil fanoušky fotkou z nemocnice.

Herec Daniel Vymětal Krejčík (31) se na sociální síti pochlubil fotkou s rozbitým obličejem a vyzval návštěvníky divadla, kteří ho v nadcházejících představeních uvidí, aby si nevšímali jeho křivého...

13. ledna 2026  11:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Královna Camilla přiznala, že byla obětí sexuálního napadení

Královna Camilla na ostrově Guernsey (16. července 2024)

Britská královna Camilla, manželka současného krále Karla III., poprvé veřejně promluvila o tom, že se v mládí stala obětí sexuálního napadení ve vlaku a musela se bránit. O své zkušenosti hovořila v...

13. ledna 2026  9:25

Tajemství rodiny Sarah Haváčové. Otec si postavil hlavu, tak ho zavřeli

Sarah Haváčová a její sestra Tereza Haváčová (7. ledna 2026)

Mají to v krvi. Pomoc vlasti je pro ně nejspíš přirozeným instinktem. Nejen Sarah Haváčová, ale i její sestra Tereza absolvovala zkrácený vojenský výcvik a je připravená v případě potřeby bránit náš...

13. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.