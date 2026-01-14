Režisér Snowboarďáků Karel Janák se zranil na lyžích. Má zlomené obě ruce

„Chtěl jsem jen říct, že od té doby, co jsem napsal Snowboarďáky pro divadlo se mi dějí fakt divné věci. Vlastně ty věci, které jsem napsal těm svým hrdinům. Takže dejte si na to bacha,“ řekl ve videu, které natočil v motolské nemocnici jako omluvu členům Divadla Radka Brzobohatého za svou neúčast na první čtené zkoušce muzikálu Snowboarďáci, kterou divadlo připravuje.
Podle manželky nebyla nehoda na svahu jeho vina. „My jezdíme dost dobře, ale tady neměl Kája šanci, když ho neviděl. Má zlomeniny na obou rukou, zápěstí na jedné a rameno na druhé. Vlastně má snowboardový úrazy, ač jel na lyžích,“ řekla Renata Goščíková pro Super.cz.
Společně pro divadlo chystají muzikál Snowboarďáci, za jehož filmovou verzi získal Karel Janák v roce 2004 Českého lva pro divácky nejúspěšnější film. Nyní ho přepsal pro divadlo a zazní v něm hity ze soundtracku filmu, ale i nové písně. Režie se ujal Lukáš Burian. Premiéra je plánována na 13. března.