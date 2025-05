„Nejprve jsme spolu jen pracovali, byli jsme oba zadaní,“ popsal Jonák.

„Pak jsme se stali kamarády na Facebooku, protože je dobrý mít na Facebooku režiséra, když jste herečka,“ doplnila svého muže Goščíková.

„Ale já na Facebook moc nechodím, takže jsme nebyli v kontaktu asi rok. A když mě Veronika Kubařová opustila, byl jsem smutný a Romana mě zrovna pozvala do divadla,“ vzpomíná režisér.

„To je Kájova verze. Ta pravá je, že jsem pozvala spoustu svých facebookových přátel, vytvořila jsem tam událost na představení. A Kája se chytil,“ upřesnila Goščíková.

Do divadla ale vzhledem ke svému pracovnímu vytížení nemohl režisér nakonec přijít, takže pozval herečku místo toho na večeři. „Já nechtěla s cizím chlapem na večeři, tak jsme šli na oběd. Tam k ničemu nedošlo. Pak já nevím, jak k tomu došlo, ale až po nějaké době,“ vysvětlila.

Vzali se v roce 2017 a o dva roky později se jim narodil syn Ondřej. Ten si možná zahraje i v pokračování filmového hitu Snowboarďáci, který Karel Janák plánuje natočit opět s Vojtou Kotkem a Jiřím Mádlem.

„Řekli jsme si, že po dvaceti letech bychom zkusili oprášit tuhle dvojici a nějaký příběh s nimi. S tím, že už to asi nezvládneme jako teenagerskou komedii, ale chystáme se, že uděláme super vtipnou věc o nich dvou, kteří sice trochu zestárli, ale ne úplně mentálně,“ nastínil režisér.

Vojtěch Kotek a Jiří Mádl ve filmu Snowboarďáci (2004)

Jeho manželka s ním na projektech spolupracuje jako herečka i producentka. Není to ovšem tak, že by si Janák vždy vybíral za partnerky herečky.

„Předtím sice byla herečka, ale před ní 15 let bankovní úřednice. Ale ono je to těžké s námi režiséry. My furt pracujeme, stále něco řešíme a bankovní úřednice to nevydrží. Herečky to chápou,“ vysvětlil Janák, který první manželství, z něhož má už dva dospělé syny, ukončil kvůli tehdy osmnáctileté Kubařové.