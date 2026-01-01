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Král Karel III. uspořádal na oslavu svých narozenin tradiční přehlídku Trooping the Colour, během níž se pravidelně celá královská rodina ukazovala na balkonu Buckinghamského paláce. V posledních letech smí vystoupit jen pracující část královské rodiny.
Autor: AP
Královská rodina na balkoně Buckinghamského paláce sledovala přelet stíhacích letounů RAF (Trooping the Colour 13. června 2026)
Autor: AP
V minulosti se během Trooping the Colour sešlo na balkoně Buckinghamského paláce až 44 členů královské rodiny. V posledních letech už se akce účastní pouze pracující členové královské rodiny a děti Walesů (Trooping the Colour, 13. června 2026)
Autor: Reuters
Princ William pokračoval v přehlídce na koni, zatímco jeho rodina jela kočárem (Trooping the Colour 13. června 2026)
Autor: Reuters
Vévodkyně Kate přijela v modrém kostýmku od Catherine Walkerové (Trooping the Colour, 13. června 2026)
Autor: Reuters
Dvanáctiletý George a jedenáctiletá Charlotte měli elegantní oblečení ladící s outfitem jejich matky (Trooping the Colour, 13. června 2026)
Autor: Reuters
Královna Camilla vyměnila tradiční světlý kostýmek za červené šaty ve stylu Granátnické gardy, které navrhla Fiona Clare (Trooping the Colour, 13. června 2026)
Autor: Reuters
Princ George a princezna Charlotte plní své královské povinnosti (Trooping the Colour, 13. června 2026)
Autor: ČTK
Přehlídku z tribuny sledoval i britský premiér Keir Starmer (Trooping the Colour 13. června 2026)
Autor: Reuters
Král Karel III. pozdravil vojáky. Na koních ho doprovázeli syn princ William a sestra princezna Anna (Trooping the Colour, 13. června 2026)
Autor: Reuters
Tradiční přehlídka Trooping the Colour se neobešla bez tradičního hloučku protestujících proti královské rodině.
Autor: AP