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Karel III. slavil narozeniny tradiční přehlídkou. Lidí na balkoně ubývá
Angelina Jolie se svlékla kvůli roli, ukázala jizvy na prsou po mastektomii
Hollywoodská hvězda Angelina Jolie (51) se ve filmu Couture představila v jedné ze svých nejosobnějších rolí. Herečka ve snímku ztvárnila režisérku bojující s rakovinou prsu a před kamerou se...
Žhavé lesbické scény na plátně i bikiny na pláži. Natalie Portmanová slaví 45
Herečka Natalie Portmanová, která 9. června oslavila 45. narozeniny, si své soukromí úzkostlivě střeží. Když už se rozhodne ukázat ze svého půvabu víc, stojí to za to. Stránky médií plní nejen její...
Sydney Sweeney promluvila o explicitních scénách v Euforii. Nahotu sama chtěla
Herečka Sydney Sweeney (28) se vyjádřila k explicitním scénám v seriálu Euforie, které vzbudily rozruch mezi fanoušky a prozradila, jestli by se chovala stejně jako její postava Cassie, která se...
Štíhlá a svůdná i v 75 letech. Bondgirl Jane Seymourová jí jedno jídlo denně
Anglická herečka Jane Seymourová, známá například rolí bondgirl jménem Solitaire, na aktuálních fotkách vypadá prakticky stejně jako před 25 lety. Tajemství své vitality i v pokročilém věku přitom...
Sexy obdařená dojička. Bianca Censori je hvězdou klipu Kanye Westa
Hudebník Kanye West (49) vydal nové video, v němž hraje a které režírovala jeho manželka Bianca Censori (31). Australská architektka a modelka se proměnila v dojičku. Promo video je ke skladbě Gemini...
Bialiková z Teorie velkého třesku popsala peklo po jedné injekci na hubnutí
Herečka Mayim Bialiková (50), která ztvárnila postavu Amy v seriálu Teorie velkého třesku, popsala v osobní zpovědi vlastní zkušenost s injekcí léku GLP-1. Po aplikaci zažila tak silné zažívací...
Ewa Farna se po dlouhé době ukázala s manželem. Políbili se před plným Edenem
Ewa Farna (32) se už dlouho na veřejnosti neukazovala se svým manželem Martinem Chobotem (37), který opustil její kapelu. Na anketu Český slavík chodila s manažerem a ani na jiné společenské akce jí...
Mám syndrom prázdného hnízda, přiznala topmodelka Tereza Maxová
Topmodelka Tereza Maxová (54) pokřtila druhou knihu s příběhem medvídka Teriho, která nese název Záhada vyloupeného skleníku. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o čtení, rodině a budování vztahů....
Zpočátku mě hraní bavilo, ale ztrácel jsem dětství, říká „malý Menšík“ Kocourek
Provozuje Divadlo v Rytířské, Komorní divadlo Kalich, Divadlo Palace a letní scénu v Mahlerových sadech. Dávno předtím ale Michal Kocourek (60) zářil jako dětská hvězda. O svém rozhodnutí přestat s...
Karel III. slavil narozeniny tradiční přehlídkou. Lidí na balkoně ubývá
Král Karel III. uspořádal na oslavu svých narozenin tradiční přehlídku Trooping the Colour, během níž se pravidelně celá královská rodina ukazovala na balkonu Buckinghamského paláce. V posledních...
Jane Seymourová se zasnoubila v 75 letech. Žádost o ruku nevyšla podle plánu
Herečka Jane Seymourová (75) řekla ano hudebníkovi Johnu Zambettimu (78), s nímž žije tři roky. Bude to pro ni už pátá svatba. Snoubenci časopisu People prozradili, že je mezi nimi „čistá...
Beckham má hvězdu na chodníku slávy. Gratuloval mu Cruise, syn Brooklyn nepřišel
Fotbalista David Beckham (51) získal svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Přišla mu k tomu gratulovat celá rodina, kromě syna Brooklyna (27), který se od rodiny distancuje. Beckham o jejich...
Dcera Jennifer Lopezové na promoci prozradila novou identitu. Je z ní Oskar
Rodina Jennifer Lopezové (56) oslavila významný životní milník. Emme Maribel Munizová (18), dcera zpěvačky a jejího bývalého manžela Marca Anthonyho, dodělala koncem května střední školu. Pozornost...
Když jsme s Radkem šli od sebe, bylo to pro mě dobré, říká Andrea Kalivodová
Operní pěvkyně Andrea Kalivodová (48) prozradila, že se ve svém těle cítí skvěle. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o lásce, svých dvou dospívajících synech i o tom, proč už nechce do médií sdílet...
Pár mezírek ve vztahu bylo, přiznávají zápasník Procházka s partnerkou
Zápasník MMA Jiří Procházka (33) nedávno přivítal na svět svou první dceru. S její matkou, advokátkou Kamilou Kordulíkovou promluvili v pořadu 7 pádů Honzy Dědka o jejich vztahu, který v minulosti...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Sňatek připravil Drahokoupilovou o role a dobrou pověst. Štěstí v něm navíc nenašla
Patřila k nejvýraznějším hereckým tvářím 60. a 70. let, jenže pak se Marie Drahokoupilová z veřejného života na řadu let vytratila. To je tak, když se člověk zamiluje.
V jedné Miss už uspěla. Nyní Sophia Maria Osako zkouší štěstí znovu
V roce 2023 zkusila štěstí v Miss Czech Republic Taťány Makarenko. Dokonce reprezentovala Česko ve Vietnamu na Miss Grand International. Nyní Sophia Maria Osako (22) zabojuje o titul a korunku v...