Frajer s výbušnou povahou. Jak Heřmánkův temperament formoval jeho role i konflikty

Jednoho jarního večera roku 1973 se v mladém Činoherním studiu hrál Sen noci svatojánské. Napřed od šesti večer pro publikum. Pak si herci polehali po divadle a před půlnocí se na jeviště vrátili, aby totéž sehráli soukromě pro čtyři čerstvé absolventy JAMU. Ti se do Ústí nad Labem přitrmáceli ve vypůjčeném trabantu až z Brna. Půlnoční představení skončilo rozpačitě. Jeden z herců v půlce naštvaně řekl, že se na to může vykašlat, a šel domů. Umělecký šéf Chundela mu dal výpověď. Poté s dramaturgem Roubínkem v noční vinárně chlácholili čtveřici Brňáků, že v Činoheráku, vměstnaném do nevábného areálu chemičky, je čeká skvělá kariéra.
„Hádejte se s někým, kdo odejde dřív, než stačíte zvýšit hlas.“