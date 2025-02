Karel Heřmánek mladší zavzpomínal na otce, který spáchal sebevraždu

„My jsme to divadlo přebrali s bráchou vlastně už na začátku covidu a tohle je náš pátý rok,“ vysvětluje umělec, který převzal vedení po svém otci a zakladateli divadla Karlu Heřmánkovi.

Jeho bratr ale mezitím z podniku odešel. „On měl to nahoře, já podpalubí,“ obrazně popisuje jeho ekonomické vedení a své tvůrčí. Dodává, že sehnat peníze a ještě se dohodnout na tom, za co budou vydané, není jednoduché. „Holt nezávislé scény, soukromá divadla to mají tady v Praze těžké.“

Karel Heřmánek

Program svého divadla se proto snaží koncipovat tak, aby oslovil diváky, kteří se chtějí pobavit, ale i ty intelektuálnější. „Snažíme se to kombinovat. Jsou tady představení, která mají podle mě v sobě velké téma, třeba muzikál Kabaret. O něm náš dramaturg říká, že je to o lidech, kteří tancují na vybuchující sopce,“ říká.

Už se párkrát také stalo, že uvedli něco, co mělo tak malý divácký ohlas, že to museli zase stáhnout. Situaci divadla, která se musí podřídit ekonomickému tlaku, pak shrnuje slovy: „Máme holt trochu přistřižená křidýlka.“ A vzápětí s úsměvem dodává, že nejlepší recept na to, jak vést divadlo, je sehnat si do něj Show Jana Krause.

Divadlo Bez zábradlí funguje v prostorách paláce Adria od roku 1998, soubor však vznikl ještě mnohem dřív. „Po revoluci, když se rozpadl soubor Divadla Na zábradlí, tak se všichni rozdělili a ta parta okolo táty si založila své vlastní divadlo,“ připomíná začátky Divadla Bez zábradlí.

Doplnil, že od začátku stála u vzniku divadla i jeho maminka Hana Heřmánková. „Ona je taková stálá šedá eminence divadla. Vybírá texty, doporučuje. Mnoho těch představení, která jsme tady realizovali, tak prošlo takovou jako rodinnou radou,“ prozradil.

Nově si Karel Heřmánek mladší vyzkoušel také divadelní režii, a sice u představení Apartmá v hotelu Plaza. „Mám docela radost z toho, jak to dopadlo,“ říká skromně. „Máme teď těsně po premiéře a byly to trochu nervy. Táta na tom udělal ohromný kus práce. Když si ten text vybral a říkal mi, že to chce dělat, přišlo mi to jako poměrně staré téma, ale táta to úplně úžasně upravil a de facto od první zkoušky to bylo v mých rukou,“ dodal a na závěr pak prozradil své velké přání – sehnat pro divadlo generálního sponzora.