První slova po smrti otce. Vidím ho tu všude, říká Karel Heřmánek ml.

V komedii Účet zářili všichni zúčastnění: Jiří Hána, Martin Kubačák i Adam Vacula. Režíroval ji Petr Svojtka. Příští hry se ale režijně ujme Karel Heřmánek ml. A to je novinka, kterou nejspíš nikdo nečekal. Jazykově skvěle vybavený herec, který hraje divadlo i v angličtině, tak převezme otěže po svém otci, který také zprvu jenom hrál, než začal vést divadlo a režírovat. Čeká ho inscenování světoznámé hry Neila Simona Apartmá v hotelu Plaza. „Je to americká krystalicky čistá situační komedie, nádherně napsaná,“ přibližuje Heřmánek ml.

„Táta se s herci vrhl do příprav a teď to zbylo na mě,“ dodává. „Probíhaly v radostném duchu, všichni se na to těšili, i já se těšil, že tady budeme mít takové představení. Protože je pokračováním dramaturgické linky, kterou tady táta dělal, a rád,“ zavzpomínal Heřmánek ml., který převzal i otcovo obsazení.

Karel Heřmánek mladší a Nikol Kouklová Heřmánková

Hlavní dvojici si zahraje Dana Morávková a Josef Carda. „Jde o tři povídky, ve kterých se mohou pokaždé proměnit v někoho jiného. Týkají se témat jako je nevěra, rodinný konflikt, potlačovaná tužba a dalších věcí, které budeme spolu ještě teprve zkoumat,“ říká Heřmánek ml.

Protože dosud nic nerežíroval, bude pro něj práce s herci velkou výzvou. „Zároveň je to ale něco, k čemu jsem dlouhodobě vzhlížel a chtěl se v tom realizovat. A díky tomu, že to budu dělat s Pepou a Danou, což jsou mí kamarádi a zároveň herečtí matadoři s obrovskými zkušenostmi, tak to pro mě bude daleko jednodušší,“ přiznává.

Zcela bez zkušeností ale do projektu vstupovat nebude. V létě totiž, aniž by věděl, jaká osobní tragédie dolehne na jejich rodinu, byl měsíc na studiích v New Yorku. Zatímco před rokem si dopřál v Americe kurz scenáristiky, tentokrát se věnoval filmové režii. „Ten kurz se nazývá Filmmaking a jde o hodně zkrácenou verzi filmového školení. Vytvořil jsem tam v průběhu jednoho měsíce tři krátké filmy a na těch cvičeních jsem si vyzkoušel režii,“ prozradil. Zkušenosti, které v zahraničí nabyl, by mu mohly pomoci s uchopením konceptu hry a jeho dalším rozvíjením.

Karel Heřmánek

Divadlo plánuje i další projekty, ale zda je bude režírovat Heřmánek ml., to nelze nyní s určitostí říct. „Postupně tomu pronikám pod kůži, protože je to něco, čemu se chci skutečně věnovat. Teď přede mnou leží velký úkol a až ho zdolám, vrhnu na další,“ říká.

Do Ameriky, kde před lety se svojí manželkou a zároveň herečkou Nikol Kouklovou Heřmánkovou absolvoval herecký kurz, si jezdí odpočinout. „Je to pro mě únik od všech povinností tady. Někdo tráví léto na pláži, já ve školní lavici,“ vysvětluje.

Přiznává, že s odchodem otce, který nečekaně spáchal sebevraždu, na jeho bedra dolehla větší zodpovědnost za chod divadla a jeho další směřování, ale víc o tom zatím není schopný mluvit. „Je to pro mě stále ještě hrozně čerstvé,“ omlouvá se a dodává: „Táta byl pro mě někdo, s kým jsem se vždycky mohl poradit, a v tom je to teď pro mě velká změna.“

Karel Heřmánek starší a Karel Heřmánek mladší v kalendáři Proměny 2021

Nabízí se otázka, jestli rodina nebude chtít Divadlo Bez zábradlí přejmenovat na Divadlo Karla Heřmánka, aby tak navždy uctila jeho památku. Ale podobným nápadem se prý zabývali ještě za jeho života. „My jsme nad tím skutečně nějakou dobu přemýšleli a pokud si vzpomínám, tak táta nás s tím tenkrát poslal do háje. Byl pokorný a zároveň to divadlo miloval. Pro mě je Divadlo Bez zábradlí taková jeho personifikace. Cítím ho tady na každém kroku. Je to moje dětství, dospívání, můj život,“ vyznal se Heřmánek ml.

I když prostřední bratr Josef, který jako jediný ze tří sourozenců má už dítě – dceru Medu, divadlo v roli ředitele před časem opustil, je stejně jako zbytek rodiny Karlovi nablízku. „Stále máme naši rodinnou radu a když se vyskytne problém, který je třeba řešit, vždycky se sejdeme. A jsme schopní povídat si o všem,“ vysvětluje fungování širšího zázemí.

„Třeba k tomu časem přiroste,“ nezavrhuje bratrův návrat do divadla. „František je ještě mladý, ten musí do světa, aby se naučil i něco jiného. Ale začíná se okolo divadla motat a rád by se mu věnoval,“ říká na adresu mladšího sourozence.