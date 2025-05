Heřmánek coby okouzlující podvodník starých časů. Fešák Hubert slaví 40 let

Lehce za hranicí zákona, ale s věčným rošťáckým úsměvem. Fešák Hubert je typický žižkovský frajer, který se neživí prací, ale mimo jiné svou kanceláří na alibi. Kromě ní se ale umí třeba zadarmo najíst na cizí svatbě, kde svou pořádnou vyřídilkou všechny přesvědčí, že je vzdálený příbuzný.

Když režisér Ivo Novák chystal film z předválečného Žižkova zaplněného pavlačovými domy, hospůdkami a svéráznými lidmi, bylo mu už šedesát šest let. To ale byla jeho výhoda, protože atmosféru „starých časů“ dobře znal. Pochvaloval si to mimo jiné Petr Kostka (88), který jako komisař Mourek touží Fešáka dostat za mříže.

Otto Lackovič, Karel Heřmánek, Petr Kostka a Jan Teplý st. ve filmu Fešák Hubert (1984)

„První republiku nádherně vykreslil včetně figur – zločinec je tu jenom rošťák, podvodník je podvodníček a mezi těmito lidičkami na Žižkově vystihl tehdejší mluvu výrazy jako ‚To ti Venca písk‘ nebo ‚Kam se sypete, figuro‘,“ vzpomínal herec.

Sám režisér prohlásil, že točí vlastně historický film. „Hrdinou je typ člověka, který už dnes neexistuje na Žižkově ani jinde, stejně jako už patří minulosti bída oprýskaných pavlačí a maringotek,“ prozradil.

Heřmánkova rvačka

Tvář propůjčil Fešákovi zesnulý Karel Heřmánek, který tím vytvořil jednu ze svých životních rolí. Natáčení přitom pro něj nebylo žádný med, jak prozradil Pavel Zedníček (75) alias Eman Wurm, žižkovský funebrák. „Karel byl tehdy můj kolega v Divadle Na zábradlí, zrovna jsme hráli týden v Prostějově. Nezbylo tak než vždy po skončení představení sednout do auta a jet do Prahy. Tam jsme brzy ráno vstali a vyrazili na plac,“ řekl.

Při jednom z takových návratů přitom oba zažili drama, které mohlo celé natáčení ohrozit. „Když už jsme takhle pendlovali tři dny, z nudy jsme s taxíkem zastavili u známého. Ten nás pohostil slivovičkou. U Devíti křížů si pak Karel potřeboval odskočit, ve tmě tam ale stála šest set trojka, její řidič vyskočil a strhla se rvačka. Ještě v noci tak musel Karel do nemocnice. Na plac přišel úplně nový vymydlený Heřmánek a šel rovnou točit scénu, kde neseme rakev,“ dodal.

Pavel Zedníček a Karel Heřmánek ve filmu Fešák Hubert (1984)

Mistrovským kouskem žižkovského frajera je, když slídivého komisaře navede na falešnou stopu padělatelů peněz, která snaživého strážce zákona připraví o kariéru. Kromě toho ale Hubert dokáže trestat i nepravosti, které se dějí v jeho rajónu.

V tom byla tahle komedie často srovnávána s Hříšnými lidmi města pražského a jejich proslulou Jedovou chýší, kde se scházela galerka. Sám Karel Heřmánek si pak v recenzích vysloužil pochvalu za „nonšalanci a periferní noblesu žižkovského světáka“.

Předčasná smrt

Fešákův každodenní život provází půvabná květinářka Růženka. Tu ztvárnila Zora Ulla Keslerová (74). Tahle kráska se sice narodila v Praze, ale kariéru filmové herečky odstartovala ve slunné Itálii. Tam se stala hvězdou v rolích svůdných žen, které se rozhodně nestyděly za svou nahotu. Nebála se ale ani hororů, kde několikrát zemřela krutou smrtí ve velmi drastických scénách.

U nás si ji pamatujeme hlavně jako nedostupnou skladnici ve filmu Vítr v kapse, kde po ní pokukovali dva učni – Lukáš Vaculík (62) a Sagvan Tofi (60).

Karel Heřmánek a Zora Ulla Keslerová ve filmu Fešák Hubert (1984)

Kromě Fešáka svoje křivky předvedla divákům třeba v lehce lechtivém Andělu s ďáblem v těle. Jejímu půvabu podlehl i hudební skladatel Petr Hapka (†70), který pro Fešáka složil stylovou „prvorepublikovou“ hudbu a stal se jejím životním partnerem.

Titulní píseň z Hapkovy dílny si s chutí zazpívala Laďka Kozderková (†37), která ve filmu jako Wurmova partnerka Madlenka provozuje masérský salón pro pány. Bohužel to pro talentovanou herečku byla jedna z posledních velkých rolí. Rok po premiéře v pouhých sedmatřiceti letech zemřela.

Utajený Sovák

Básama cámráš! Právě tímhle výkřikem zakončí svou řeč v rádoby cizím jazyce komorník Franc, který se stane Fešákovým komplicem při věčném boji s komisařem Mourkem. Všichni ho známe v podání Lubomíra Lipského († 92).

Jak by ale asi tuhle živelnou roli zahrál Jiří Sovák (†79), který ji původně roztočil? Vypadá to, že jako komorník, který, když je potřeba, „skvěle“ ovládá maďarštinu, byl výborný.

Bohužel, uprostřed natáčení ho porazilo auto a vážné zranění nohy ho na dlouho vyřadilo z práce. Lékaři sice dali „krále fóru“ dohromady, od té doby se ale hůře pohyboval. Později si pořídil hůlku. Na dotazy kamarádů, proč ji má, odpovídal se svým typickým humorem, který jako by do Fešáka patřil: „Píšu závěť, tak rozháním baby!“