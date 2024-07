Láska na první stisk. Jako Othello jsem ženu škrtil a bavilo nás to, říká Heřmánek

Karle, vy jste v divadle, kterému dnes šéfujete, vyrůstal, že?

Naši nás tam s bratrem často brali a my jsme tu s kámoši lítali, pořádali oslavy, hráli si s rekvizitami, na schovku a zlobili jsme.

Váš tatínek si prý nepřál, abyste se stal hercem, a před zkouškami chtěl na DAMU volat?

Jo, to se říká, ale podle mě by to neudělal. To ovšem neznamená, že tehdy schvaloval, abych šel touhle cestou, protože je hrozně obtížná. Člověk je neustále někým posuzován a hodnocen, jestli se hodí do nějakého kontextu, a na tohle nemusí mít pokaždé vnitřní sílu.