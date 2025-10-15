Karel Heřmánek den před sebevraždou sepsal poslední vůli. Dělil miliony

Je tomu více než rok, co proti sobě obrátil střelnou zbraň jeden z nejcharismatičtějších herců své generace Karel Heřmánek (†76). Dodnes se nevědělo, co ho k tomuto zoufalému činu dovedlo, a ani to, že pouhý den předtím sepsal svou poslední vůli, informoval Rytmus života.
Karel Heřmánek | foto: Lenka Hatašová

Osudové rozhodnutí přepsalo historii jednoho z nejznámějších divadelních klanů v zemi. V sobotu 24. srpna 2024 došlo k něčemu, co nikdo nečekal. Na zážitkovém dni na střelnici Placy u Příbrami, kde si lidé platí za instruktáž a střelbu, se mezi návštěvníky objevila i známá tvář. Nebyl to nikdo menší než fešák Hubert neboli herec Karel Heřmánek, který desítky let zářil ve filmech, na divadle a byl symbolem noblesy. Prý si přišel jen „zastřílet“. Nikdo ovšem netušil, že se z poklidného zážitku stane drama.

Bez cizího zavinění, uzavřela policie případ smrti Karla Heřmánka

Podle policie si Heřmánek během pobytu na střelnici vzal do ruky pistoli a obrátil ji proti sobě. Střelná rána do hlavy byla smrtelná a záchranáři již divadelnímu principálovi nedokázali pomoci. Tragédii přitom předcházela nečekaná skutečnost, pouhý jeden den před smrtí, tedy v pátek 23. srpna, herec vlastnoručně sepsal svou závěť.

Jak Rytmus života nyní zjistil, tato znepokojivá časová osa vyplývá z pozůstalostního usnesení. V něm se píše, že Heřmánek závěť sepsal vlastnoručně a výslovně v ní stanovil, že dvěma dcerám ze svého prvního manželství, Karolíně a Kristýně, odkazuje dva byty v ulici U Milosrdných na Starém Městě a také stavební parcelu v Jevanech. Veškerý ostatní majetek odkázal manželce Haně a synům Karlovi, Josefovi a Františkovi. Zároveň požádal manželku, aby uskutečnila půjčku 16,5 milionu dceři Kristýně a jejímu manželovi „[…] tak, jak bylo dohodnuto“. Tuto závěť všichni v rodině uznali za pravou a platnou a nikdo z dědiců ji neodmítl.

Kolik se porcovalo?

Vědělo se, že Karel Heřmánek zemřel jako bohatý muž, ale nikdo netušil, jak moc byl vlastně zámožný. To vyšlo najevo až nyní z pozůstalostního usnesení.

Soud stanovil obvyklou cenu majetku ve společném jmění manželů na více než 178 milionů korun! To je ohromující suma, která dává představu o velikosti rodinného majetku před samotným děděním. Herci a obzvlášť ti, kteří mají vlastní divadlo, rozhodně nemají hluboko do kapsy.

Soud následně schválil dohodu dědiců, podle níž do výlučného vlastnictví pozůstalé manželky přešla drtivá většina investic, akcií, dluhopisů, účtů, dva byty na Starém Městě, rodinný dům se zahradami v Jevanech a další položky. Čistá hodnota pozůstalosti po vypořádání nároků manželky vyplývajících ze společného jmění manželů pak činila 89,3 milionu korun.

Zajímavý účetní fígl

Z celého vypořádání lze vyčíst i jednu účetní zajímavost. Při vypořádání společného jmění manželů vznikla v pozůstalosti pohledávka za manželkou cca 55,3 milionu korun. Tím, že si vdova přisvojila většinu majetku ze společného jmění, vznikl v pozůstalosti „papírový“ dluh v této hodnotě a účetně to znamená, že manželka pozůstalosti dlužila. Jenže v dědickém řízení tuto pohledávku nabyla zpátky, a tak se dluh ztratil, jako by nikdy neexistoval.

A kdo tedy reálně zdědil co? Dcery nakonec nedostaly podle hercovy vůle určené staroměstské byty v ulici U Milosrdných, ale jiné dva byty na Vinohradech. Šlo o důsledek dědické dohody, kterou soud schválil. Proč k tomu došlo, zůstává otázkou…

Mimochodem, vdova Hana Heřmánková z dědictví nabyla autorská majetková práva výkonného umělce a zmíněnou pohledávku 55,3 milionu za sebou samou, tedy přesně ten vyrovnávací nárok, který vznikl v rámci vypořádání společného jmění manželů (SJM). Obrovský seznam investic, účtů, staroměstských bytů a dům v Jevanech připadl Haně už v rámci vypořádání SJM před samotným rozdělením pozůstalosti.

Asi nejzajímavější situace nastala kolem synů Karla Heřmánka. Všichni tři potomci ze svazku s Hanou totiž z dědictví formálně nenabyli vůbec nic! Přestože je otec do závěti zahrnul, výsledkem dohody je nulový majetkový výnos jak pro Karla, tak pro Josefa i pro Františka. Proč by někdo přijal tak nevýhodnou dohodu?

Dokument sám motivy neřeší, jen konstatuje, že všichni uznali závěť, dědictví neodmítli a uzavřeli dohodu o rozdělení, kterou soud schválil. V praxi to často znamená (obecně, bez ohledu na tento konkrétní případ), že rodina preferuje ponechat majetek u vdovy, s možností budoucího narovnání, darů nebo vyrovnání mimo protokol. Někdy jde o praktický zájem na netříštění majetku či o výměnu za jiné benefity. Co je ale podstatné a doložitelné, v tomto řízení to byla dohoda dědiců dobrovolná a soud ji potvrdil.

Krvavá rvačka bratrů v divadle

Není přitom žádným tajemstvím, že vztahy mezi Heřmánkovými syny jsou mírně řečeno napjaté, zejména pak mezi Josefem a Karlem, kdy se hovořilo dokonce o ostrém fyzickém konfliktu. Původně si totiž rodiče nechali v Divadle Bez zábradlí jen 10 procent a synové dostali každý 40 procent. Jenže mezi nimi došlo k ne úplně malému sporu, za ním údajně stála Karlova manželka Nikol. To ostatně ve své výpovědi potvrdila bývalá manažerka divadla Daniela Poupová, podle které mělo k dramatické potyčce mezi bratry Karlem a Josefem dojít 17. listopadu 2023 v kavárně Divadla Bez zábradlí, kde seděla i Karlova manželka Nikol.

„Karel bratra napadl. Připomínalo to bratrovraždu,“ popsala tehdy v rozhovoru pro Aha!. Podle jejího svědectví měl Josef následně spadnout ze schodů po fyzickém útoku a sanitka ho musela odvézt do nemocnice. Mluvilo se o lehkém krvácení do mozku a krátkodobé ztrátě paměti.

Následky měly být natolik vážné, že Josef vzápětí odevzdal svůj 40procentní podíl v divadle zpět rodičům, kteří si ho podle informací z médií rozdělili mezi sebe.

Zákulisím divadla v té době kolovaly další informace, podle některých lidí měl Karel odjet do zahraničí, mluvilo se o USA, kam měl odejít za klidem. Navíc měl podle spekulací navázat vztah s ukrajinskou herečkou, zatímco jeho žena herečka Nikol zůstala v divadle, kde hrála a věnovala se i PR. Toho už se ale starý divadelní principál nedožil a rodina se k celé záležitosti nikdy veřejně nevyjádřila. Okolnosti roztržky, odchod z divadla i možné motivy tak zůstávají do značné míry v rovině dohadů.

