Pět let od smrti Karla Gotta. Vdova Ivana ukázala fotky, přátelé vzpomínají

„Nejdražší Karle! Nemohu uvěřit, jak těch pět let bez Tebe neskutečně rychle uteklo! A kolik věcí se za tu dobu v naší zemi a ve světě událo! Nestačil by ses divit! I když – přece jen jsi tušil některé události dříve než většina z nás. Jak mnohokrát napsali Tvoji příznivci, doba se dělí na éru za Karla a dobu po Karlovi. Věřím, že mohu mluvit právě i za ně, jak strašně moc nám tady všem stále chybíš,“ začala svůj dlouhý příspěvek na Instagramu Ivana Gottová.

„1. říjen bude pro mě navždy spojený s bolestnou vzpomínkou Tvého odchodu. Náš milovaný Kájo, Tvá nesmrtelná duše se dnes musí cítit tolik šťastná, jak na Tebe VŠICHNI a VŠUDE v nejlepším vzpomínají,“ pokračuje vdova po Karlu Gottovi.

S legendou české populární hudby prožila téměř dvacet let života. „Byl jsi mi vším. Rádcem, oporou, inspirací. Přítelem a manželem, který mi dal dvě báječné dcery. Věřím, že jsem Ti to dobro, co jsi vždy a všude rozdával, svou láskou a péčí vracela. Též chci věřit, že mé úsilí o důstojné udržování Tvého jména Ti tam nahoře dělá velkou radost. Snažíme se Ti tady dole nedělat ostudu. A víme, že ji ani neděláme. Vzpomínáme na Tebe všechny tři s největší láskou, pokorou a vděčností. Jsi navždy v našich srdcích. Tvé Ivana, Charlotte a Nelly,“ zakončila Gottová vzkaz, který doplnila koláží více než dvaceti archivních fotografií.

Na svého dlouholetého kamaráda a kolegu zavzpomínaly například také zpěvačky Jitka Zelenková a Monika Absolonová a mnoho dalších známých osobností.

„Pět let bez Karla. Přesně si pamatuju tu chvíli, kdy jsem se o Karlově odchodu dozvěděla. Viděla jsem ho pár týdnů před tím a tušila jsem, že ten okamžik se blíží a nejde s tím nic udělat. Ten den, kdy ta smutná zpráva obletěla svět, jsem měla koncert v Praze. A byla jsem moc ráda, že můžu jednomu z nejdůležitějších mužů v mém životě vzdát hold právě takhle – na jevišti, s kapelou, s písničkami. To by se mu líbilo. Pět let bez Karla je hrozně dlouhá doba, ale co to je oproti víc než padesáti letům s Karlem. Měla jsem štěstí. Kájo, myslím na Tebe a děkuji,“ napsala Zelenková na svém Instagramu ke společným fotkám s Gottem.

Také Absolonová vzpomíná na Gotta s láskou. „Každé naše setkání mi udělalo radost a vyvolalo úsměv. To nezažívá člověk s každým. A s vámi to tak bylo vždy. Pusu do nebe, Kájo,“ vzkázala zpěvačka.

Karel Gott zemřel 1. října 2019 před půlnocí ve své vile na Bertramce. Léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby bylo osmdesát let. Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit v paláci Žofín, kam přišlo téměř padesát tisíc lidí.

O den později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále, kam přišli příbuzní, přátelé, spolupracovníci, politici, zpěváci, herci, sportovci a další pozvaní hosté. Ten den byl zároveň dnem státního smutku.

Na konci října 2019 Ivana Gottová uvedla, že na přání zpěváka bude místem jeho posledního odpočinku hřbitov na pražských Malvazinkách. Patří mezi největší v Praze a leží na západním okraji Smíchova, zhruba kilometr od Gottovy vily na Bertramce.

Karel Gott natočil a vydal celkem téměř tři stovky desek a s jeho jménem a hlasem jsou navždy spojené hity jako Lady Carneval, Mistrál, Kávu si osladím, Cesta rájem, Paganini, Bum bum bum nebo Trezor. Nazpíval také přes stovku duetů, například s Hanou Hegerovou, Waldemarem Matuškou, Darou Rolins nebo Marcelou Holanovou.

Vila Bertramka, kde Gott žil od roku 1974 nejdříve sám a poté i s rodinou, se brzy promění v muzeum. Vdova Ivana v něm chce vystavit mimo jiné všech dvaačtyřicet zpěvákových slavíků a zlaté, platinové i diamantové desky, které její manžel během své celoživotní kariéry získal.

Odkaz Karla Gotta připomene letos velký vzpomínkový koncert. Má se konat 5. listopadu v pražské O2 areně. Na akci s názvem Karel Gott – jeho písně žijí dál! zazpívají Lucie Bílá, Michal David nebo Richard Krajčo. „Těším se na tři písničky, které tam budu zpívat, i na ty, jež budou zpívat kolegové. Nejvíce asi na slavnou Jdi za štěstím,“ uvedla Lucie Bílá.