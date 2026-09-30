Ivana Gottová připravila pro fanoušky zpěváka na jeho hrobě překvapení

„Milí příznivci Karla, svými písněmi se Karel dotýkal našich srdcí. Nyní se můžete alespoň symbolicky dotknout i vy jeho. U příležitosti zítřejšího sedmého výročí úmrtí byla na jeho hrob umístěna deska s otisky jeho dlaní. Když za ním přijdete, můžete k nim přiložit ty své, na chvíli se zastavit a být mu zase o kousek blíž,“ napsala Ivana Gottová na Instagramu a Facebooku. „Děkujeme, že na Karla stále s láskou vzpomínáte a uchováváte ho ve svých srdcích.“
Karel Gott zemřel 1. října 2019 před půlnocí ve své vile na pražské Bertramce. Léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby bylo 80 let. Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit 11. října v paláci Žofín, kam přišlo zhruba 49 tisíc lidí. O den později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále, kam přišli příbuzní, přátelé, spolupracovníci, politici, zpěváci, herci, sportovci a další pozvaní hosté. Tento den byl zároveň dnem státního smutku.
Vdova po zpěvákovi pro jeho fanoušky připravila už několik projektů souvisejících s odkazem Karla Gotta. Vyšly jeho paměti Má cesta za štěstím a po několikrát odkládané premiéře dokumentu Karel, který šel do kin nakonec až na podzim 2021, se v létě dalšího roku uskutečnily i dva vzpomínkové koncerty Pocta Karlu Gottovi. Vystoupilo na nich téměř čtyřicet Gottových kolegů. Zazpívala i jeho dcera Charlotte Ella, která předvedla s Darou Rolins píseň Zvonky štěstí.
Dalším unikátním projektem byla série čtení ze zpěvákovy autobiografie, která vznikla ve spolupráci s Českým rozhlasem. Zpěvákovy paměti namluvil herec Igor Bareš, ve vybraných pasážích zazněl i hlas Karla Gotta vytvořený umělou inteligencí. Projekt Gott navždy zaznamenal podle rozhlasu víc než milion online poslechů a stal se tak nejposlouchanějším literárně-dramatickým dílem v historii Českého rozhlasu.
Vyšla i celá audiokniha Má cesta za štěstím. Jde o kompletní audioverzi pamětí Karla Gotta, která má celkem 73 kapitol a jsou v ní i díly, které o prázdninách v rozhlasovém vysílání nezazněly.
V říjnu 2023 Ivana Gottová oznámila, že chce vilu, kde zpěvák 45 let bydlel, otevřít pro veřejnost. Vdova po zpěvákovi se mezitím spolu s dcerami Charlotte Ellou a Nelly Sofií přestěhovala do luxusní vily na pražské Císařce, kterou koupila za 68 milionů korun. Projekt Villa Gott měl ale zpoždění, v roce 2025 Gottová oznámila, že projekt musí zrušit kvůli svému zdraví.
Ještě před Dušičkami 2024 nechala vdova po zpěvákovi vedle hrobu Karla Gotta umístit speciální sochu stromu. Je vytvořená z andělíčků, které na zpěvákův hrob přinesli jeho fanoušci. Za pět let jich bylo přes tisíc. Vedle bronzového uměleckého díla z dílny Ronyho Plesla pak Ivana Gottová společně se zahradním architektem Vladimírem Dufkem zasadila břízu, o níž Karel Gott nazpíval píseň Kdo tě bílá břízo svléká.
Vedle břízy je ještě umístěn QR kód, který fanouškům prostřednictvím chytrých telefonů umožní poslechnout si Gottovu píseň přímo na místě. Třeba ze dvou protějších laviček, které u hrobu přibyly. Z laviček je výhled na Gottův hrob a právě i na unikátní dílo Ronyho Plesla, které nese jméno Tisíc andělů pro Karla Gotta.
|
10. září 2020