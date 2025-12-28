Vzpomínka po dvaceti letech. Žít tak do stovky, přáli si Karlové Svoboda s Gottem

Premium

Fotogalerie 11

Před Vánocemi v roce 2005 se u společného rozhovoru sešli Karel Gott a Karel Svoboda. První se těšil, že se stane otcem, druhý měl právě půlročního syna. Gottovi bylo 66 let, Svobodovi o rok víc. Jak ten čas letí, ani jeden z obou velikánů už není mezi námi. Zavzpomínejme si na ně u textu, který vyšel v magazínu před dvaceti lety. | foto: Neff DavidMAFRA

Martin Moravec
Ladislav Verecký
,
  18:00
Před Vánocemi v roce 2005 se u společného rozhovoru sešli Karel Gott a Karel Svoboda. První se těšil, že se stane otcem, druhý měl právě půlročního syna. Gottovi bylo 66 let, Svobodovi o rok víc. Jak ten čas letí, ani jeden z obou velikánů už není mezi námi. Zavzpomínejme si na ně u textu, který vyšel v Magazínu DNES před dvaceti lety.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Koncerty jste si už naplánoval do konce roku 2006. Budete muset jako otec ubrat?
Gott: Budu muset, jinak bych byl nezodpovědný otec dobrodruh. Budu si vybírat, a ne vystupovat, jen abych zaplnil kalendář. Budu se rozmýšlet, jestli mám ještě tak často jezdit po světě.

Karel Svoboda má půlročního syna Jakuba. Taky ubral?
Svoboda: Naopak, dvojnásob jsem přidal. Kuba mě nabíjí. Mám proti Karlovi výhodu, že pracuju doma. On musí za fanoušky, kteří od něj chtějí výkon. Nedovedu si ho představit.
Gott: Jak říkám, uberu. Dám dítěti to, co jsem svým dvěma dcerám nedal. Byl jsem jejich rodič, ale ne otec. Zodpovědně jsem jim vozil dárky, ale nevychovával je. Zavinila to profese.

Najednou se objevil gang motorkářů, na první pohled ostří hoši. Nejdřív jsem se zamknul v autě, až po chvíli jsem se odvážil vstoupit do hospody. Seděli u dlouhého stolu a zpívali mou slavnou píseň.

Karel Gott

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Princ George vařil s tátou bezdomovcům. Stejně jako kdysi William s Dianou

Nejčtenější

Když mi našli nádor, byl mi obrovskou oporou, říká o Vladimíru Kořenovi dcera

Vladimír Kořen a jeho dcera Magdaléna Kořenová

Moderátor Vladimír Kořen (51) a jeho nejstarší dcera, modelka Magdaléna Kořenová (24), v rozhovoru pro Magazín DNES prozradili nejen to, jak to mají doma s Ježíškem. Došlo také na šachy, v nichž je...

Bývalá ruská tenistka Kurnikovová a zpěvák Iglesias jsou čtyřnásobnými rodiči

Anna Kurnikovová s přítelem Enriquem Igleasiasem (2011)

Zpěvák Enrique Iglesias (50) a jeho manželka Anna Kurnikovová (44) se stali rodiči čtvrtého potomka. Radostnou novinku sdíleli v pondělí prostřednictvím společného příspěvku na Instagramu. Popový...

Lela Vémola udělala vše, aby si děti užily Vánoce. Celebrity jí vyjádřily podporu

Lela Vémola (prosinec 2025)

Lela Vémola (36) ukázala na sociální síti, že o Vánoce její děti nepřišly, i když jim den před Štědrým dnem policie zatkla tatínka. Zápasník Karlos Vémola (40) skončil ve vazbě s obviněním z...

ROZCHODY ROKU: Skončil vztah Mišíka, rozvedl se Čech a nevyšlo to ani Kundosaki

Rozchody slavných v roce 2025

Rok 2025 byl na hvězdné rozchody mimořádně bohatý. Některé slavné páry šokovaly fanoušky nečekanými oznámeními, jiná odloučení provázely dramatické dohady a nejednoznačné vzkazy na sociálních sítích....

Kim Kardashianová ukázala vánoční výzdobu, v domě má přes dvacet stromků

Kim Kardashianová (prosinec 2025)

Kim Kardashianová znovu přitáhla pozornost veřejnosti. Tentokrát však ne některým z módních výstřelků, ale okázalou vánoční výzdobou. Pětačtyřicetiletá hvězda reality show Kardashianovi se na...

Vzpomínka po dvaceti letech. Žít tak do stovky, přáli si Karlové Svoboda s Gottem

Premium
Před Vánocemi v roce 2005 se u společného rozhovoru sešli Karel Gott a Karel...

Před Vánocemi v roce 2005 se u společného rozhovoru sešli Karel Gott a Karel Svoboda. První se těšil, že se stane otcem, druhý měl právě půlročního syna. Gottovi bylo 66 let, Svobodovi o rok víc. Jak...

28. prosince 2025

OBRAZEM: Brigitte Bardotová byla snem mnohých mužů. Vdala se čtyřikrát

Filmová legenda Brigitte Bardotová (†91) byla podle prvního manžela, režiséra...

Filmová legenda Brigitte Bardotová (†91) byla podle prvního manžela, režiséra Rogera Vadima „neuskutečněným snem ženatých mužů.“ Nakonec si ji získali čtyři, ale většina jejích manželství nevydržela...

28. prosince 2025  13:12

Dostal zákaz? Richard Gere prozradil, proč roky chybí na Oscarech

Richard Gere (Cannes, 17. května 2024)

Richard Gere (76) je nejen světoznámým hollywoodským hercem, ale také jedním z nemnoha „delikventů“, kteří kvůli svému vystupování přestali být vítáni na slavnostním předávání Oscarů. Nyní konečně...

28. prosince 2025  10:14

ROZCHODY ROKU: Skončil vztah Mišíka, rozvedl se Čech a nevyšlo to ani Kundosaki

Rozchody slavných v roce 2025

Rok 2025 byl na hvězdné rozchody mimořádně bohatý. Některé slavné páry šokovaly fanoušky nečekanými oznámeními, jiná odloučení provázely dramatické dohady a nejednoznačné vzkazy na sociálních sítích....

28. prosince 2025

Divadlo je zázrak. Ráda někam patřím, říká Eliška Balzerová

Eliška Balzerová

Herečka Eliška Balzerová (75) se věnuje divadlu, filmu i seriálům a už desítky let také dabingu. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, co pro ni znamená Studio DVA a promluvila o nové inscenaci, ve...

28. prosince 2025

Nebál se provokovat. Jiří Sovák byl nevyzpytatelný při natáčení i v životě

Premium
Jiří Sovák typem vztekajícího se pedanta osobitě rozvíjel odkaz Jaroslava...

Miroslav Horníček o něm řekl: Zatímco jiní lidé žijí a snaží se problémům vyhýbat, on si problémy vytváří, aby mohl žít. Těžko hledat výstižnější charakteristiku Jiřího Sováka.

27. prosince 2025

Trumpova mluvčí Leavittová oznámila, že čeká druhé dítě. Bude to holčička

Karoline Leavittová na pravidelném denním brífinku v Bílém domě (28. ledna 2025)

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová (28) oznámila těhotenství prostřednictvím sociální sítě a nezapomněla poděkovat prezidentu Trumpovi za podporu. Podle serveru Politico se stala první...

27. prosince 2025

Dvanáctiletá dcera Kardashianové si nechala na Vánoce vytvořit diamantové zuby

Dvanáctiletá dcera Kardashianové si nechala na Vánoce vytvořit diamantové zuby

Dcera rappera Kanyeho Westa a profesionální celebrity Kim Kardashianové North (12) si před týdnem založila profil na sociální síti Instagram. Už na něm má téměř milion sledujících. Těm předvedla...

27. prosince 2025  10:45

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Osmany Laffita, módní návrhář.

Jeho šaty nosí české i světové celebrity, má vlastní kosmetickou řadu i talk show. Před čtyřiceti lety přitom začínal v tehdejším Československu v továrně na pneumatiky, ale zažil tu své první...

27. prosince 2025

VIDEA ROKU 2025: Fascinace vztahy, erotikou, televizními nevěstami a rozvody

Jan Solfronk a Sabina Pšádová ve finále show Bachelor Česko (2024)

Rok 2025 byl důkazem toho, že český televizní konzument rád nahlíží do talíře těm, kteří aktuálně řeší své životní peripetie v podobě rozchodů, rozvodů, ale i námluv. Právě ty poslední se ukázaly...

27. prosince 2025

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Svátky s diagnózou nezmizí, ale změní se, píše Willisova manželka o Vánocích

Emma Hemingová, Bruce Willis a jejich dcery (2019)

Manželka Bruce Willise (70) Emma Hemingová (47) promluvila otevřeně o tom, co cítí o svátcích, které v jejich rodině změnila diagnóza jejího manžela. Chce povzbudit všechny pečující osoby, aby se...

26. prosince 2025  14:22

Lela Vémola udělala vše, aby si děti užily Vánoce. Celebrity jí vyjádřily podporu

Lela Vémola (prosinec 2025)

Lela Vémola (36) ukázala na sociální síti, že o Vánoce její děti nepřišly, i když jim den před Štědrým dnem policie zatkla tatínka. Zápasník Karlos Vémola (40) skončil ve vazbě s obviněním z...

26. prosince 2025  9:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.