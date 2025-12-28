Koncerty jste si už naplánoval do konce roku 2006. Budete muset jako otec ubrat?
Gott: Budu muset, jinak bych byl nezodpovědný otec dobrodruh. Budu si vybírat, a ne vystupovat, jen abych zaplnil kalendář. Budu se rozmýšlet, jestli mám ještě tak často jezdit po světě.
Karel Svoboda má půlročního syna Jakuba. Taky ubral?
Svoboda: Naopak, dvojnásob jsem přidal. Kuba mě nabíjí. Mám proti Karlovi výhodu, že pracuju doma. On musí za fanoušky, kteří od něj chtějí výkon. Nedovedu si ho představit.
Gott: Jak říkám, uberu. Dám dítěti to, co jsem svým dvěma dcerám nedal. Byl jsem jejich rodič, ale ne otec. Zodpovědně jsem jim vozil dárky, ale nevychovával je. Zavinila to profese.
Najednou se objevil gang motorkářů, na první pohled ostří hoši. Nejdřív jsem se zamknul v autě, až po chvíli jsem se odvážil vstoupit do hospody. Seděli u dlouhého stolu a zpívali mou slavnou píseň.