„Milí příznivci mého manžela, říká se: ‚Člověk míní, život mění.‘ A dnes to bohužel platí i pro mě. Píše se mi to velmi těžce, protože možná mnohé z vás tímto zklamu, ale třeba mě mnozí z vás naopak pochopí. Každý projekt má přinášet především radost. Nejen těm, pro které je určen, ale i těm, kteří jej tvoří. A jestliže zasahuje do zdraví, je na místě říct stop,“ začala Ivana Gottová svůj příspěvek na sociálních sítích.
„Upřímně mě to mrzí. Není v mé povaze se vzdávat, ale bohužel musím projekt Villa Gott, tak jak jsem si jej původně plánovala a pro vás vysnila, ze zdravotních i osobních důvodů zastavit. Snad mi odpustíte, že po mnoha letech náročné a intenzivní práce, kterou jsem Karlovým projektům věnovala, se nyní musím věnovat sobě a svému zdraví. Děkuji vám a věřím, že pochopíte, proč jsem se tak rozhodla. Moc mě těší, že máte Karla stále rádi a jeho odkaz žije dál. S úctou, Ivana,“ dodala.
Vdova po Karlu Gottovi v říjnu 2023 oznámila, že chce vilu, kde zpěvák 45 let bydlel, otevřít pro veřejnost. „Rozhodla jsem se spolu se svými dcerami, že u příležitosti Karlových nedožitých pětaosmdesátých narozenin a pátého výročí jeho odchodu zpřístupníme náš dům v ulici Nad Bertramkou. Uvidíte naši milovanou vilu autenticky tak, jak v ní můj muž žil v letech 1974–2019, tedy víc než polovinu života,“ napsala před dvěma lety Gottová.
Vdova po zpěvákovi se mezitím spolu s dcerami Charlotte Ellou a Nelly Sofií přestěhovala do luxusní vily na pražské Císařce, kterou koupila za 68 milionů korun. Projekt Villa Gott měl ale zpoždění.
Ještě v červenci Ivana Gottová na sociálních sítích popsala přípravy projektu, který měl ze smíchovské vily nad Prahou vytvořit autentické místo vzpomínek na Gotta, jeho písničky i životní příběh. Dům na Betramce kompletně rekonstruovala. Napsala také, že Villa Gott je náročný projekt vyžadující hodně práce, do něhož už investovala mnoho energie a času, „o penězích nemluvě“. Věřila nicméně, ale muzeum ještě letos přivítá první návštěvníky. Nakonec nevyšlo ani plánované letošní otevření muzea.
Karel Gott zemřel 1. října 2019 před půlnocí ve své vile na Bertramce. Léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby bylo osmdesát let. Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit v paláci Žofín, kam přišlo zhruba 49 tisíc lidí.
Vdova po zpěvákovi pro jeho fanoušky připravila už několik projektů souvisejících s odkazem Karla Gotta. Vyšly jeho paměti Má cesta za štěstím a po několikrát odkládané premiéře dokumentu Karel, který šel do kin nakonec až na podzim 2021, se v létě dalšího roku uskutečnily i dva vzpomínkové koncerty Pocta Karlu Gottovi. Vystoupilo na nich téměř čtyřicet Gottových kolegů. Zazpívala i jeho dcera Charlotte Ella, která předvedla s Darou Rolins píseň Zvonky štěstí.
Dalším unikátním projektem byla série čtení ze zpěvákovy autobiografie, která vznikla ve spolupráci s Českým rozhlasem. Zpěvákovy paměti namluvil herec Igor Bareš, ve vybraných pasážích zazněl i hlas Karla Gotta vytvořený umělou inteligencí. Projekt Gott navždy zaznamenal podle rozhlasu víc než milion online poslechů a stal se tak nejposlouchanějším literárně-dramatickým dílem v historii Českého rozhlasu.
Vyšla i celá audiokniha Má cesta za štěstím. Jde o kompletní audioverzi pamětí Karla Gotta, která má celkem 73 kapitol a jsou v ní i díly, které o prázdninách v rozhlasovém vysílání nezazněly.
13. července 2023