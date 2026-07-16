Kapitán Sully, který přistál s letadlem na řece v New Yorku, oznámil smutnou zprávu

Kapitán Sullenberger před 17 lety zachránil životy 155 lidí nouzovým přistáním na řece Hudson a stal se symbolem odvahy a profesionality. Nedávno se dozvěděl zprávu, která nahání strach. Lékaři mu diagnostikovali Alzheimerovu chorobu.
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„Je zatím v raném stadiu,“ uvedl 75letý Sullenberger v prohlášení na svých webových stránkách. „Prozatím to znamená, že si někdy nemohu rychle vybavit nějaké jméno, zapomenu příběh, který jsem nedávno vyprávěl, nebo nespím tak dobře jako dřív. Jsem však teprve na začátku této dlouhé cesty.“
Chorobu přirovnal k nevítanému návštěvníkovi, který zaklepe na dveře. „Přestože tato diagnóza může ovlivnit mé vzpomínky na minulost, nezabrání mi těšit se na budoucnost a vážit si jí,“ je odhodlaný. „Po letu 1549 nám mnoho lidí říkalo, že jeho šťastný konec jim dodal naději. Lorrie, moje úžasná partnerka, se kterou žiji už 37 let, říká, že právě teď se trocha takové naděje hodí nám všem,“ uvádí v prohlášení.
Sullenberger se nesmazatelně zapsal do historie 15. ledna 2009, kdy do letadla, které pilotoval, krátce po startu z newyorského letiště narazilo hejno hus a stroj přišel o oba motory. Zkušený pilot tehdy během několika minut rozhodl o nouzovém přistání na řece Hudson. Díky jeho chladnokrevnosti a preciznímu řízení přežilo všech 155 lidí na palubě. Mimořádný výkon později připomněl i film Sully z roku 2016, v němž slavného pilota ztvárnil Tom Hanks.
Sullenberger létal čtyřicet let, rok po slavném letu odešel do důchodu. Nadále se věnoval zvyšování bezpečnosti letectví a nyní chce využít svůj hlas také k větší osvětě o Alzheimerově chorobě.
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„Lidé se mě v průběhu let často ptali, jak se podařilo, že let 1549 skončil tak dobře. Odpovídal jsem jim, že ‚odvaha může být nakažlivá‘. Právě ona tehdy pomohla všem spojit síly a bezpečně dostat všechny cestující z letadla. Stejnou odvahu teď potřebujeme v boji s touto nemocí. Stal jsem se součástí velké komunity lidí, mezi nimiž jste mnozí i vy, a společně budeme stateční,“ vzkazuje Sullenberger.