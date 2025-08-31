Poznáte legendy Esa? Známé kapely promluvily o láskách i penězích

O čem dnes sní zpěvačka Desray, raper D-Rock a MC Masta z kapely 2 Brothers on the 4th floor?
Desray: Sníme o propojení se s lidmi, abychom pořád účinkovali, společně s lidmi zpívali, tančili, bavili se...
MC Masta: A zůstali zdraví!
Desray: A byli zdraví, ano.
MC Masta: Jeli takhle v letech 2025, 2026, 2027, 2028 a ještě dál. (smích)
Věděli jste, že...
Desray z 2 Brothers On The 4th Floor bojovala v letech 2019 až 2020 s rakovinou prsu.
D-Rockovi diagnostikovali v 38 letech Parkinsonovu nemoc. Léta to ale držel v tajnosti, nechtěl být důvodem, že je přestanou bookovat na shows. Proto říkají, že si přejí zůstat zdraví.
Teď to s nima na shows rozjíždí několik let MC Masta, kterému původní duo plně důvěřuje.
Mnozí mají éru devadesátek za ideální. Ale co bylo horší? Zlomená srdce nebo drahé telefonáty?
D-Rock: Všechno drahý, chlape! Drahá volání, oblečení, boty...
MC Masta: Drahá volání, to je pravda!
Ano, protože se za všechny hovory muselo platit.
MC Masta: To bylo moc. Já jsem platil tak 700 holandských guldenů každý měsíc.
Desray: To snad ne! Wow!
MC Masta: Prostě jsem telefonoval a pak si myslel, že OK…
D-Rock: Telefonoval všem těm holkám, co?
Desray, co vy? Co bylo horší? Zlomená srdce nebo telefonáty?
Desray: Hmm... Telefonáty. A komu já to volala?
D-Rock: Úplně všem!
Desray: Ale ne, volala jsem mým kámoškám a kamarádům.
Hodně drbů k probrání, že?
Desray: Jo, jo.
Kdo vám v devadesátkách ukradl srdce?
MC Masta: Zpěvačka Alexia.
Jasně, víme, Uh la la la, I love you baby…
MC Masta: Jo, vlastně pořád má moje srdce! (smích)
A co vy?
D-Rock: Janet Jackson.
Desray: No, jo, on byl úplně do Janet Jackson. Já miluji Seala, jeho muziku, ta je tak nádherná. George Michael! Ach, ty jeho songy! Freddie Mercury, ten byl opravdu nejlepší, ten mi ukradl srdce.
Kdyby tu byla parta teenagerů, jakou skladbu 2 Brothers On The 4th Floor by si měli pustit?
D-Rock: Dreams?
Desray: Jo. Dreams to survive, Dreams make a wish come true...
Členové Twenty 4 Seven začínali jako tanečníci
Vzácně se setkáváme i s původním line-upem kapely Twenty 4 Seven. Dovedete popsat tu energii po všech těch letech? Je to pořád tak silné jako v devadesátkách?
Nance Coolen: Publikum je držák a ta energie je pro nás, protože stárneme a mimochodem, Jacks slaví zítra narozeniny! O rok starší!
Jacks: Ano, bude mi 39 let.
Hanks: Konečně 21! (smích)
Twenty 4 Seven mají singl Are You Dreaming, který má svůj Nightmare mix. Co bylo ale noční můrou u vás, zlomená srdce, nebo drahá volání?
Nance Coolen: (smích) Pro mě osobně to byla drahá volání, protože když jsme byli na turné v devadesátkách, neměli jsme mobilní telefony a musela jsem volat domů rodičům, aby mi to zaplatili, což bylo v těch dobách pěkně drahé.
Hanks: Pravda. Já bych řekl, že obojí. Raději pro jistotu.
Kde nechaly Twenty 4 Seven v devadesátkách svá srdce?
Nance Coolen: Jen se jich zeptej první…
Hanks: V Evropě!
Jacks: Ve Španělsku! Hádám, že ve Španělsku… Jo.
Hanks: V Evropě! (smích)
Všude po Evropě?
Hanks: Ne, já miluju Itálii, každá země má něco svého. Máme tolik zážitků. Bylo by nefér říct, že někde to miluji víc než jinde. V Itálii máš skvělé jídlo, ve Španělsku máš dobře vypadající lidi, v Německu máš rychlá auta…
Jacks: Tady na Slovensku jsou lidé hezky přístupní, v Čechách to samé, ti lidé jsou tak kamarádští, že to můžeš cítit.
Nance Coolen: A taky si pamatuju, že dva roky zpátky jsme účinkovali v Jihoafrické republice a totálně jsme zapomněli, jak moc slavní jsme byli. Takže my docestovali do země a všichni: Á! Twenty 4 Seven! My na to: Co? Lidé nás znají? Byli jsme úplně překvapení.
Hanks: A byl to obří event! Takže nesmíme zapomenout na Jihoafrickou republiku!
Nance, věděla jste, že Jacks a Hanks tančili se C.C. Catch? Já to zjistil asi tak měsíc zpátky.
Hanks: Jak on to ví, hele... (smích)
Nance Coolen: Já to věděla, ale zapomněla jsem na to. A abych byla zcela upřímná, včera večer jsem scrollovala na TikToku a tam našla videa C.C. Catch s těmahle dvěma a posílala jsem jim je se slovy: To jseš ty! Hele, máme tě!.
Jacks: Tenkrát jsme začínali jako tanečníci.
Hanks: Celá naše kariéra započala tancem, tančili jsme i pro La Toyu Jackson, Dietera Bohlena a mnoho, mnoho, mnoho dalších. To byl začátek a my ten tanec milujeme dodnes.
Nance Coolen: Jsem fakt ráda, že zůstali se mnou, jsou to mí bratři. Mám je já!
Drží se blondýnek.
Nance Coolen: Jo!
Jacks: Tohle je možná náš rozdíl oproti jiným devadesátkovým účinkujícím. My pořád na pódiu tančíme, ostatní jen mávají rukama, nebo podobně, my tam máme ale taneční čísla, což jsme dělali už tehdy a pořád to děláme.
Je možnost, že se Twenty 4 Seven shledají pro nějakou příležitost s Captainem Hollywoodem?
Nance Coolen: Nemyslím si, protože se s ním vůbec nevídám.
Jacks: Nikdy neříkej nikdy. To bych řekl.
Hanks: Jo, nikdy neříkej ne. To jsem chtěl taky říct.
Jacks: Možná jednou by to bylo hezký.
Hanks: Jo, bylo by to fajn, bylo nám spolu dobře. Máme ho rádi.
Jacks: Víš co, za sto let je všechno pryč! (smích)
Nance Coolen: Nikdy nevíš. Ale vy jste všichni po jiných zemích.