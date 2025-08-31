Poznáte legendy Esa? Známé kapely promluvily o láskách i penězích

Renato Salerno
Nizozemská kapela 2 Brothers on the 4th floor má na svém kontě hity jako Dreams, Mirror of Love, nebo Never Alone. Jejich kolegové z Twenty 4 Seven zase bodovaly s písněmi jako I Can’t Stand It, Are You Dreaming?, Slave to the Music a Is It Love. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínali nejen na dobu, kdy bodovaly také v hitparádě Eso.

O čem dnes sní zpěvačka Desray, raper D-Rock a MC Masta z kapely 2 Brothers on the 4th floor?
Desray: Sníme o propojení se s lidmi, abychom pořád účinkovali, společně s lidmi zpívali, tančili, bavili se...
MC Masta: A zůstali zdraví!
Desray: A byli zdraví, ano.
MC Masta: Jeli takhle v letech 2025, 2026, 2027, 2028 a ještě dál. (smích)

Věděli jste, že...

Desray z 2 Brothers On The 4th Floor bojovala v letech 2019 až 2020 s rakovinou prsu.

D-Rockovi diagnostikovali v 38 letech Parkinsonovu nemoc. Léta to ale držel v tajnosti, nechtěl být důvodem, že je přestanou bookovat na shows. Proto říkají, že si přejí zůstat zdraví.

Teď to s nima na shows rozjíždí několik let MC Masta, kterému původní duo plně důvěřuje.

Mnozí mají éru devadesátek za ideální. Ale co bylo horší? Zlomená srdce nebo drahé telefonáty?
D-Rock: Všechno drahý, chlape! Drahá volání, oblečení, boty...
MC Masta: Drahá volání, to je pravda!

Ano, protože se za všechny hovory muselo platit.
MC Masta: To bylo moc. Já jsem platil tak 700 holandských guldenů každý měsíc.
Desray: To snad ne! Wow!
MC Masta: Prostě jsem telefonoval a pak si myslel, že OK…
D-Rock: Telefonoval všem těm holkám, co?

Desray, co vy? Co bylo horší? Zlomená srdce nebo telefonáty?
Desray: Hmm... Telefonáty. A komu já to volala?
D-Rock: Úplně všem!
Desray: Ale ne, volala jsem mým kámoškám a kamarádům.

Hodně drbů k probrání, že?
Desray: Jo, jo.

Jak dnes vypadají hvězdné kapely 90.let 2 Borthers on the 4th Floor nebo Twenty 4 Seven? O čem sní a kdo byly jejich lásky?
Desray a D-Rock z kapely 2 Brothers on the 4th floor na archivním snímku
Desray a D-Rock z kapely 2 Brothers on the 4th floor na archivním snímku
D-Rock a Desray z kapely 2 Brothers on the 4th floor na archivním snímku
19 fotografií

Kdo vám v devadesátkách ukradl srdce?
MC Masta: Zpěvačka Alexia.

Jasně, víme, Uh la la la, I love you baby…
MC Masta: Jo, vlastně pořád má moje srdce! (smích)

A co vy?
D-Rock: Janet Jackson.
Desray: No, jo, on byl úplně do Janet Jackson. Já miluji Seala, jeho muziku, ta je tak nádherná. George Michael! Ach, ty jeho songy! Freddie Mercury, ten byl opravdu nejlepší, ten mi ukradl srdce.

Kdyby tu byla parta teenagerů, jakou skladbu 2 Brothers On The 4th Floor by si měli pustit?
D-Rock: Dreams?
Desray: Jo. Dreams to survive, Dreams make a wish come true...

Členové Twenty 4 Seven začínali jako tanečníci

Vzácně se setkáváme i s původním line-upem kapely Twenty 4 Seven. Dovedete popsat tu energii po všech těch letech? Je to pořád tak silné jako v devadesátkách?
Nance Coolen: Publikum je držák a ta energie je pro nás, protože stárneme a mimochodem, Jacks slaví zítra narozeniny! O rok starší!
Jacks: Ano, bude mi 39 let.
Hanks: Konečně 21! (smích)

Twenty 4 Seven mají singl Are You Dreaming, který má svůj Nightmare mix. Co bylo ale noční můrou u vás, zlomená srdce, nebo drahá volání?
Nance Coolen: (smích) Pro mě osobně to byla drahá volání, protože když jsme byli na turné v devadesátkách, neměli jsme mobilní telefony a musela jsem volat domů rodičům, aby mi to zaplatili, což bylo v těch dobách pěkně drahé.
Hanks: Pravda. Já bych řekl, že obojí. Raději pro jistotu.

Obal CD Street Moves kapely Twenty 4 Seven a Capt. Hollywood

Kde nechaly Twenty 4 Seven v devadesátkách svá srdce?
Nance Coolen: Jen se jich zeptej první…
Hanks: V Evropě!
Jacks: Ve Španělsku! Hádám, že ve Španělsku… Jo.
Hanks: V Evropě! (smích)

Všude po Evropě?
Hanks: Ne, já miluju Itálii, každá země má něco svého. Máme tolik zážitků. Bylo by nefér říct, že někde to miluji víc než jinde. V Itálii máš skvělé jídlo, ve Španělsku máš dobře vypadající lidi, v Německu máš rychlá auta…
Jacks: Tady na Slovensku jsou lidé hezky přístupní, v Čechách to samé, ti lidé jsou tak kamarádští, že to můžeš cítit.
Nance Coolen: A taky si pamatuju, že dva roky zpátky jsme účinkovali v Jihoafrické republice a totálně jsme zapomněli, jak moc slavní jsme byli. Takže my docestovali do země a všichni: Á! Twenty 4 Seven! My na to: Co? Lidé nás znají? Byli jsme úplně překvapení.
Hanks: A byl to obří event! Takže nesmíme zapomenout na Jihoafrickou republiku!

Nance, věděla jste, že Jacks a Hanks tančili se C.C. Catch? Já to zjistil asi tak měsíc zpátky.
Hanks: Jak on to ví, hele... (smích)
Nance Coolen: Já to věděla, ale zapomněla jsem na to. A abych byla zcela upřímná, včera večer jsem scrollovala na TikToku a tam našla videa C.C. Catch s těmahle dvěma a posílala jsem jim je se slovy: To jseš ty! Hele, máme tě!.
Jacks: Tenkrát jsme začínali jako tanečníci.
Hanks: Celá naše kariéra započala tancem, tančili jsme i pro La Toyu Jackson, Dietera Bohlena a mnoho, mnoho, mnoho dalších. To byl začátek a my ten tanec milujeme dodnes.
Nance Coolen: Jsem fakt ráda, že zůstali se mnou, jsou to mí bratři. Mám je já!

Hanks (Wolfgang Reiss), Nance Coolen a Jacks (Giovanni Falco) z kapely Twenty 4 Seven

Drží se blondýnek.
Nance Coolen: Jo!
Jacks: Tohle je možná náš rozdíl oproti jiným devadesátkovým účinkujícím. My pořád na pódiu tančíme, ostatní jen mávají rukama, nebo podobně, my tam máme ale taneční čísla, což jsme dělali už tehdy a pořád to děláme.

Je možnost, že se Twenty 4 Seven shledají pro nějakou příležitost s Captainem Hollywoodem?
Nance Coolen: Nemyslím si, protože se s ním vůbec nevídám.
Jacks: Nikdy neříkej nikdy. To bych řekl.
Hanks: Jo, nikdy neříkej ne. To jsem chtěl taky říct.
Jacks: Možná jednou by to bylo hezký.
Hanks: Jo, bylo by to fajn, bylo nám spolu dobře. Máme ho rádi.
Jacks: Víš co, za sto let je všechno pryč! (smích)
Nance Coolen: Nikdy nevíš. Ale vy jste všichni po jiných zemích.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Daniel Krejčík potvrdil svatbu s ředitelem školy. Herec si vzal i jeho příjmení

Herec Daniel Krejčík se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Vzal si svého přítele Jiřího Vymětala. Kromě fotky a termínu svatby, která byla už 8. srpna, prozradil, že má nové příjmení.

Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Před šesti lety si vyzkoušela focení pro pánský magazín a nyní se Dominika Myslivcová stala oficiální playmate. Je hvězdou zářijové titulní strany Playboye. V pictorialu z Monaka odhalila své křivky...

Kateřina Kaira Hrachovcová je na kluka. Je to revoluce pohledu, říká

Herečka, koučka, numeroložka a tatérka Kateřina Kaira Hrachovcová se pochlubila změnou image. Své dlouhé vlasy si nechala ostříhat nakrátko. Sledujícím vysvětlila, že nejde jen o vlasovou proměnu.

Figura v plavkách i plný dekolt. Lucie Borhyová ukázala sexy fotky z dovolené

Moderátorka Lucie Borhyová (47) se na sociálních sítích pochlubila fotkami z dovolené. Fanoušků se zeptala, jaký snímek by si vybrali jako pohled. Na některých pózuje jen v plavkách, na jiných si...

Zuzana Belohorcová se zbavila silikonů. Jedno z nejlepších rozhodnutí, říká

Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová (49) se rozhodla nechat si vyjmout prsní implantáty. O novince se svěřila fanouškům na sociálních sítích, kde vysvětlila důvody svého rozhodnutí. Přidala také...

Poznáte legendy Esa? Známé kapely promluvily o láskách i penězích

Nizozemská kapela 2 Brothers on the 4th floor má na svém kontě hity jako Dreams, Mirror of Love, nebo Never Alone. Jejich kolegové z Twenty 4 Seven zase bodovaly s písněmi jako I Can’t Stand It, Are...

31. srpna 2025

Žádná procházka růžovým sadem, říká Silverstone o slávě a bodyshamingu

V devadesátých letech byla Alicia Silverstone považována za idol. Hrála v napínavých velkofilmech i videoklipech od Aerosmith, objevila se i po boku George Clooneyho ve snímku Batman a Robin. Po...

31. srpna 2025

Odloučení od dětí kvůli pohřbu královny. Nebyla jsem na tom dobře, lká Meghan

Fanoušci vévodkyně ze Sussexu Meghan (44) se na Netflixu dočkali druhé řady pořadu S láskou, Meghan. Manželka prince Harryho mimo jiné prozradila, že nerada peče, miluje McDonald’s a promluvila o...

30. srpna 2025  14:44

Perryho jsem oplakávala už před jeho smrtí, přiznala Anistonová

Herečka Jennifer Anistonová prozradila, že její truchlení po hereckém kolegovi z Přátel Matthew Perrym začalo roky předtím, než v roce 2023 skutečně zemřel. „Dělali jsme pro něj všechno, co šlo, když...

30. srpna 2025  10:15

Naše první rande jsme měli ve třech a bylo to super, smějí se Tran a Kočičková

Kořeny Lukáše Duy Anh Trana sahají do Vietnamu, jeho přítelkyně Barbora Kočičková je ryzí Češka. I když na první pohled mohou působit nesourodě, doma jim to klape. Nejen o partnerství a spolupráci na...

30. srpna 2025

Neměla jsem prsa a dobře se učila, tak mě šikanovali, vzpomíná Chaloupková

Herečka Vanda Chaloupková (34) prozradila, že na škole zažila šikanu. V primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o trápení v ženském kolektivu, o dědečkovi i o touze po domku, v němž bude...

30. srpna 2025

Děti v dokumentu Jarek Nohavica neukázal. Bylo to jeho jediné přání

Když mu bylo čtyřicet, děti mu řekly, že je jim líp, když doma není. To byl stěžejní moment, který ho přiměl k léčbě závislosti na alkoholu. V dokumentárním filmu Jarek se písničkář Jaromír Nohavica...

29. srpna 2025

James Bond musí zůstat mužem, shodují se Pierce Brosnan a Helen Mirrenová

Bývalý představitel agenta 007 Pierce Brosnan se připojil k Helen Mirrenové ve veřejné výzvě, že James Bond by měl i nadále zůstat mužem. Jejich vyjádření přichází po obavách fanoušků, že po převzetí...

29. srpna 2025  13:32

Syn Michaela Jacksona Prince oznámil zásnuby s dlouholetou přítelkyní

Nejstarší syn Michaela Jacksona Prince (28) oznámil novinku. Na sociální síti se svěřil fanouškům, že se zasnoubil se svou dlouholetou přítelkyní Molly Schirmangovou. Chodí spolu od roku 2017. Kromě...

29. srpna 2025  9:26

Svázali mě švihadlem a kopali. Zpěvačka Debbi popsala dětskou šikanu v Německu

Zpěvačka Debbi (32) se proslavila v roce 2009 v soutěži Česko Slovenská SuperStar, do které ji přihlásila kamarádka v podstatě za trest. Byla stydlivé dítě. Jako malá zažila ošklivou šikanu. V...

29. srpna 2025

Mozek ho zrazuje, říká manželka o Willisovi. Herce přestěhovala do jiného domu

Emma Hemingová (47) otevřeně promluvila o diagnóze manžela Bruce Willise (70), který trpí frontotemporální demencí. Prozradila, jak hercova nemoc ovlivnila jejich rodinu a jaká těžká rozhodnutí...

29. srpna 2025

StB mu hrozila likvidací syna. Milan Kňažko byl hereckou hvězdou perzekuci navzdory

Premium

Od pěti let nosí Milan Kňažko v duši velký šrám, který se nikdy zcela nezahojil. I proto se z něj stal věčný rebel a buřič, který jde vždy vlastní cestou.

28. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.