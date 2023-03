Dluhy, plastiky i život na ulici. Jak se změnili členové skupiny S Club 7

Hannah Spearittová

Vokalistka Hannah (41) představovala zřejmě nejvýraznější tvář celé skupiny. Po rozpadu kapely, kde si údajně vydělávala až 150 tisíc dolarů ročně, se přeorientovala na herectví a objevila se ve dvou filmech. Hrála v komedii Agent Cody Banks 2 a hororu Chuckyho sémě. Dlouhodobý úspěch jí to však nepřineslo, takže se časem dostala do finančních těžkostí. Poté, co jí v Londýně drasticky zdražili nájem, se nakonec i s přítelem a dětmi ocitla bez střechy nad hlavou.

„Nejhorší bylo, že jsme ani neměli čas najít si něco jiného. Měli jsme tak leda kam si dát věci, ale jinak jsme neměli kam jít. Kamarád nám dovolil přespávat u něj v kanceláři, takže jsme si z ní udělali obývák. Mohli jsme tam spát a děti si tam hrály. Bylo to stresující, ale jak se říká, co tě nezabije…,“ prozradila v jednom z rozhovorů.

Kromě hmotných potíží ji dostihly i ty zdravotní, a to následkem plastické operace prsou. Kvůli implantátům trpěla chronickou únavou, výpadky paměti, depresemi a úzkostí, a to až do roku 2016, kdy podstoupila další operaci na jejich vyjmutí. Po uzdravení o tom natočila dokument s názvem Hannah Spearittová: Já a moje prsní implantáty.