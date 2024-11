Dva „pohlavní“ zpěváci. Lucie poprvé vystoupí v nové sestavě s Dykem

Před pár dny oznámila kapela nové složení, v němž místo po Davidu Kollerovi obsadil zpěvák Viktor Dyk. První příležitost vidět a slyšet, jak zní nová Lucie, budou moci diváci v talkshow Honzy Dědka.

„Velmi si považuji toho, že se kapela Lucie rozhodla spojit start své nové éry s mým pořadem. Je to spojení mých dvou srdečních záležitostí, které bych těžko předvídal, že se někdy stane. Je to pětadvacet let, kdy jsem s Lucií sepisoval jejich memoáry do knihy Lucie: Šrouby do hlavy. Dnes bych mohl říct, že se kruh uzavírá, ale spíš mám pocit, jako by se otvíral ve spirálu, která bude mít, doufám, ještě dlouhého trvání,“ říká moderátor Honza Dědek.

Kapela Lucie v nové sestavě v talkshow 7 pádů Honzy Dědka (říjen 2024)

Dlouho se spekulovalo o tom, kdo nahradí Davida Kollera. „Mluvilo se o leckom, o Michalu Hrůzovi, Tomáši Klusovi, Davidu Deylovi, o všech Bártech,“ připomněl Honza Dědek. Lucie ale vsadila na jistotu prověřenou mnohaletým přátelstvím.

„Viktor je kámoš už asi třicet let. Moc lidí na výběr nebylo, ta volba byla jediná jasná,“ vysvětlil volbu zbylých členů kapely Lucie P.B.CH. „My jsme po něm vždycky tak trochu šli,“ doplnil ho Robert Kodym s tím, že případné odmítnutí si kapela naprosto nepřipouštěla.

Dykovi své rozhodnutí podali jako hotovou věc. „Kdybych nebyl ve svém domácím studiu, myslel bych si, že je někde skrytá kamera, když mi volali,“ vzpomíná Viktor Dyk na okamžik, kdy se dozvěděl, že je novým členem Lucie.

„Byl pátek podvečer, volal mi Dvořák. Připojil ostatní a řekl: My jsme ti chtěli oznámit, že tě bereme do kapely,“ vypráví Viktor Dyk. „Řekl jsem jenom: Prosím? A co z toho pro mě vyplývá? Oni se mě ani nezeptali, jestli chci. Dělal jsem fóry, ale strašně jsem chtěl. Ani jsem o tom nevěděl. Od tý doby jsem permanentně šťastnej,“ přiznává.

V kapele si prý museli ujasnit role. „Debata byla o tom, kdo bude hlavní zpěvák a kdo ten druhej, tedy pohlavní zpěvák. Nakonec jsme se shodli, že jsme oba pohlavní zpěváci,“ říká Robert Kodym.

Společně teď mají velké plány, chystají desku i turné. „Nová deska se jmenuje R.A.D.O.S.T., ještě není celá natočená, máme načrtlých spousty věcí. Je to kódový název, taková šifra, ale tu neřekneme,“ dodal tajuplně Kodym.