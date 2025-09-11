Máte nový singl a videoklip V rytmu beat, za který jsou zodpovědné Holki. Jsou s vámi i Lunetici. Kdo s tím přišel?
Radana: Samozřejmě, že jsme s tím přišly my. My na ně tu myšlenku přenášíme už několik let.
Kateřina: Já myslím, že asi pět let a oni to pořád nepochopili.
Aleš: Jako ženatí chlapi jsme zvyklí, že ženy stále něco vymýšlí a my stále uhýbáme. „Vymaluj“ a tak čekáš rok, dva, tři, čtyři. Holki dlouho říkaly „pojďme malovat.“ My si jako ženatí uvědomujeme, že ženy hýbou světem a my se pouze vyhýbáme. Jednou ale už musíme a to nastalo teď. Jsme za to moc rádi.
Možná jste čekali, až vaše manželství budou v rutině a nebudou hrozit žádné rozvody.
Radana: My tady máme jednu manželku naštěstí a ta to pěkně hlídá. (smích)
Aleš: Je pravda, že jsme čekali, až uzraje čas, protože holky velmi opěkněly. Jsou hezčí než kdy dříve a my jsme naopak oškliví a bachoratí. Řekli jsme si: pojďme to rozseknout a zlepšit.
Videoklip se netočí v pražském ateliéru, jak by mohlo někoho napadnout. Točí se na chatě, na které jste vy, Vašku, nechal ruce.
Václav: Ano, chata se jmenuje u Jelenů. Je to divné, protože to je naše chata a namakali jsme se tady. I David mi dokonce pomáhal. Hodně svačil a odpočíval, vstával v jedenáct, ve dvanáct začal pracovat a ve čtyři skončil. Ale jinak byl pracovitý, hodně mi pomohl. Viď, Davide?
Jak to bylo koncem devadesátek? Vy jste byli pod stejným vydavatelstvím, nebo jste soupeřili?
Radana: Soupeřili...
Aleš: Možná v prodejích!
Radana: My jsme byli každý pod jiným labelem. Soupeřit s Lunetic není úplně snadné. A vy jste s námi soupeřili?
Aleš: Ne, ne, ne. Ale měli jsme dívčí publikum a já si říkal, kdo poslouchal Holki?
Radana: Všichni, právě všichni.
Aleš: Vy jste byli univerzální, ano. Ale chlapi mají rádi rock, dívčí kapelu asi neposlouchají. Vás poslouchali všichni?
Radana: Ano, jsme jasný vítěz.
Aleš: To je pravda, ale Holki byly až po nás. Label si řekl: Hele, fungují kluci, budou fungovat holky. Takové Spice Girls, moderní Atomic Kitten. Ony jsou o rok mladší než my. Známe se 26 let, což je neuvěřitelné. Myslím si, že i kdyby nějaká rivalita byla, kterou my jsme necítili, ale možná vydavatelství, jsou z nás přátelé. Potkáváme se často na koncertech.
Kateřina: Koneckonců jsme skončili všichni v jedné posteli, že jo? (smích)
Aleš: Ano, konečně!
Kateřina: Jsme kámoši.
Dneska funguje nostalgická vlna. Vy jste spojili síly, aby comeback „dosáhl možného maxima“ a oslovil co nejvíce lidí. Viděli jste potenciál na sto procent a využili ho?
Radana: To není comeback. My kontinuálně furt zpíváme, tvoříme, akorát slavíme různá výročí. My pětadvacet let, kluci třicet let. Tohle je spíše přirozenost, protože se nám zalíbilo dělat spolupráce s různými kapelami.
Kateřina: Je to přirozený vývoj toho, kam to mělo dospět a konečně se to povedlo.
Aleš: A protože potřebujeme mít co nejvíce lidí v O2 universu 9. října, normálně jsme sprostě využili Holki, aby nám to naplnily.
Kateřina: Oni nás zneužili! (smích)
Aleš: Ano, protože tam spolu tento singl rozhodně zazpíváme a jsme rádi. My jsme na jejich výročí vystupovali, teď vystoupí ony u nás.
Radana: Bylo to krásné a doufáme, že to bude taky tak krásné u vás!
Aleš: Uvidíme. My se na to strašně těšíme. Chlebíčky a prossečko budou. Co budete chtít, holky, hlavně přijďte!
Nikolo, kdo se vám líbil z Luneticů? My jsme na toto téma kluky vyzpovídali už na 90‘s festivalu v létě.
Nikola: (ptá se Davida) Vám se někdo líbil? A vám se ty Holki líbí?
David: Tamty předtím nebo teď?
Nikola: Dneska se jim už prý líbíme!
Václav: Jo, jo, za mě je to takhle v pořádku.
Tady to natáčí Vaškova manželka, takže se to asi nesmí říct...
Kateřina: Tím to není. Něco si musíme nechat pro sebe. My vám to nevyžvaníme.
Aleš: Hlavně jsme přátelé a to je celé. Tenkrát jsme byli mladí a dneska...
Radana: A byli jsme přátelé.
Aleš: Ano. Teď jsme starší, jsme přátelé a všichni ženatí. Většina vdaná. Už to nejde.
Taky si už můžete postěžovat, o kolik vás tenkrát vydavatelství „okradla“ a teď si mnout ruce, protože si to produkujete sami.
Radana: Dříve si Labely nechávali strašlivou hromadu peněz pro sebe a tvrdili, že to je na rozvoj i ostatních kapel. Teď si to můžeme dělat samy. Umožňují nám to sociální sítě, dostupnost různých malých studií, autorů je hrozně moc. Jsme hrozně rády, že si to můžeme dělat a rejžovat samy.
Nemusíte lisovat vinyly a cédéčka.
Aleš: Holki rejžujou, Vašulo, co děláme blbě?
Radana: Jste ženatí! (smích)