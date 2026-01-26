Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy, omluvil se raper Ye

Autor: ,
  20:14
Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, se v pondělí veřejně omluvil za svá předchozí antisemitská vyjádření. Přiřkl je nediagnostikovanému poranění mozku a problémům s duševním zdravím. Raper v posledních letech učinil řadu antisemitských prohlášení. Loni v únoru se na sociální síti X označil za nacistu a chválil nacistického vůdce Adolfa Hitlera, připomíná stanice NBC News.
Zatímco Kanye West na večeři vyrazil v mikině a kraťasech, jeho žena Bianca...

Zatímco Kanye West na večeři vyrazil v mikině a kraťasech, jeho žena Bianca Censori měla jen titěrnou podprsenku a elastické kalhotky s nohavičkami (13. července 2024) | foto: Profimedia.cz

Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, na snímku z roku 2020
Raper Ye (Kanye West), 25. listopadu 2022
Bianca Censori a Kanye West v New Yorku (červen 2025)
Kanye West a Bianca Censori na cenách Grammy v Los Angeles (2. února 2025)
36 fotografií

Ye omluvu s titulkem „Těm, kterým jsem ublížil“, zveřejnil formou celostránkové reklamy v deníku The Wall Street Journal, píší média.

„Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy,“ napsal Ye v pondělní omluvě, kterou v plném znění sdílel deník The Guardian. Hudebník uvedl, že je hluboce zděšen svými činy, lituje jich a že se zavázal vyvodit z nich odpovědnost, léčit se a učinit významnou změnu.

Kanye West narazí na odpor i v Praze. Proti rozjednanému koncertu už vzniká petice

Napsal, že před 25 lety utrpěl poškození čelního laloku mozku, které mu bylo diagnostikováno až v roce 2023. Lékařské zanedbání podle něj vedlo k vážné újmě na duševním zdraví a vyústilo až v diagnózu bipolární poruchy.

„Ztratil jsem kontakt s realitou,“ napsal raper a dodal, že se vzdálil od svého pravého já. „V tomto rozpolceném stavu jsem tíhl k tomu nejničivějšímu symbolu, který jsem mohl najít - k hákovému kříži,“ uvedl Ye a připomněl, že dokonce prodával trička s tímto symbolem nacistického Německa i novodobých zastánců nadřazenosti bílé rasy.

Proč chodí Bianca Censori na veřejnosti nahá? Komplimenty ani kritiku nehledá

Raper tvrdí, že po manické epizodě na začátku loňského roku, která trvala čtyři měsíce a během níž projevoval psychotické, paranoidní a impulzivní chování, si sáhl na dno a s podporou své manželky Biancy Censori vyhledal pomoc.

Podle svých slov našel novou rovnováhu „díky účinnému režimu léků, terapie, cvičení a zdravého životního stylu“.

Glorifikuje Hitlera! Slováci se bojí, že koncert Kanyeho Westa přiláká extremisty

„Nežádám vás o soucit ani o shovívavost, i když si chci zasloužit vaše odpuštění,“ uvedl Ye, jehož nové album Bully (Šikanista) vyjde v pátek.

Organizace Liga proti hanobení (ADL), která sleduje projevy antisemitismu a porušování lidských práv, v roce 2023 uvedla, že ve Spojených státech zaznamenala nejméně 30 projevů antisemitismu, které se přímo odkazovaly na rapera Ye.

Kanye West přišel o vízum do Austrálie. Úřadům vadí píseň oslavující Hitlera

Rozhořčení veřejnosti ohledně antisemitských prohlášení hudebního umělce přimělo různé korporace a firmy v zábavním průmyslu, aby s ním přerušily vazby. Byla mezi nimi i sportovní značka Adidas, která v minulosti prodávala jeho tenisky Yeezy.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Miss Universe byla jako vojna pro ženy, říká Tomanová

Nejčtenější

Linda Rybová se zamilovala do kolegy herce a David se zhroutil, říká Hanychová

Agáta Hanychová (2025)

Agáta Hanychová ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, otevřela téma, jež v posledních dnech plní společenské rubriky. Rozchod herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové...

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

Penis jako symbol moci. Hvězda seriálu Sektor se ukázala nahá v odvážné scéně

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026

V nové řadě seriálu Sektor (v originále Industry) překvapila herečka Myha’la Herroldová (29) diváky odvážnou scénou, která vyvolala silné reakce fanoušků. Herečka k ní uvedla, že hojně komentovaný...

Manžela čeká zákrok, já bojuji se závislostí na sladkém, přiznává Alex Mynářová

Alexandra Mynářová na dovolené v Chorvatsku (2025)

Moderátorka Alex Mynářová (42) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak pečuje o sebe i svou rodinu. Své dva syny vede ke zdravé stravě a pohybu, ji samotnou prý dlouhodobě trápí závislost na cukru....

Irenku v Dědictví hrála, když jí bylo 19. Jak vypadá a co dnes dělá Šárka Vojtková

Bolek Polívka jako Bohuš a Šárka Vojtková jako Irenka ve filmu Dědictví aneb...

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy, omluvil se raper Ye

Zatímco Kanye West na večeři vyrazil v mikině a kraťasech, jeho žena Bianca...

Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, se v pondělí veřejně omluvil za svá předchozí antisemitská vyjádření. Přiřkl je nediagnostikovanému poranění mozku a problémům s duševním zdravím....

26. ledna 2026  20:14

Práce se nebojím, uživil jsem se i jako pokrývač, říká zpěvák Tomáš Savka

Premium
Tomáš Savka studoval na gymplu v Sokolově, hudebním gymnáziu v Ambergu a...

Možná si ho pamatujete z první řady Česko hledá SuperStar. Dnes je zpěvák, muzikálový herec a držitel dvou Cen Thálie Tomáš Savka už šťastně ženatý a tatínkem sedmileté dcerky Anny Viktorie....

26. ledna 2026

Prozradil Ralph Fiennes, kdo bude novým Voldemortem? Dobrá volba, říká

Ralph Fiennes jako Lord Voldemort

Společnost HBO zatím neoznámila, kdo v seriálu o Harrym Potterovi bude hrát záporáka Voldemorta. Jeho filmový představitel to ale zřejmě omylem prozradil. Ralph Fiennes (63) promluvil o svém...

26. ledna 2026  15:50

Nechci přestat kouřit, neraďte mi jak, vzkazuje Dorota Nvotová po mastektomii

Dorota Nvotová

Dorota Nvotová (43) počátkem ledna oznámila, že má rakovinu a následně podstoupila mastektomii, tedy odstranění prsní žlázy. Slovenská herečka a hudebnice popsala, proč se rozhodla nepřestat v...

26. ledna 2026  11:45

Jakub Horák se po krvácení do mozku ozval sledujícím. Vítej zpátky, píší mu

Marketingový specialista Jakub Horák

Marketér a komentátor Jakub Horák (53) se ozval sledujícím na sociálních sítích. Nedlouho poté, co kvůli prasklému aneurysma skončil v nemocnici v kritickém stavu. Jeho zdravotní stav je už lepší a...

26. ledna 2026  10:23

Rowan Atkinson jako nečekaný hrdina. Zachránil rodinu během letecké krize

Rowan Atkinson (Londýn, 28. listopadu 2023)

Rowan Atkinson během oslav svých 71. narozenin, které měl 6. ledna, zavzpomínal na důležité okamžiky svého života. A některé se překvapivě netýkaly jeho herecké kariéry - i když má za sebou zážitek,...

26. ledna 2026  9:33

Pokorný a neuvěřitelně pracovitý, vzpomínají na Jacksona bývalí vedoucí Dismančat

Václav Flegl a jeho manželka Zdena Fleglová

Loni oslavili zlatou svatbu a 25 let vedli Dismanův rozhlasový dětský soubor, kterým prošly četné osobnosti. Václav Flegl (73) a Zdena Fleglová (72) v rozhovoru pro Magazín DNES zavzpomínali nejen na...

26. ledna 2026

Nebereme to jako samozřejmost, říkají Nývltová a Ramadan o svých dvojčatech

Eddie Ramadan a Kamila Nývltová

Již brzy se stanou rodiči a hned se dočkají dvojčat. Zpěvačka Kamila Nývltová (36) a podnikatel Eddie Ramadan v dvojrozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínali nejen na to, jak se seznámili. Prozradili také,...

26. ledna 2026

OBRAZEM: Takto si užívala smetánka na luxusním Plesu jako Brno

Třináctý ročník luxusní akce Ples jako Brno se konal 24. ledna 2026.

Ikonický Ples jako Brno nabídl sobotní noc plnou koncertů v podání českých hvězd. Ples spojovaný s největším luxusem si nenechala ujít celá řada známých osobností ze světa showbyznysu. Celkem...

25. ledna 2026  13:56

Modelka Kendall Jennerová se vyjádřila ke spekulacím, že je na ženy

Kendall Jennerová v módní kampani pro About You (2021)

Američanka Kendall Jennerová, jedna ze sester z rodiny Kardashianových, se živí jako modelka a podnikatelka. Na internetu o ní někteří lidé psali, že před světem skrývá lesbickou orientaci, což se...

25. ledna 2026  13:06

Móda z plesu jako Brno: Dámy předvedly sexy výstřihy a šperky za miliony

Móda na Plese jako Brno (24. ledna 2026)

Ples jako Brno se od svého prvního ročníku koná ve strojírně bývalé továrny německého průmyslníka Friedricha Wanniecka. Ani letos si tuto společenskou akci v jihomoravské metropoli nenechaly ujít...

25. ledna 2026  8:22

Je větší český vlastenec než mnozí Češi, říká o brazilském umělci jeho partner

Radomír Kubík a Ricardo Hoineff

Jeden je vystudovaný ekonom a pracuje jako manažer, druhý je scénograf a umělecký sklář původem z Brazílie. Partneři Radomír Kubík (59) a Ricardo Hoineff (57) v rozhovoru pro Magazín DNES...

25. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.