Ye omluvu s titulkem „Těm, kterým jsem ublížil“, zveřejnil formou celostránkové reklamy v deníku The Wall Street Journal, píší média.
„Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy,“ napsal Ye v pondělní omluvě, kterou v plném znění sdílel deník The Guardian. Hudebník uvedl, že je hluboce zděšen svými činy, lituje jich a že se zavázal vyvodit z nich odpovědnost, léčit se a učinit významnou změnu.
Napsal, že před 25 lety utrpěl poškození čelního laloku mozku, které mu bylo diagnostikováno až v roce 2023. Lékařské zanedbání podle něj vedlo k vážné újmě na duševním zdraví a vyústilo až v diagnózu bipolární poruchy.
„Ztratil jsem kontakt s realitou,“ napsal raper a dodal, že se vzdálil od svého pravého já. „V tomto rozpolceném stavu jsem tíhl k tomu nejničivějšímu symbolu, který jsem mohl najít - k hákovému kříži,“ uvedl Ye a připomněl, že dokonce prodával trička s tímto symbolem nacistického Německa i novodobých zastánců nadřazenosti bílé rasy.
Raper tvrdí, že po manické epizodě na začátku loňského roku, která trvala čtyři měsíce a během níž projevoval psychotické, paranoidní a impulzivní chování, si sáhl na dno a s podporou své manželky Biancy Censori vyhledal pomoc.
Podle svých slov našel novou rovnováhu „díky účinnému režimu léků, terapie, cvičení a zdravého životního stylu“.
„Nežádám vás o soucit ani o shovívavost, i když si chci zasloužit vaše odpuštění,“ uvedl Ye, jehož nové album Bully (Šikanista) vyjde v pátek.
Organizace Liga proti hanobení (ADL), která sleduje projevy antisemitismu a porušování lidských práv, v roce 2023 uvedla, že ve Spojených státech zaznamenala nejméně 30 projevů antisemitismu, které se přímo odkazovaly na rapera Ye.
Rozhořčení veřejnosti ohledně antisemitských prohlášení hudebního umělce přimělo různé korporace a firmy v zábavním průmyslu, aby s ním přerušily vazby. Byla mezi nimi i sportovní značka Adidas, která v minulosti prodávala jeho tenisky Yeezy.