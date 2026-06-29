Kanye West utratil 9 milionů za ples pro přátele. S Censori slavili ve Versailles

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Sexy obdařená dojička. Bianca Censori je hvězdou klipu Kanye Westa
Kanye West (49), který si dnes říká Ye, znovu ukázal svou zálibu v okázalých akcích. Tentokrát uspořádal narozeninovou oslavu přímo v prostorách slavného zámku Versailles nedaleko Paříže, kam pozval asi dvacítku svých nejbližších přátel.
Součástí programu byla soukromá prohlídka historického paláce, po níž se hosté přesunuli do luxusního hotelu Airelles Château de Versailles, kde večírek pokračoval až do nočních hodin. Podle informací zahraničních fotoagentur vyšla celá akce na téměř 400 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přibližně 8,5 milionu korun.
Stejně jako místo konání zaujal i dress code. West dorazil celý v černém. Oblečený byl do kožené bundy, kalhot a rukavic, zatímco jeho tvář zakrývala výrazná černá maska.
Jeho manželka Bianca Censori (31) opět zvolila model, který na sebe strhl pozornost. Oblékla saténové korzetové body v krémové barvě s výrazně tvarovanou sukní a outfit doplnila saténovými botami na klínku. Nepřehlédnutelným prvkem byla také velká péřová maska zakrývající část obličeje.
Extravagantního tématu se drželi i ostatní hosté. Vedle klasických benátských masek se objevily také zvířecí masky a výrazné kostýmy, které připomínaly historické maškarní plesy.
West s Censori tráví poslední dny v Evropě. Ještě před cestou do Francie byli spatřeni v Amsterdamu, kde navštívili jednu z vyhlášených luxusních restaurací. Narozeninová oslava ve Versailles tak byla dalším bodem jejich evropského programu.
Kanye West a Bianca Censori se vzali na konci roku 2022, krátce po raperově rozvodu s hvězdou reality show a podnikatelkou Kim Kardashianovou (45). Jejich vztah od té doby pravidelně přitahuje pozornost především kvůli kontroverzním módním kreacím, které architektka a modelka při společných vystoupeních s manželem obléká. Ani tentokrát dvojice své pověsti nic nezůstala dlužná.