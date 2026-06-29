Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kanye West utratil 9 milionů za ples pro přátele. S Censori slavili ve Versailles

Autor:
  10:01
Kanye West a jeho manželka Bianca Censori slavili narozeniny s přáteli na zámku...

Kanye West a jeho manželka Bianca Censori slavili narozeniny s přáteli na zámku ve Versailles. (červen 2026) | foto: Instagram @ye

Kanye West a jeho manželka Bianca Censori slavili narozeniny s přáteli na zámku...
Kanye West a jeho manželka Bianca Censori slavili narozeniny s přáteli na zámku...
Kanye West a jeho manželka Bianca Censori slavili narozeniny s přáteli na zámku...
Kanye West a jeho manželka Bianca Censori slavili narozeniny s přáteli na zámku...
61 fotografií
Raper Kanye West (49) oslavil narozeniny ve velkém stylu. Pro své nejbližší přátele uspořádal soukromý maškarní bál na zámku Versailles ve Francii. Podle zahraničních médií vyšla luxusní oslava pro dvacet hostů na téměř 400 tisíc dolarů, tedy přibližně 8,5 milionu korun.

Sexy obdařená dojička. Bianca Censori je hvězdou klipu Kanye Westa

Kanye West (49), který si dnes říká Ye, znovu ukázal svou zálibu v okázalých akcích. Tentokrát uspořádal narozeninovou oslavu přímo v prostorách slavného zámku Versailles nedaleko Paříže, kam pozval asi dvacítku svých nejbližších přátel.

Součástí programu byla soukromá prohlídka historického paláce, po níž se hosté přesunuli do luxusního hotelu Airelles Château de Versailles, kde večírek pokračoval až do nočních hodin. Podle informací zahraničních fotoagentur vyšla celá akce na téměř 400 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přibližně 8,5 milionu korun.

Stejně jako místo konání zaujal i dress code. West dorazil celý v černém. Oblečený byl do kožené bundy, kalhot a rukavic, zatímco jeho tvář zakrývala výrazná černá maska.

Kanye West a jeho manželka Bianca Censori slavili narozeniny s přáteli na zámku ve Versailles. (červen 2026)
Kanye West a jeho manželka Bianca Censori slavili narozeniny s přáteli na zámku ve Versailles. (červen 2026)
Kanye West a jeho manželka Bianca Censori slavili narozeniny s přáteli na zámku ve Versailles. (červen 2026)
Kanye West a jeho manželka Bianca Censori slavili narozeniny s přáteli na zámku ve Versailles. (červen 2026)
61 fotografií

Jeho manželka Bianca Censori (31) opět zvolila model, který na sebe strhl pozornost. Oblékla saténové korzetové body v krémové barvě s výrazně tvarovanou sukní a outfit doplnila saténovými botami na klínku. Nepřehlédnutelným prvkem byla také velká péřová maska zakrývající část obličeje.

Extravagantního tématu se drželi i ostatní hosté. Vedle klasických benátských masek se objevily také zvířecí masky a výrazné kostýmy, které připomínaly historické maškarní plesy.

West s Censori tráví poslední dny v Evropě. Ještě před cestou do Francie byli spatřeni v Amsterdamu, kde navštívili jednu z vyhlášených luxusních restaurací. Narozeninová oslava ve Versailles tak byla dalším bodem jejich evropského programu.

Kanye West a Bianca Censori se vzali na konci roku 2022, krátce po raperově rozvodu s hvězdou reality show a podnikatelkou Kim Kardashianovou (45). Jejich vztah od té doby pravidelně přitahuje pozornost především kvůli kontroverzním módním kreacím, které architektka a modelka při společných vystoupeních s manželem obléká. Ani tentokrát dvojice své pověsti nic nezůstala dlužná.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sedmnáctiletá dcera Ivy Kubelkové změnila image. Maminka ocenila její odvahu

Karolína Jirásková se na Instagramu pochlubila sérií snímků v plavkách. Vznikly...

Karolína Jirásková (17), dcera moderátorky a bývalé modelky Ivy Kubelkové (49), se rozhodla pro výraznou změnu vzhledu. Mladá modelka si nechala zkrátit své dlouhé vlasy, které byly její poznávací...

Manželka Bohuše Matuše potvrdila rozpad vztahu. Zůstáváme přáteli, říká

Lucie Matušová v Egyptě

Zpěvák Bohuš Matuš (52) prohlásil na akci Anděl mezi zdravotníky, že vůbec netuší, kde je jeho žena a promluvil o krizi vztahu. Lucie Matušová (23) na to reagovala na sociální síti, kde vysvětlila,...

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

Bývalá miss Lucie Šlégrová vyrazila na Santorini. V plavkách ji nafotil manžel

Snímky z dovolené zveřejnila Lucie Šlégrová na svém instagramovém profilu....

Miss České republiky 2005 Lucie Šlégrová (44) si užívá romantické chvíle na řeckém ostrově Santorini spolu s manželem, bývalým hokejovým reprezentantem Jiřím Šlégrem (54). Na sociálních sítích se...

Klára Pollertová-Trojanová se znovu vdala. Změnila si i příjmení

Klára Pollertová-Trojanová s novým přítelem na křtu kuchařky Romana Vaňka...

Herečka Klára Pollertová-Trojanová překvapila fanoušky oznámením o své svatbě. Vzala si architekta Michala Havelku. Svůj vztah oficiálně potvrdili před dvěma lety.

Kanye West utratil 9 milionů za ples pro přátele. S Censori slavili ve Versailles

Kanye West a jeho manželka Bianca Censori slavili narozeniny s přáteli na zámku...

Raper Kanye West (49) oslavil narozeniny ve velkém stylu. Pro své nejbližší přátele uspořádal soukromý maškarní bál na zámku Versailles ve Francii. Podle zahraničních médií vyšla luxusní oslava pro...

29. června 2026  10:01

Dara Rolins se předvedla v plavkách a oznámila pauzu, chystá i svatbu s Nedvědem

Dara Rolins (červen 2026)

Zpěvačka Dara Rolins (53) potěšila fanoušky sérií fotografií od bazénu, na nichž ukázala svou štíhlou postavu v bikinách. Velkou pozornost vzbudil i její doprovodný vzkaz. Oznámila, že si po náročném...

29. června 2026  9:30

Jejich jména znal každý. Co dnes dělá deset finalistů první české SuperStar

Superstar 2004: Aneta Langerová, Martina Balogová, Tomáš Savka, Julian...

První řada soutěže Česko hledá SuperStar z roku 2004 stvořila fenomén, který sledovaly miliony diváků, a odstartovala dvě dekády talentových soutěží jako specifického druhu reality show. Zatímco...

29. června 2026  5:30

Po rozvodu s Peruánkou bych už nechtěl ani Slovenku, směje se Ondřej Kubina

Ondřej Kubina

Herec a komik Ondřej Kubina (29) se nedávno po devíti letech rozvedl s partnerkou z Peru a kompletně překopal svůj život. Nyní se těší na nové výzvy i lásku, ale v žádném případě už nechce ženu z...

29. června 2026

Herec Patrik Děrgel svádí kolegu Ivana Luptáka na scestí

Patrik Děrgel, Ivan Lupták a Adam Mišík při natáčení filmu Rozlučky se svobodou

Ivan Lupták rozlučku se svobodou ještě nezažil, jeho kolega Patrik Děrgel na ni má naopak nezapomenutelné vzpomínky. Oba se teď sešli na filmovém projektu, ve kterém režisér Petr Kubík svěřil Ivanovi...

29. června 2026

Klára Pollertová-Trojanová se znovu vdala. Změnila si i příjmení

Klára Pollertová-Trojanová s novým přítelem na křtu kuchařky Romana Vaňka...

Herečka Klára Pollertová-Trojanová překvapila fanoušky oznámením o své svatbě. Vzala si architekta Michala Havelku. Svůj vztah oficiálně potvrdili před dvěma lety.

28. června 2026  18:50

Bylo to jako ukřižování, říká Armie Hammer o svém pádu v Hollywoodu

Herec Armie Hammer

Armie Hammer (39) se v rozhovoru pro magazín Hollywood Reporter vrátil k událostem, jež v roce 2021 zásadně ovlivnily jeho kariéru. Hvězda filmu Dej mi své jméno přirovnala tehdejší skandál k...

28. června 2026  14:45

Bála jsem se zkusit kokain, vzpomíná Amanda Seyfriedová na divoký Hollywood

Amanda Seyfriedová na Met Gala (New York, 1. května 2023)

Americká herečka Amanda Seyfriedová (40) v rozhovoru pro britský magazín GQ zavzpomínala na mládí a začátky kariéry. Rodačka z Pensylvánie prozradila, jak se její život změnil po roli Karen v...

28. června 2026  10:13

Courteney Coxová se rozešla s mladším rockerem. Byli spolu více než 10 let

Courteney Coxová a Johnny McDaid (Los Angeles, 20. dubna 2015)

Herečka Courteney Coxová (62) se rozešla s rockerem Johnnym McDaidem (49). Hvězda seriálu Přátelé a hudebník z kapely Snow Patrol byli spolu více než 10 let. Jistou dobu byli také zasnoubení.

28. června 2026  9:44

April, Cody i J.D. Hvězdy původní Pobřežní hlídky se objeví i v novém seriálu

Michael Bergin, Kelly Packardová a David Chokachi v seriálu Pobřežní hlídka...

Pobřežní hlídka se vrací – a s ní i část původního obsazení. Na pláži Venice Beach v Kalifornii byli během natáčení chystaného remaku spatřeni Michael Bergin, David Chokachi a Kelly Packardová, kteří...

28. června 2026

Když mi někdo sedne na první dobrou, je to průšvih, říká Iveta Lutovská

Iveta Lutovská (4. června 2026)

Modelka a moderátorka Iveta Lutovská v rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že nemá úplně nejlepší odhad na lidi. Ale už se s tím naučila trochu pracovat. Zavzpomínala také na svůj ženský vzor a...

28. června 2026

Jsem dobrodruh i v práci. Dokud to jde, lidé si mají plnit sny, říká Dana Syslová

Premium
Dana Syslová

Natočila film a hraje ve dvou seriálech. Vloni cvičila jógu v Chorvatsku, letos vyjede za ásanami do Španělska a stráví tři neděle na Srí Lance. „Co se má stát, se stane. A jestli mě tam má klepnout...

27. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.