Kanye West zuří, že se mu Kim Kardashianová snaží zakázat šíření songu, v němž vystupuje také raper Sean „Diddy“ Combs. Ten čelí více než stovce obvinění ze sexuálního násilí, znásilnění, sexuálního vykořisťování, obchodování s lidmi, únosu i vydírání. Pokud bude shledán vinným, hrozí mu až doživotní trest.

West odmítá na oplátku spolupráci své jedenáctileté dcery North s raperem Playboi Cartim, které je Kardashianová nakloněna, na což její exmanžel reagoval dalším naštvaným příspěvkem na sociální síti X.

„Takže jen Kim má veškerá práva, běloška rozhoduje o všem, co se týká mých černošských dětí. Já nemohu rozhodovat o ničem a ona pak s Cartim mluví o tom, že moje dcera bude v jeho písničce. Tyhle pitomé celebrity si snad myslí, že si se mnou můžou přede všemi hrát,“ láteřil West na síti X.

Rapper má s Kardashianovou čtyři děti – jedenáctiletou dceru North, devítiletého syna Sainta, sedmiletou Chicago a pětiletého Psalma.

Kanye West, Kim Kardashianová a jejich děti North, Saint, Chicago a Psalm (17. prosince 2019)

„Rozhodl jsem, že North nebude s Cartim nic natáčet. Jak to pak vypadá? Já na novém albu Cartiho nejsem, vynechal mě, ale pak klidně požádá Kim, aby pro něj moje dcera nazpívala vokály? Co to má znamenat? Muž má mít, co se týká rozhodování o dětech, poslední slovo,“ míní West.

Americký raper nyní oznámil na platformě X, že hledá dobrovolníky pro takzvaný hooligan choir, tedy sbor, který má nazpívat část písně Carnival z jeho alba Vultures z roku 2024. Výběrová kritéria veřejnost šokovala.

„Hledám pouze muže. Uchazeči musejí mít pleť tmavou jako Sean Diddy Combs nebo tmavší. Další podmínkou je, že musejí mít oholenou hlavu NEBO musí být ochotni si ji pro účely natáčení oholit, pokud budou vybráni. ŽÁDNÍ TLUSTÍ LIDÉ. ŽÁDNÉ ŽENY. A MUSEJÍ BÝT OCHOTNI NOSIT HÁKOVÉ KŘÍŽE,“ píše West ve své výzvě.

Svými nacistickými a protižidovskými postoji raper dráždí veřejnost už několik let. V roce 2022 byly jeho profily zablokované na většině sociálních sítí a mnoho známých firem s ním kvůli jeho antisemitským výrokům ukončilo spolupráci. Prohlásil například, že nacistický diktátor Adolf Hitler dělal i dobré věci. V roce 2018 zase překvapil výrokem, že otroctví byla volba.

Počátkem letošního února začal West na svém webu prodávat trička s hákovým křížem. Provozovatel však stránku jen několik hodin poté znepřístupnil. Zároveň byl na čas deaktivován raperův účet na sociální síti X, kde West pravidelně šíří rasistické, misogynní a antisemitské příspěvky.

Raper je od roku 2022 ženatý s architektkou Biancou Censori. S hvězdou reality show Kardashianovi – Kim Kardashianovou – se vzali v roce 2014 a po osmi letech se rozvedli. Mají spolu čtyři děti.

Podnikatelka zavzpomínala v jednom z rozhovorů na slavné sexvideo, které kdysi s Kanye Westem natočila a které uniklo na veřejnost. „I přesto, jak jsem se tehdy cítila poníženě, není to nic ve srovnání s tím, jak moc ubližují dnes našim čtyřem dětem jeho současné výroky a chování,“ říká.

West byl v minulosti hospitalizován na psychiatrii. Byla mu diagnostikována bipolární porucha. Letos se svěřil s tím, že má ADHD, tedy poruchu pozornosti s hyperaktivitou.