Na sítích se objevil obrázek, který vygenerovala AI, na němž je nahý raper a jeho manželka je naopak oblečená. Zveřejnila ho uživatelka Nancy Soulcycle na síti X. Obrázek mezitím sdílely některé známé tváře jako například Lisa Rinna, Katie Piperová nebo DJ Fat Tony.

Přestože mnozí hudebníka podezírají z toho, že svou manželku nutí chodit v podobných výstředních modelech, jiní uvažují nad tím, že možná je australská modelka nosí dobrovolně a záměrně, aby vyvolala kontroverze a to se jí daří.

West nedávno vysvětlil, že díky manželce Biance Censori byla zpochybňena jeho původní diagnóza bipolární poruchy. „Moje žena mě vzala k lékaři, protože mi již dříve říkala, že si nemyslí, že mám bipolární poruchu. Nakonec se ukázalo, že trpím autismem,“ řekl v podcastu raper.

V roce 2016 West oznámil, že mu po hospitalizaci diagnostikovali bipolární poruchu. Také jeho tehdejší manželka Kim Kardashianová (43), která s ním má děti North (11), Sainta (8), Chicago (6) a Psalma (5), touto diagnózou omlouvala jeho výstřelky a psychické potíže.

Hudebník nyní tvrdí, že mu jeho nová diagnóza pomohla pochopit jeho chování. „Je to jako, když mi někdo řekne, abych něco nedělal, udělám pravý opak,“ prohlásil. „Je to pro mě těžké, protože jsem dospělý chlap, nemůžou mi říkat, co mám a nemám dělat. Nemůžou mi kontrolovat bankovní účet, nemůžou mi říkat, co mám psát na Twitter.“

Dodal, že mu vadila snaha jiných lidí kontrolovat jeho život. „Můj otec a další lidi mi říkali, že nemůžu odejít z Adidasu, když dostávám tolik peněz. Následující rok jsem s nimi ukončil spolupráci kvůli negativním komentářům. Pocit, že nade mnou lidé mají kontrolu, mi nebyl příjemný,“ svěřil se.

V rozhovoru také přiznal, že nebere léky, protože nechce přijít o své umělecké vyjádření. „Neberu léky od doby, co jsem zjistil, že to není bipolární porucha, že to byla špatná diagnóza. Hledám věci, které neblokují moji kreativitu, protože tu chci přinášet dál světu. Stojí to za to, pokud z toho vznikne dobrá tvorba,“ řekl.