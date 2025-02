Pouhých 11 dní poté, co se Bianca Censori předvedla nahá na červeném koberci, se podle zdrojů deníku Daily Mail pár rozešel. Dohodli se na tom, že Censori dostane 5 milionů dolarů a v nejbližších dnech podají žádost o rozvod.

Zprávy o jejich rozchodu se objevily už v říjnu. Tehdy se ukázaly jako nepotvrzené. Tentokrát rozchod potvrdil i server TMZ, jehož zdroj sdělil, že se už oba obrátili na rozvodové právníky. West odcestoval do Tokia, kde poslední dobou pobývá v hotelu, zatímco Censori zůstala v Americe.

Kanye West, jehož účet na síti X Elon Musk zablokoval kvůli sdílení nevhodného obsahu, je zde po pár dnech zpět. Smazal některé příspěvky a vysvětlil své rasistické poznámky „sociálním experimentem.“ U jeho profilu je varování, že obsahuje citlivý obsah.

K rozchodu s manželkou se nevyjádřil, napsal jen záhadné slovo „nátlak“ a pak přidal definici: „Ano, nátlak je nezákonný. Nátlak je jednání, kdy je někdo nucen udělat něco proti své vůli prostřednictvím výhrůžek nebo zastrašování. Může zahrnovat fyzické ublížení, psychické týrání, vydírání nebo sexuální útok.“ Tento post ale po čase zase smazal.

West po kritice, kterou schytala Censori za průhledné šaty na cenách Grammy, řekl, že ji k ničemu nenutí, ale jeho žena ho poslouchá. Bylo to prý umělecké vyjádření připomínající obal jeho alba Vultures 2.

„Já jsem miliardář. Proč by poslouchala někoho z vás tupých chudáků. Lidé říkají, že její vzhled na červeném koberci byl její rozhodnutí. Ano, já ji nenutím do ničeho, co by nechtěla, ale rozhodně by to neudělala bez mého svolení, vy stupidní woke figurky. Nemám žádnou úctu ani empatii k nikomu živému, protože nikdo na světě se mnou nemůže vy... Ale některé lidi mám rád a dopřávám jim svou přízeň,“ napsal West s tím, že šaty jeho ženy byly „nejlepší oblečení všech dob“ na Grammy.

Řada lidí včetně známých osobností odsuzuje Westovo jednání a především rasistické výroky a zpochybňuje i jeho duševní zdraví. Kayne West sám tvrdí, že mu byla nesprávně diagnostikována bipolární porucha a že trpí autismem.