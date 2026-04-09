Přeji ti zhoubnější rakovinu, než měla tvoje máma, napsali Marthě Issové

Herci Jiří Langmajer, Sandra Nováková, Martha Issová, Patricie Solaříková, Karolína Lipowská, moderátorská dvojice Kateřina Pechová a Dominik Vršanský a novinářka Zdislava Pokorná se stali tvářemi kampaně Hejt není názor.
Mezi komentáři nechybí nejvulgárnější nadávky, otevřené výhrůžky či přání smrti. „Arogantní hovado. Nenávidím tě! Přeji ti zhoubnější rakovinu, než měla tvoje zas*aná máma,“ dočetla se například herečka Martha Issová, jejíž maminka Lenka Termerová v roce 2010 bojovala s rakovinou prsu.
Herečka Sandra Nováková se stala obětí výrazné vlny hejtu ve chvíli, kdy v seriálu Ulice převzala roli po Šárce Vaculíkové. Část diváků tu změnu nepřijala a svou nespokojenost začala velmi osobním a často zraňujícím způsobem směřovat vůči ní.
„Postupně se to vyhrotilo do bodu, kdy jsem měla pocit, že se některé komentáře předhánějí v tom, kdo dokáže být tvrdší. Je podle mě fér říct jednu věc naplno: tohle není názor. Kritika je v pořádku, patří k téhle práci, ale ve chvíli, kdy se z ní vytratí respekt, už to není dialog – je to útok,“ říká Sandra Nováková.
I když se snažila držet si odstup a brát věci s nadhledem, dotklo se jí to víc, než by čekala. Dlouhodobý tlak se postupně podepsal na jejím psychickém stavu a v jednu chvíli začala zpochybňovat i to, jestli chce pokračovat v seriálu dál.
„O to víc mě děsí představa, že se s něčím podobným setká někdo mladší, citlivější nebo méně zkušený. Hejt se často zlehčuje, ale jeho dopady jsou skutečné a můžou být hodně vážné. Zároveň se ukazuje ještě jedna věc – spousta těchhle útoků vzniká z bezpečí anonymity. Napsat něco tvrdého za obrazovkou je mnohem jednodušší než to říct někomu do očí a nést za to odpovědnost. Právě proto mi tahle kampaň dává smysl. Otevírá téma, o kterém by se mělo mluvit víc, a připomíná, že i v online prostoru bychom na sebe měli brát ohled,“ míní herečka.
Další tváří kampaně je moderátor a komik Dominik Vršanský. „Upřímně nevěřím, když někdo říká, že se ho hejty žádným způsobem netýkají. I takový velikán a filozof jako Rowan Atkinson skončil v psychiatrické léčebně, když snímek Johnny English schytal negativní recenze od kritiků. I psychicky odolný jedinec může mít Achillovu patu, o kterou hejt zavadí. I když byl původně myšlený třeba úplně jinak,“ říká.
„Otázka zní, do jaké míry je to daň za veřejné vystupování a prezentaci. Nebo spíš, pomůže někomu splácení této daně? Sám jsem se rozhodnul z prostředí sociálních sítí před časem úplně odejít. Člověk nevnímá jen hejty mířené na sebe, ale celkovou toxicitu a podrážděnost. Vybral jsem si život mimo tohle prostředí a je to jako byste najednou žili v úplně jiném světě. V tom skutečném a přítomném. Ten má samozřejmě taky své problémy, ale uzdraví se vám filtr, který určí, co si pustíte do svého bytí,“ dodal moderátor.
Dominikova kolegyně ze Snídaně s Novou, Kateřina Pechová jej doplňuje: „Do kampaně jsem se zapojila, protože podle mě není v pořádku to, že díky anonymnímu prostředí internetu a sociálních sítí, si lidé myslí, že mohou druhé urážet nebo jim vyhrožovat. Je potřeba na to poukázat a nenechat to jen tak být. Nikdo nemá právo soudit vzhled druhých, to, jak žijí, jakou mají orientaci nebo v jaké životní situaci se právě nacházejí. Jsem za tento projekt velmi vděčná.“
Kampaň Hejt není názor ve spolupráci s produkční společností Barletta připravila TV Nova. Režie se ujala uznávaná dokumentaristka Marie Magdalena Kochová, která stojí například za dokumentárním filmem Ta druhá.
„Hejty, které v kampani zveřejňujeme, jsou reálné zprávy, které dostávají herci, herečky, zkrátka veřejně známé osoby. Jejich autorům jsme nabídli možnost přijít a říct to osobně, do očí. Nikdo ale nepřišel. Právě v tom je podstata celé kampaně,“ říká producentka Maja Hamplová.
„Silné pro mě bylo i samotné natáčení, na které jsme pro jistotu přizvali ochranku pro případ, že by se někdo z autorů těch zpráv přece jen rozhodl dorazit. Práce na kampani mi ale připomněla ještě něco širšího: podobné zprávy nedostávají jen herci a herečky, ale i úplně běžní lidé – vaše máma, sestra, brácha nebo kdokoli další. A zatímco ti, kdo je píšou, mohou postupně ztratit cit pro to, jak strašně zraňující jejich slova jsou, pro člověka na druhé straně je to pokaždé skutečně bolestivý zásah,“ uzavírá Maja Hamplová.
Kampaň Hejt není názor Nova poprvé realizovala před dvěma lety. Už tehdy se stala virální a měla obrovský dopad. „Druhou vlnou kampaně se chceme postavit za všechny ty, kteří se denně stávají terči nenávisti. Ať už to jsou herci, kteří to schytávají za postavu, kterou hrají, novináři za kauzy, které otevírají, nebo osobnosti, které se ‚provinily‘ tím, že otevřeně sdílejí své názory. Chceme nahlas říct, že podobné projevy do veřejného prostoru zkrátka nepatří, a že nikdo – veřejně známé osobnosti nevyjímaje – je nemusí snášet. Hejt prostě není názor,“ říká Michal Prokeš z televize Nova.
Nenávistné komentáře na sociálních sítích představují rostoucí fenomén s prokazatelným dopadem na duševní zdraví uživatelů, zejména mladých lidí. Vedou ke zvýšenému stresu, úzkosti i snížení sebevědomí a mohou způsobit pocity izolace. Televize Nova proto spustila kampaň Hejt není názor. Spolupracuje na ni s neziskovými organizacemi Safezona, Linka bezpečí a Nepanikař.
„Sociální sítě jsou pro dnešní mladou generaci přirozeným prostředím. Bohužel se v nich čím dál častěji setkávají s fenoménem, na který nikdo z nás není dopředu připraven – s vlnou nenávisti a kyberšikanou. V Safezoně víme, že jeden ‚hate‘ v komentářích není jen text na obrazovce. Pro adresáta může znamenat hluboký zásah do psychického zdraví, vyvolat úzkosti, ztrátu sebevědomí nebo pocity izolace,“ říká ředitelka projektu Safezona Marie Froulíková.