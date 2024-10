Kamu brání Wima Hofa obviněného z týrání rodiny. Vyslechněte obě strany, říká

„Moc mě mrzí, když vidím, co se píše. Je to hrozné. Nikdy nezapomenu na to, jak jsi díky svým metodám zachránil mě a také životy mnoha dalších lidí,“ začala svůj příspěvek na Instagramu influencerka Kamila Randusová.

„Nevím, kde je pravda, a nechci v téhle strašné situaci nikoho soudit. Jen si zkrátka myslím, že bychom neměli věřit všemu, co se píše. Nikdo z nás u toho nebyl, když se tyhle věci měly údajně dít. Nechte proto prosím rozhodnout soudy,“ pokračuje text u společných fotografií s Nizozemcem Wim Hofem.

„Než mi začnete psát další nenávistné zprávy, prosím, přečtěte si také text od Wimovy dcery Isabelle Hoffové, která se více rozepsala o tom, jak to bylo. Ona u toho byla. A vždycky je lepší poslechnout si verze obou stran,“ dodala Kamu.

U příspěvku se okamžitě rozjela divoká diskuze. Sledující influencerku převážně kritizují s tím, že sice píše, že se snaží být nestranná, ale příspěvek na sociálních sítích vyznívá jednoznačně na podporu Hofa, se kterým se Randusová a její manžel Robi spřátelili, když absolvovali jeho kurzy.

Wim Hof je charismatický a výrazný guru terapie chladem, je ikonou vnitřního rozvoje. Je vynálezcem takzvané Wim Hofovy metody (v originále Wim Hof Method), která spočívá převážně v dechových cvičeních, meditaci a otužování ledovou vodou a má vést mimo jiné ke zlepšení odolnosti na chlad a celkové imunity. Některá Wim Hofova tvrzení jsou ovšem terčem odborné kritiky a podle některých balancují až na hranici šarlatánství

Podle nizozemského listu de Volkskrant je Wim Hof mužem posedlým vlastní velikostí, která mu posvěcuje násilí, teror vůči nejbližším a dává mu pocit nepostižitelnosti.

Hofova exmanželka Caroline i její děti vypovídali o násilném jednání i psychickém týrání ze strany otce už před mnoha lety na policii, před úřady, u lékařů i terapeutů. Ticho přerušila rodina až teď. Důvodem byl telefonát od britského filmového producenta, který oznámil svůj záměr natočit o životě, díle, poslání, misi a úspěších Hofa oslavný film.

Caroline kontaktovala redakci nizozemského deníku de Volkskrant. Výsledkem je dlouhý text z 28. září 2024, kde mluví o tom, že se Hof na rodině „dopouštěl fyzického a duševního násilí“. Wim Hof obvinění z násilí odmítá. Uvedl to v písemné odpovědi na čtyřiačtyřicet otázek, které mu reportérka Anneke Stoffelenová a reportér Robert van der Griend zaslali. Svou bývalou ženu viní z manipulativního jednání.

Autor knihy Ledový muž Wim Hof, známý sportovec a lektor

Shrnující materiál listu de Volkskrant přesto nekončí u opatrného „podle tvrzení údajných obětí“. Konstatuje přímo, že Hof se násilí dopouštěl. Autoritativní tvrzení pokládá redakce na stůl po zevrubném šetření, po studiu materiálů ze soudního líčení, po prozkoumání zpráv orgánu na ochranu dětí a zdravotní dokumentace. Svědectví paní Caroline a jejich dětí Noaha, Nathalie a Christiaana, ale i dalších lidí, byla jen součástí onoho objemného balíku.

Wim Hofa se zastaly dcery Isabelle i Laura, které má slavný mentor z prvního manželství. Realita je podle nich úplně jiná a násilnicí ve vztahu byla prý naopak „jejich extrémně manipulativní nevlastní matka Caroline“.

„Můj otec na mě v životě nevztáhl ruku. Zato ona mě fyzicky napadla hned dvakrát. A slovně mě napadala nepřetržitě. Také mě vyhodila z domu a otci nakonec dokonce zakázala stýkat se s jeho synem Noahem,“ uvedla Laura pro deník Daily Mail.

Wim Hof byl poprvé ženatý s manželkou jménem Olaya. Ta spáchala v roce 1995 sebevraždu, ačkoli pár měl čtyři děti. V roce 1998 Hof uvedl, že jeho žena zemřela při autonehodě. V roce 2022 v jiném rozhovoru řekl, že skočila z osmipatrového bytového domu.

Jeho druhou ženou byla právě Caroline, se kterou má jednoho syna – Noaha. Hof uznal, že si ve vztahu vzájemně nadávali, ostatní obvinění odmítá a bývalou ženu viní z manipulativního jednání. V roce 2012 byl Hof odsouzen k veřejně prospěšným pracím za napadení nejstaršího syna Caroline, Christiana a ztratil právo se s rodinou stýkat.

Influencerka Kamila Randusová zaskočila mnohé své sledující už v červnu 2021 tím, když dala reklamu k fotografii z pohřbu svého otce. Na snímku označila bez ohledu na pietní událost kromě instagramových profilů sebe a svého bratra také obchod s pánskou a dámskou módou.

Kamila Rundusová je kuchařka, blogerka, cestovatelka. Vystudovala střední hotelovou školu v Praze. Vařila na Novém Zélandu, v Austrálii, Anglii u Jamieho Olivera, ve Vietnamu i jinde ve světě. Vydala několik knih receptů, je velmi aktivní na sociálních sítích. Jen na Instagramu sleduje její příspěvky přes 328 tisíc lidí.