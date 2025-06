„Já se budu vdávat. Řekla jsem ANOOO na místě, kde se potkává láska, víra a naděje,“ napsala k videu Nývltová.

„Nová životní cesta je před námi a já se na ni moc těším. Živote moc děkuju, jsem tak vděčná,“ dodala zpěvačka.

S Eddiem Ramadanem se zasnoubila po ročním vztahu. Seznámili se na Instagramu, kde si vzájemně „dali lajk“ a pak spolu šli na kafe.

Ramadan se věnuje zahraničnímu obchodu a je bratrem kuchařky Hibi Ramadanové, která soutěžila v reality show Hell’s Kitchen Česko.

Snoubenci po zásnubách odcestovali na dovolenou do jordánského Ammánu, odkud se ale nemohli po útoku Izraele na Írán dostat, protože byly zrušeny všechny lety. Zažili bombové útoky a Nývltová na sociálních sítích sdílela záběry z hořící budovy.

Pokoušela se dostat do letadla, které vyslalo Slovensko pro své občany, aby evakuovalo své občany, to bylo ovšem plné. Nakonec se jí podařilo odletět normální linkou. „Žádný výlet dlouho neplánujeme,“ ubezpečila Nývltová sledující na sociálních sítích, když se konečně s partnerem dostali zpět do Česka.

kamila_nyvltova Takhle jsme si užívali Jordánsko a dělali si srandu z toho jak je u nás šeredně, takže mě přítel vezme někam do tepla. Pak se nám to nechtěně prodloužilo…. ale už jsme doma



Nývltová se za snoubencem přestěhovala do Plzně. „Přestěhovala jsem se do Plzně, žiju v baráčku a jsem moc spokojená. Přítel je Syřan, ti jsou hodně pro rodinu, takže i u nich mám zázemí. Navíc jsou na mě pyšní, což je moc krásné,“ říká zpěvačka, která má na YouTube také pořad o pečení a v Plzni si otevřela svůj první stánek se zmrzlinou Natoč to s Kamilou! V nabídce má i zmrzlinu na bázi populární dubajské čokolády.