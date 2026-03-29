„Někdy život píše ty nejkrásnější příběhy. A ten náš právě začal novou kapitolou. Vítejte na světě, naše holčičky. Máma a táta vás milují víc, než se dá slovy popsat,“ napsala Kamila Nývltová k fotkám, kde drží novorozené holčičky v náručí.
Gratulovaly jí hned známé osobnosti jako David Gránský, Gabriela Lašková, Ornella Koktová, Agáta Hanychová, Jitka Boho, Dominka Myslivcová a další.
Na dvojčata se zpěvačka těšila. „Beru to jako jeden, vlastně dvojitý zázrak. Je to největší dar, který nám kdy byl dán. Neberu to jako samozřejmost, protože v dnešní době je spousta lidí, kteří takové štěstí nemají,“ říkala ještě před porodem.
Nebereme to jako samozřejmost, říkají Nývltová a Ramadan o svých dvojčatech
S podnikatelem Eddiem Ramadanem, který pochází ze Sýrie, žije Nývltová v Plzni. Seznámili se přes sociální sítě a už měli syrskou svatbu. Na tu českou se teprve chystají.
Ramadan se věnuje zahraničnímu obchodu a je bratrem kuchařky Hibi Ramadanové, která soutěžila v reality show Hell’s Kitchen Česko.