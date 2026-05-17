„Jsou fotky, které si člověk chce nechat jen pro sebe… a pak jsou takové, které jsou plné tolik lásky, štěstí a nového života, že by byla skoro škoda je neukázat světu,“ vysvětlila Nývltová u fotek, na nichž pózuje se svými holčičkami a jejich otcem.
|
Jsme rodina, hlásí Kamila Nývltová. Zveřejnila snímek novorozených dvojčat
Poslední týdny se celý náš vesmír točí kolem těchto dvou malých princezen a my si každý den uvědomujeme, jak moc se nám život změnil. Únava je obrovská, ale stejně tak i láska, štěstí a vděčnost za všechno, co právě prožíváme,“ popsala zpěvačka a upozornila, že je to „na dlouhou dobu poslední fotka, kde holčičky ukazujeme“.
Kamila Nývltová porodila dvojčata na konci března. Se snoubencem Eddiem Ramadamem jim vybrali jména Jasmína a Eliana.
S podnikatelem Eddiem Ramadanem, který pochází ze Sýrie, žije Nývltová v Plzni. Seznámili se přes sociální sítě a už měli syrskou svatbu. Na tu českou se teprve chystají.
Ramadan se věnuje zahraničnímu obchodu a je bratrem kuchařky Hibi Ramadanové, která soutěžila v reality show Hell’s Kitchen Česko.