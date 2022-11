Velká bolest i vysvobození. Kamila Nývltová promluvila o smrti mladší sestry

Kamila Nývltová je česká zpěvačka, která působí na hudební scéně u nás i v zahraničí. Známou se stala díky účinkování v pěvecké soutěži X Factor. Na svém kontě má čtyři sólová alba.

V roce 2020 vystoupila jako sólistka na pražském koncertě slavného japonského hudebního skladatele Joe Hisaishiho. V rámci evropského turné americké skupiny Two Steps From Hell LIVE 2022 byla sólistkou po boku světových skladatelů Thomase Bergersena a Nicka Phoenixe.

Kamila působí jako sólistka Hudebního divadla Karlín a Divadla Broadway. Zahrála si hlavní role v muzikálech Aida, Kleopatra, Dracula, Angelika a v mnoha dalších.

Kamila dnes úspěšně působí v šoubyznysu. Málokdo však tuší, jak těžkou osobní zkušenost prožila. O jejím příběhu nic neví ani mnozí blízcí kolegové z divadla.

Kamila Nývltová s maminkou Ivetou

Když bylo Kamile šest let, její matka znovu otěhotněla. Všichni se na miminko moc těšili. „Eliška se mi narodila normálně v termínu, vše včetně porodu bylo naprosto bez problémů. Byla jsem poměrně hodně hlídaná a po lékařské stránce až nadmíru kontrolovaná. Před narozením Elišky a Kamilky jsme totiž měli ještě dvě děti, holčičku a chlapečka. Holčička se narodila mrtvá v 9. měsíci. A chlapeček Tomášek nám tragicky zahynul, když mu byl jen rok a půl,“ popisuje matka Kamily Nývltové v novém dílu pořadu 13. komnata.

Po narození Elišky se život celé rodiny obrátil vzhůru nohama. Lékaři holčičce diagnostikovali spastickou kvadruparézu s těžkou psychomotorickou retardací, tedy dětskou mozkovou obrnu. Pro všechny to byla obrovská rána, se kterou se museli popasovat.

„Hned po porodu začaly problémy. Eliška měla špatnou termoregulaci, pak už to jelo samospádem. Pořád plakala, ve dne v noci. Jednu noc jsem ji nosila v náručí já, druhou babička, další noc manžel. Abyste si to dokázali představit, Eliška zůstala po celý svůj život mentálně ve věku dvou měsíců,“ vzpomíná Iveta Nývltová.

„Celý život ležela. Nikdy nechodila, nikdy nemluvila. Nemohla tedy ani říct, co ji bolí a trápí. Snažili jsme se ji pořád polohovat, aby neměla proleženiny, cvičit s ní, zkoušeli jsme snad všechno. Později měla umělou výživu do bříška, protože neměla pořádně vyvinuté polykací svaly. Bylo to opravdu, jako když se osmnáct let staráte o miminko. Mívala také epileptické záchvaty, jezdili jsme dost často do nemocnice,“ popisuje Kamila Nývltová.

„Maminka přesto nikdy nechtěla dát Elišku do ústavu. Byla zkrátka součástí rodiny a číslem jedna. Jako dítě jsem na ni žárlila a někdy jsem byla i dost sobeček. Do té doby se totiž všechno točilo kolem mě. I proto, že před mým narozením už maminka o dvě děti přišla,“ vysvětluje zpěvačka a dodává, že spolužáci na základní škole se jí posmívali, že mají doma „mentála“.

„Děti měly opravdu zlé narážky. Bylo mi to samozřejmě moc líto. Dnes, když jsou různé třídní srazy, bývalé spolužáky nevyhledávám, ani s nimi nechci trávit svůj čas,“ vysvětluje zpěvačka.

Rodina o Elišku pečovala více než osmnáct let. Kamilina postižená sestra pak v roce 2013 zemřela. „Byla jsem tehdy v Praze. Mamka mi volala, že je to s Eliškou moc vážné, ať hned sednu na vlak a přijedu domů. Přijeli jsme do nemocnice. Pamatuji si dodnes, jak jsem tam viděla černý pytel s Eliščinými věcmi, který nám dali,“ popisuje Kamila Nývltová.

Podle její matky byla Eliščina smrt pro Kamilu svým způsobem pravděpodobně částečně velkou úlevou a vysvobozením z něčeho, čím se trápila celý život. „Elišku přitom velmi milovala. Ale myslím si, že to trápení tam převládalo,“ dodává Iveta Nývltová s tím, že rodina nakonec celou situaci ustála díky velké soudržnosti i mladšímu bratrovi Kamily, který se narodil po Elišce.

VIDEO: V písni Je to hřích se Kamila Nývltová vyznává z pocitů ze ztráty své sestry: