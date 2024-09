Hvězda filmu Líbáš jako Bůh přišla o syna. Tragicky zemřel v Itálii

Podle slovenského web Pluska.sk hereččin syn měl nehodu při jeho oblíbeném sportu, koňském pólu. I když ho okamžitě převezli do nemocnice, zraněním podlehl.

„Nemáme ještě docela přesné zprávy, ale z toho co víme, Martin šel na turnaj v koňském pólu. Během této sportovní události se stala nehoda, při které utrpěl úraz. Skončil v nemocnici v italském městě Siena, úraz byl bohužel neslučitelný se životem,“ řekl Martinův otec Slavomír Magál pro slovenský týdeník Plus 7 Dní.

„Řekni dnes svým rodičům, že je miluješ. Nikdy nevíš, kdy bude pozdě. Miluji tě táta,“ napsal na Instagramu devatenáctiletý syn Martina Magála Gregor, který se věnuje hokeji.

K úmrtí známého advokáta se vyjádřil i bývalý slovenský prezident Andrej Kiska, který je mimo jiné i zakladatelem neziskové charitativní organizace Dobrý anjel. „Martin Magál byl úspěšný člověk s obrovským srdcem. Dobrým Andělem byl od jeho vzniku. Pomáhal, radil. Nacházel nové Anděly, partnery. Když jsme zakládali Romade, zase nezaváhal ani vteřinu a právní kancelář, kde pracuje, nám poskytla zdarma své služby. Život člověka se neměří jeho délkou, ale stopou, kterou po sobě zanechá. Martin, Tvá stopa je silná a nesmazatelná. Děkujeme!“ napsal bývalý politik na Facebooku.

Martin Magál se koním věnoval od mala. „Jezdit jsem začal jako tříletý. Vedli mě k tomu rodiče. Jezdil jsem až do čtrnácti let. Potom jsem měl dlouhou pauzu. Ale po třicítce jsem objevil pólo jako jediný akční, kolektivní a kontaktní koňský sport a do sedla koně jsem se vrátil. U pólu ze sebe nejlépe dostanu veškerý stres z práce,“ přiznal v roce 2017 pro Trend Martin Magál. „Pólo je spolu s americkým fotbalem a ledním hokejem třetí nejtvrdší sport. Naštěstí jsem byl vážněji zraněn jen jednou a i to jsem dokázal chodit do práce.“

Kamila Magálová se do povědomí českých diváků se dostala díky legendárním Bratislavským pondělkům a pak také díky roli Heleny v komedii Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh z roku 2009, a v jejím pokračování Líbáš jako ďábel.

Herečka měla s exmanželem Slavomírem Magálem dvě děti. Kromě syna Martina, který byl dvojnásobným otcem, má ještě dceru Danielu, která má tři dcery. Herečka se s podnikatelem rozvedla v roce 2012.