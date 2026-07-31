Matky by neměly pochovávat své děti, říká Kamila Magálová po rodinné tragédii

„Matky by neměly pochovávat své děti. Ta ztráta syna je největší tragédie, která mě doposud zasáhla,“ prohlásila Kamila Magálová v podcastu Hovory s Timeou s tím, že smrt syna myslí každý den.
„Během dne hledám něco, co mě od těch myšlenek trochu vzdálí. Ale je to tam, je to pořád, je to hrozné. Nebudu se přetvařovat, že ne. Mám ale sedm vnoučat, mám pro koho tady ještě být,“ řekla.
Vyrovnat se s touto ztrátou a dál normálně fungovat však podle herečky není snadné. „Přiznám se, že to jde těžce. Ale co mám dělat? Mám jeden pěkný byt v 18. patře… Můžu odtud letět, ale to je hloupost, samozřejmě. Musím si každý den najít nějaký bod, něco, co mě zaměstná, možná trochu uklidní a udělá mi dobře. Možná se i zasměju a ten život jde dál,“ prozradila.
„Jsou stavy, že by se mi nechtělo vůbec vstát, ale řeknu si: A komu tím pomůžu? Vzala jsem to jako ránu osudu. Pochopit to umí jen ten, komu se to stalo,“ dodala.
Prozradila také, že přestože je věřící a každý večer před spaním se modlila Otčenáš, po smrti syna se modlit přestala.
Kamila Magálová se do povědomí českých diváků se dostala díky legendárním Bratislavským pondělkům a pak také díky roli Heleny v komedii Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh z roku 2009, a v jejím pokračování Líbáš jako ďábel.
Herečka měla s exmanželem Slavomírem Magálem dvě děti. Kromě syna Martina, který byl dvojnásobným otcem, má ještě dceru Danielu, která má tři dcery. Herečka se s podnikatelem rozvedla v roce 2012.